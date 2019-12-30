 Близько 300 осіб ще утримуються на окупованих територіях та в РФ - Лутковська | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2019

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Новини

Близько 300 осіб ще утримуються на окупованих територіях та в РФ - Лутковська

Стосовно майже 100 утримуваних українців є підтвердження і щодо 200 їх немає, пояснила ексомбудсменка Валерія Лутковська.

Звльнені українці, які прямують у літаку до Борисполя

Звльнені українці, які прямують у літаку до Борисполя

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), ексомбудсменка Валерія Лутковська повідомила, що українська сторона має інформацію про 100 громадян, які утримуються на тимчасово окупованих територіях, в анексованому Росією Криму та в самій Російській Федерації. Вона також зазначила, що про ще орієнтовно 200 осіб точної інформації поки немає, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" у понеділок, 30 грудня.

"У нас є майже 100 осіб, за якими є підтвердження, їхні родичі приносили документи. І ще майже 200 людей, щодо яких поки немає точного підтвердження. Тобто щодо 300 людей нам потрібно працювати", - пояснила Лутковська.

Водночас Лутковська повідомила, що 17 осіб, які мали в рамках обміну повернутись в ОРДЛО, відмовились від цього. "Крім того, є ще близько 30 осіб, які взагалі відмовились брати участь в обміні... Вони продовжують відбувати покарання (в Україні. - Ред.)", - зазначила Лутковська.

29 грудня: прибуття до Києва звільнених у рамках обміну українців

29 грудня: прибуття до Києва звільнених у рамках обміну українців

Під час обміну на Донбасі, який відбувся 29 грудня, з "ЛНР" та "ДНР" звільнено 81 особу, з них 76 повернулись на підконтрольну українській владі територію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський і пояснив, що шестеро (саме цю цифру назвав Зеленський - Ред.) людей залишились на тимчасово окупованих територіях, оскільки там перебувають їхні родини. "Якщо вони захочуть переїхати сюди, ми забезпечимо їх усім необхідним", - сказав Зеленський в аеропорту "Бориспіль" після зустрічі літака, яким звільнених українців доставили до Києва.

Ukraine - Russland Gefangenenaustausch (Reuters/V. Ogirenko)

Зеленський однак додав, що ще чимало українців утримуються на тимчасово окупованих територіях, в анексованому Росією Криму та в самій Російській Федерації. "Ми звільняємо всіх підтверджених на всіх підтверджених, тому інші люди поки ще не підтверджені. У нас є інформація, що їх немало: українців, які перебувають на тимчасово окупованій території, і в Росії, і в Криму", - пояснив Зеленський.

DW.COM

Українських військових та цивільних, звільнених сепаратистами з "ДНР" та "ЛНР", в аеропорту "Бориспіль" зустрічали родичі і близькі, а також президент Володимир Зеленський. (29.12.2019)

Обмін утримуваними особами між Україною та самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР" є "довгоочікуваним гуманітарним жестом", заявили канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. (29.12.2019)

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами між Києвом та самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі, про який було погоджено під час зустрічі у Парижі 9 грудня "нормандської четвірки" - лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. При цьому, за оприлюдненими даними, загалом Україна передала сепаратистам 124 особи. Однак радник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Сергій Сивохо у розмові з журналістами повідомив про 127 людей, які начебто були передані Києвом сепаратистам.

Остаточний список осіб, переданих Києвом самопроголошеним республікам, станом на ранок 30 грудня представниками української влади не оприлюднені. На сайті Офісу президента між тимоприлюднений список 76-ти українців, які повернулись до Києва.

Дивитись відео 08:57

Олег Сенцов про Зеленського, Путіна і обмін на Цемаха - інтерв'ю DW (27.09.2019)

Посилання в інтернеті

https://president.gov.ua/news/ukrayinci-yaki-buli-zvilneni-ta-povernulisya-na-pidkontrolnu-59129

Аудіо й відео до теми

Олег Сенцов про Зеленського, Путіна і обмін на Цемаха - інтерв'ю DW (27.09.2019)  

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