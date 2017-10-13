"Блакитна карта" у Німеччині: фахівці з України - серед лідерів

Понад 27 тисяч іноземців протягом 2018 року отримали "блакитну карту" (Blue Card) ЄС у Німеччині, що є рекордним показником за усі роки існування цієї програми. Це на 25,4 відсотка більше, ніж було зафіксовано за підсумками попереднього року - у 2017 році "блакитну карту" у Німеччині було надано понад 21,7 тисячі фахівців з країн, які не є членами ЄС. Такими є дані Федерального відомства з питань міграції та біженців Німеччини (BAMF), які були оприлюднені у вівторок, 4 червня.

"Блакитна карта" є посвідченням, яке підтверджує право на проживання та роботу в одній з країн ЄС (за винятком Данії, Великобританії та Ірландії) і, по суті, є програмою ЄС з працевлаштування кваліфікованих кадрів з третіх країн. Ця програма була запроваджена у ЄС у 2012 році. З того часу левова частка "блакитних карт" у ЄС видається Німеччиною - у 2017 році Німеччина видала майже 85 відсотків усіх Blue Card у ЄС. Загалом з 2012 року ФРН видала понад 100 тисяч таких посвідчень.

Більше, ніж просто нова робота

Претенденти на отримання "блакитної карти" повинні мати вищу освіту та контракт на роботу з німецьким роботодавцем, який гарантує оплату праці із зарплатою щонайменше 53,6 тисячі євро на рік (до вирахування податків). Для лікарів, інженерів та науковців з-за кордону умови щодо рівня доходів є нижчими - 41,8 тисячі євро на рік.

Згідно з даними BAMF, найбільшу кількість "блакитних карт" у 2018 році отримали громадяни Індії - понад 7,5 тисячі осіб або 27,7 відсотка. На другому місці - Китай (майже 2,2 тисячі осіб, або вісім відсотків), на третьому - Росія (1,6 тисячі, або 5,9 відсотка). Українці - на дев'ятому місці, торік вони отримали 971 "блакитну карту" у ФРН, що становить 3,6 відсотка від загальної кількості. До першої десятки також входять Туреччина, Бразилія, Єгипет, США, Іран, та Сирія.

"Блакитні карти" надають право своїм власникам на тимчасове проживання у країнах ЄС для того, щоб покрити дефіцит кваліфікованої робочої сили. Але більшість власників таких посвідок у Німеччині вирішили обрати цю країну як постійне місце проживання - згідно з даними BAMF, з понад 51 тисячі власників "блакитних карт", які станом на кінець 2018 року мешкали у ФРН, 28,2 тисячі вже отримали право на постійне проживання в країні. Серед власників "блакитних карт" у ФРН майже 2,2 тисячі є громадянами України.

"Ці цифри чітко вказують на те, що Німеччина стає все більш привабливою для висококваліфікованих мігрантів з-поза меж ЄС. І ми впевнені, що популярність "блакитної карти" ЄС у майбутньому й надалі залишатиметься високою", - підсумовує віцепрезидентка BAMF Андреа Шумахер (Andrea Schumacher).