 Близько 3500 людей взяли участь у прайді на підтримку прав ЛГБТІ у Берліні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2020

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Новини

Близько 3500 людей взяли участь у прайді на підтримку прав ЛГБТІ у Берліні

Близько 3500 людей вийшли на вулиці Берліна, щоб взяти участь у демонстрації на підтримку прав ЛГБТІ. Організатори нагадували учасникам про дотримання дистанції та необхідність носити маски.

Учасники прайду на підтримку прав ЛГБТІ у Берліні

Учасники прайду на підтримку прав ЛГБТІ у Берліні

У Берліні в суботу, 27 червня, відбулася демонстрація на підтримку спільноти лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інших меншин (ЛГБТІ). За оцінками поліції, максимальна кількість учасників становила 3500 осіб, передає агенція новин dpa.

Слоган демонстрації у столиці Німеччини - "Врятуйте нашу громаду, врятуйте наш прайд". Вона розпочалася о 12 годині дня у районі Шенеберг і продовжилася ходою учасників центром міста. Акція пройшла "без значних інцидентів", додали у поліції.

Організатори демонстрації закликали учасників дотримуватися безпечної відстані одне від одного та носити маски на обличчі. За словами правоохоронців, учасники демонстрації переважно дотримувалися цих правил.

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Під час маршу учасники несли веселкові прапори, англомовний банер з написом "Немає свободи, поки ми всі не є рівними", інші транспаранти.

Щорічний прайд-парад у рамках Christopher Street Days у Берліні був запланований на 25 липня, але цього року його скасували через поширення коронавірусної інфекції. Протягом останніх років він збирав до мільйона учасників та глядачів.

Нагадаємо, вранці 28 червня 1969 року поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн" в Нью-Йорку. Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв і лесбійок. Сутички переросли в багатоденні масові заворушення. В результаті поранення отримали четверо поліцейських і невстановлене число ЛГБТІ-активістів. Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТІ. 

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