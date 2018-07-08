 Близько 60 тисяч сирійців у провінції Дар′а повернулися до своїх помешкань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2018

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Новини

Близько 60 тисяч сирійців у провінції Дар'а повернулися до своїх помешкань

У провінції Дар'а на півдні Сирії 60 тисяч людей повернулися до своїх помешкань після того, як повстанці і російські військові домовилися про припинення вогню.

Бойові дії в провінції Дар'а

Бойові дії в провінції Дар'а

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, станом на неділю, 8 липня, близько 60 тисяч сирійців у провінції Дар'а, котрі раніше через наступ урядових сил змушені були втікати, повернулися до своїх домівок, повідомляє агенція dpa.

Люди почали повертатися після того, як представники опозиційних до режиму Башара Асада збройних угруповань та російської армії 6 липня домовилися про припинення боїв у провінції Дар'а.

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З часу провалу чергового раунду переговорів про перемир'я, сирійські літаки завдали сотні авіаударів по провінції Дар'а на південному заході Сирії. (05.07.2018)

У сирійській провінції Дар'а повстанці домовилися з російськими військовими про припинення вогню. Вони поетапно складуть зброю та повинні визнати владу уряду або ж можуть залишити територію провінції. (06.07.2018)

Влада Йорданії прагне припинити насильство біля свого кордону і потік сирійських біженців. Утім, переговори відбуваються складно, а наступ сирійської армії триває. (01.07.2018)

Тим часом попри домовлене два дні тому перемир'я, російські та сирійські військові літаки завдали щонайменше 120 авіаударів по місту Умм аль-Майзан на південному сході провінції Дар'а, повідомляють спостерігачі моніторингового центру.

Нагадаємо, що згідно з домовленостями про припинення вогню, роззброєння повстанців відбуватиметься поетапно. У населених пунктах поблизу кордону з Йорданією мають бути розташовані сили російської військової поліції. Учасники переговорів з боку повстанців повідомили, що російські військові гарантували безпечне повернення до своїх помешкань цивільним, які втекли від бойових дій. Очікувалося, що 8 липня в рамках домовленості шість тисяч повстанців з членами родин виїдуть на північ країни в райони, які все ще контролюються опозиційними до уряду Асада угрупованнями. 

Наступ сирійської армії та її союзників у провінції Дар'а розпочався 19 червня. З повітря наступ проурядових сил підтримала російська авіація. За даними ООН, відтоді понад 320 тисяч людей зумшені були залишити свої домівки та рятуватися втечею. Близько 40 тисяч з них втекли до кордону із Йорданією. Уряд країни, де вже перебувають понад 660 тисяч сирійських біженців, заявив, що можливості для надання притулку вичерпані та закрив кордон. Саме уряд Йорданії змусив повстанців сісти за стіл переговорів.

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