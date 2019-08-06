 Близько 60 країн домовилися продовжити тиск на уряд Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Близько 60 країн домовилися продовжити тиск на уряд Венесуели

Під час конференції у Лімі представники близько 60 країн домовилися і надалі тиснути на уряд Венесуели та підтримувати опозицію країни. США вимагають від Росії та Китаю припинити підтримку Ніколаса Мадуро.

Під час конференції у Лімі

Під час конференції у Лімі

Представники близько 60 країн домовилися і надалі тиснути на уряд глави Венесуели Ніколаса Мадуро. "Ми будемо підтримувати міжнародний тиск", - заявив міністр закордонних справ Перу Нестор Пополізіо у вівторок, 6 серпня, під час міжнародної конференції в Лімі щодо врегулювання ситуації у Венесуелі, передає агенція dpa. Союзники Мадуро - Куба, Китай, Росія, та Туреччина, як і Мексика та Уругвай, які намагаються дотримуватися нейтральної позиції щодо ситуації у Венесуелі, не брали участь у конференції, повідомляє перуанське видання La Republica.

Міжнародна контактна група з Венесуели, до складу якої входять європейські та латиноамериканські країни, попередила, що криза у Венесуелі "серйозно впливає на регіон, особливо через масові міграційні потоки до сусідніх країн". Вони закликали до проведення "вільних президентських виборів, що заслуговують на довіру".

Міністр закордонних справ Колумбії Карлос Холмс Трухільо закликав країни до більшої підтримки тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо та посилення тиску на Мадуро. Своєю чергою радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон у виступі на конференції закликав Росію та Китай припинити підтримку уряду Мадуро, зазначивши, що присутність у Венесуелі російських військових може сприяти "іноземній інтервенції". "І Росії, і Китаю ми заявляємо, що ваша підтримка Мадуро є неприйнятною", - сказав він, додавши, що США прагнуть мирної передачі влади у Венесуелі, однак, "як з самого початку заявляв президент Трамп, можливі різні варіанти".

Болтон закликав Росію не "подвоювати погану ставку", і сказав Китаю, що "найшвидший шлях до повернення" його позик Венесуелі - підтримка "нового легітимного уряду".

DW.COM

США заморозили усі активи венесуельського уряду на своїй території та заборонили американським компаніям співпрацювати з владою країни. Виняток зробили лише для постачання продовольства, одягу та ліків. (06.08.2019)

Російські військові фахівці вилетіли з Венесуели до Росії, заявило посольство РФ у латиноамериканській країні. Тим часом венесуельська влада оголосила про невдалу спробу військового перевороту. (26.06.2019)

Напередодні Дональд Трамп запровадив нові санкції проти уряду Венесуели, заморозивши усі його активи на території США та заборонивши співпрацювати з ним американським підприємствам. Уряд Венесуели назвав ці заходи "економічним тероризмом", а представник Венесуели в ООН закликав Раду Безпеки ООН розслідувати "загрози" США проти країни.

Від початку 2019 року у Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. Загалом понад 50 країн, серед яких США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало держав Латинської Америки, визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Також за темою

USA l US-Präsident Donald Trump - Oval Office - wütend

Трамп запровадив нові санкції проти уряду Венесуели 06.08.2019

США заморозили усі активи венесуельського уряду на своїй території та заборонили американським компаніям співпрацювати з владою країни. Виняток зробили лише для постачання продовольства, одягу та ліків.

Venezuela Präsident Nicolas Maduro in Caracas

Переговори щодо Венесуели: Мадуро заявив про успішний початок 09.07.2019

Представники тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо та глави країни Ніколаса Мадуро зібрались на Барбадосі для нових переговорів щодо ситуації у країні. У понеділок діалог тривав п'ять годин.

Venezuela Nationalfeiertag in Caracas | Oppositionsführer Juan Guaido

Гуайдо оголосив про нові переговори з режимом Мадуро 08.07.2019

Нові переговори між представниками венесуельської опозиції та режиму Ніколаса Мадуро заплановані на цей тиждень на Барбадосі. Попередні зустрічі закінчилися безрезультатно.

Реклама

Докладно

Ukraine russische Waren in den Läden (DW/O. Klimtschuk )

Санкції залишаються, товарообіг зростає

Товарообіг між Росією та Україною зростає вже два роки. Що й чому Київ купує в РФ?  

Конвенцію ООН підписали 46 країн

У Сінгапурі 46 країн підписали Конвенцію ООН щодо медіації

Конвенція передбачає просування позасудового врегулювання транскордонних спорів за допомогою медіації.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  