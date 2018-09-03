Близько 40 прикордонників на Херсонщині звернулися до медиків через отруєння

Унаслідок викидів хімічного заводу в Криму близько 40 службовців Херсонського прикордонного загону Державної прикордонної служби України звернулися до медиків із симптомами отруєння. П'ятьох прикордонників направили на обстеження до Одеси. Про це в п'ятницю, 7 вересня, повідомив агентству новин "Інтерфакс-Україна" помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"За останні дві доби близько 40 військовослужбовців відомства звернулися до медиків із такими симптомами, як нудота, запаморочення, пирхота в горлі. П'ятьох із них направлено до госпіталю до Одеси для комплексного обстеження", - розповів Слободян.

Нагадаємо, напередодні Херсонська ОДА видала розпорядження про призупинення навчання в школах та дитсадках деяких південних районів області. Йдеться про ті частини регіону, що можуть стати зоною ураження небезпечними хімічними речовинами. Місцевій владі рекомендували провести оздоровлення дітей, перевізши їх у табори до інших районів області.

Раніше також повідомлялося про евакуацію з міста Армянськ на півночі анексованого Росією Криму близько чотирьох тисяч людей. Серед них було багато дітей. Повідомлялося, що по медичну допомогу до міської лікарні Армянська звернулися десятки людей. Забруднення повітря сталося через викиди з заводу хімзаводу в Армянську.

Тим часом президент України Петро Порошенко виступив за створення міжнародної комісії у зв'язку з екологічною ситуацією в Армянську.

З 24 серпня мешканці міста Армянська у Криму стали масово нарікати в соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який покрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Крім того, листя на деревах жовтіє і передчасно обпадає. Деякі жителі міста повідомляли про висип і блювоту в дітей, а також біль у горлі.

4 вересня "влада" анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова. Через це було вирішено зупинити на два тижні роботу місцевого заводу в Армянську.