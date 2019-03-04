Близько чверті парламентарів у світу - жінки

Близько чверті законодавців, які працюють у національних парламентах у всьому світі, є жінками, повідомила у вівторок, 5 березня, Міжпарламентська спілка (IPU) у Женеві. Як зазначається у щорічному дослідженні спілки, у 1995 році лише 11,3 відсотка парламентарів у світі були жінками, у 2008 році їхня частка зросла до 18,3 відсотка, а минулого року досягла 24,3 відсотка. При цьому у порівнянні з 2017 роком минулого року частка жінок у парламентах зросла лише на один відсоток.

Дослідження IPU доповнене даними з 50 країн, у яких минулого року відбулися парламентські вибори. У ньому звертається увага на "історичні" результати виборів в Сполучених Штатах. "У нижній (23,5 відсотка) та верхній палаті (25 відсотків) представлені більше жінок, ніж будь-коли раніше", - йдеться у повідомленні спілки.

Лідером за часткою жінок у парламентах серед континентів є Північна і Південна Америки (30,6 відсотка), у Європі цей показник становить 28,5 відсотка. Частка жінок серед депутатів парламентів в Азії, на Близькому Сході та у Північній Африці становить менше 20 відсотків. В українській Верховній Раді зараз працюють лише 49 жінок, що становить 11,5 відсотка згальної кількості депутатів. В німецькому Бундестазі частка жінок становить 30,7 відсотка.

IPU, яка була заснована в 1889 році і об'єднує 178 законодавчих органи, закликала країни збільшити свої зусилля щодо гендерної рівності у парламентах, включаючи застосування квот. У спілці зазначили, що політичні партії, які наполягають на паритеті статей серед кандидатів, виявилися успішними.