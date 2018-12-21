Близько 270 контейнерів з товарами упали в море поблизу Нідерландів

Загалом близько 270 контейнерів впали в Північне море з вантажного судна під час транспортування. Інцидент стався, в середу, 2 січня, поблизу німецького острова Боркум через несприятливі погодні умови, повідомили в прес-службі берегової охорони Нідерландів.

Контейнери транспортувало вантажне судно MSC ZOE, котре йшло під панамським прапором з бельгійського Антверпена у німецький порт Бремергафен. MSC ZOE вважається одним з найбільших вантажних суден світу, воно може перевозити на борту до 19 тисяч контейнерів, зазначає агенція новин Reuters.

Кілька десятків контейнерів, серед яких були й ті, що містили телевізори з плоским екраном, прибило хвилями до двох нідерландських островів - Терсхеллінг та Вліланд. Решту погнало хвилями до островів Амеланд та Схірмонніког.

Берегова охорона Нідерландів попередила про небезпеку всі судна, котрі перебувають у цих водах. Зазначається, що три контейнери містять токсичні речовини. Поки що їх не вдалося виявити.

На кадрах місцевих ЗМІ та на фотографіях у соцмережах видно, як місцеві "мисливці за скарбами" несуть "трофеї" з тих контейнерів, котрі вимило хвилею на узбережжя островів.

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