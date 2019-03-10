Блекаут у Венесуелі триває, парламент оголосив надзвичайний стан

На електростанції в одному з районів столиці Венесуели Каракаса вранці (за місцевим часом) у понеділок, 11 березня, пролунав вибух. Про це повідомляє інформагенція AP з посиланням на очевидців, які бачили полум'я. Масштаб пошкоджень достеменно невідомий.

Три з чотирьох трансформаторів, які постачають електроенергією район Каракасу Барута, не працюють. Фахівці не можуть їх полагодити, заявив тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо.

Керівник об'єднання інженерів-електротехніків Венесуели Вінстон Кабас заявив про технічні проблеми на гідроелектростанції "Гурі", яка є ключовою для електромережі країни. "Система вразлива, крихка й нестабільна", - цитує Кабаса інформагенція AP. Фахівець заперечив твердження уряду Ніколаса Мадуро про саботаж на гідроелектростанції та вказав на недостатні ремонтні роботи і відтік кваліфікованої робочої сили за кордон.

Перебої з електрикою призвели до проблем із водопостачанням. Дедалі більше венесуельців змушені набирати воду з гірських джерел. Багато крамниць зачинені, а люди часто не мають готівки, щоб купити їжу. На автозаправних станціях, які ще працюють, шикуються довгі черги.

Без струму потерпають і лікарні. Щоб підтримати пацієнтів у критичному стані, які залежать від медичного обладнання, використовують електричні генератори.

Уряд Мадуро провину за кількаденне зникнення електрики в країні покладає на хакерські атаки з-за кордону. Натомість опозиція каже про непрофесійні дії влади.

Гуайдо: "Завтра вся Венесуела буде на вулицях"

Тимчасовий президент Гуайдо закликав людей вийти на масові протести по всій країні у вівторок. "Завтра о третій по обіді вся Венесуела буде на вулицях", - заявив він, виступаючи перед парламентом - Національною асамблеєю.

Лідер опозиції назвав ситуацію в Венесуелі "катастрофою" і закликав парламент оголосити надзвичайний стан. Згодом контрольований опозицією законодавчий орган схвалив відповідне рішення.

Більшість членів ЄС, а також США, Канада, Австралія, чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Однак фактично політику ще не вдалося перейняти владу в країні. Національну асамблею Мадуро практично позбавив влади два роки тому, створивши Конституційну асамблею, в якій домінують його прибічники.

Хуан Гуайдо виступає перед парламентом

Починаючи з 7 березня, в Венесуелі тривають масштабні відключення електроенергії. Робота з відновлення енергомереж просувається дуже повільно. За словами Мадуро, причиною відключень стали кібератаки зі США. Вашингтон відкидає ці звинувачення.

Останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.