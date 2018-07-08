Близько 60 тисяч сирійців у провінції Дар'а повернулися до своїх помешкань

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, станом на неділю, 8 липня, близько 60 тисяч сирійців у провінції Дар'а, котрі раніше через наступ урядових сил змушені були втікати, повернулися до своїх домівок, повідомляє агенція dpa.

Люди почали повертатися після того, як представники опозиційних до режиму Башара Асада збройних угруповань та російської армії 6 липня домовилися про припинення боїв у провінції Дар'а.

Тим часом попри домовлене два дні тому перемир'я, російські та сирійські військові літаки завдали щонайменше 120 авіаударів по місту Умм аль-Майзан на південному сході провінції Дар'а, повідомляють спостерігачі моніторингового центру.



Нагадаємо, що згідно з домовленостями про припинення вогню, роззброєння повстанців відбуватиметься поетапно. У населених пунктах поблизу кордону з Йорданією мають бути розташовані сили російської військової поліції. Учасники переговорів з боку повстанців повідомили, що російські військові гарантували безпечне повернення до своїх помешкань цивільним, які втекли від бойових дій. Очікувалося, що 8 липня в рамках домовленості шість тисяч повстанців з членами родин виїдуть на північ країни в райони, які все ще контролюються опозиційними до уряду Асада угрупованнями.

Наступ сирійської армії та її союзників у провінції Дар'а розпочався 19 червня. З повітря наступ проурядових сил підтримала російська авіація. За даними ООН, відтоді понад 320 тисяч людей зумшені були залишити свої домівки та рятуватися втечею. Близько 40 тисяч з них втекли до кордону із Йорданією. Уряд країни, де вже перебувають понад 660 тисяч сирійських біженців, заявив, що можливості для надання притулку вичерпані та закрив кордон. Саме уряд Йорданії змусив повстанців сісти за стіл переговорів.