Близько 60 країн домовилися продовжити тиск на уряд Венесуели

Представники близько 60 країн домовилися і надалі тиснути на уряд глави Венесуели Ніколаса Мадуро. "Ми будемо підтримувати міжнародний тиск", - заявив міністр закордонних справ Перу Нестор Пополізіо у вівторок, 6 серпня, під час міжнародної конференції в Лімі щодо врегулювання ситуації у Венесуелі, передає агенція dpa. Союзники Мадуро - Куба, Китай, Росія, та Туреччина, як і Мексика та Уругвай, які намагаються дотримуватися нейтральної позиції щодо ситуації у Венесуелі, не брали участь у конференції, повідомляє перуанське видання La Republica.

Міжнародна контактна група з Венесуели, до складу якої входять європейські та латиноамериканські країни, попередила, що криза у Венесуелі "серйозно впливає на регіон, особливо через масові міграційні потоки до сусідніх країн". Вони закликали до проведення "вільних президентських виборів, що заслуговують на довіру".

Міністр закордонних справ Колумбії Карлос Холмс Трухільо закликав країни до більшої підтримки тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо та посилення тиску на Мадуро. Своєю чергою радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон у виступі на конференції закликав Росію та Китай припинити підтримку уряду Мадуро, зазначивши, що присутність у Венесуелі російських військових може сприяти "іноземній інтервенції". "І Росії, і Китаю ми заявляємо, що ваша підтримка Мадуро є неприйнятною", - сказав він, додавши, що США прагнуть мирної передачі влади у Венесуелі, однак, "як з самого початку заявляв президент Трамп, можливі різні варіанти".

Болтон закликав Росію не "подвоювати погану ставку", і сказав Китаю, що "найшвидший шлях до повернення" його позик Венесуелі - підтримка "нового легітимного уряду".

Напередодні Дональд Трамп запровадив нові санкції проти уряду Венесуели, заморозивши усі його активи на території США та заборонивши співпрацювати з ним американським підприємствам. Уряд Венесуели назвав ці заходи "економічним тероризмом", а представник Венесуели в ООН закликав Раду Безпеки ООН розслідувати "загрози" США проти країни.

Від початку 2019 року у Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. Загалом понад 50 країн, серед яких США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало держав Латинської Америки, визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.