Близько чверті росіян готові вийти на акції протесту - опитування

Ймовірність масових протестів з економічними вимогами в Росії допускає 41 відсоток громадян країни. Про це свідчать результати опитування, проведеного "Левада-центром" та оприлюдненого у середу, 1 серпня, інформує агенція "Інтерфакс". 54 відсотки опитаних вважають такі протести малоймовірними.

Особисто брати участь в економічних протестах готові лише 28 відсотків респондентів. При цьому 37 відсотків опитаних сказали, що готові брати участь в протестних акціях проти оголошеної зміни пенсійного законодавства. Про те, що підвищення пенсійного віку негативно вплине на життя їхніх сімей, заявили 64 відсотки респондентів.

Тим часом 34 відсотки росіян допускають можливість протестних акцій з політичними вимогами. При цьому особисто готові вийти з вимогами на вулиці лише 23 відсотки опитаних.

Нагадаємо, що 14 червня російський уряд дав "зелене світло" планам пенсійної реформи. Пенсійний вік для чоловіків підвищать з 60 до 65 років до 2028 року, для жінок - з 55 до 63 років до 2034 року. Через підвищення пенсійного віку в Росії відбулись масові акції протесту.