Битва за канабіс: як у Верховній Раді провалили легалізацію лікарських конопель

Питання про легалізацію канабісу в медичних цілях було одним з п'яти під час неформального всеукраїнського опитування Володимира Зеленського, яке проводили у жовтні минулого року під час місцевих виборів. Тоді, як повідомляла пропрезидентська партія Слуга народу на своїй сторінці у Фейсбук, за узаконення лікарських конопель виступило більше 65 відсотків тих, хто брав участь у опитуванні. На початку червня група з більш аніж 80 депутатів з різних фракцій зареєструвала законопроект, який передбачав внесення змін до деяких законів щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов зареєстрував також свій законопроект про це, який став альтернативним до зареєстрованого раніше. У вівторок, 13 липня, Верховна Рада розглядала законопроєкти у сесійній залі.

Рятівна баночка канабісу

"Я хочу вам показати баночку, в якій колись був медичний канабіс. Він виглядає отак, а не як сигарети або самокрутки. Це олія, яка заливається в баночку і дається в тому числі маленьким діткам для того, щоб вони могли нормально жити", з такого міні-перформансу почала представлення законопроекту депутатам одна з авторок законопроекту про легалізацію медичного канабісу, депутатка з фракції "Голос" Ольга Стефанишина.

Вона розповіла, що цю баночку їй дала мама 4-річної Софійки, яка страждає від епілепсії. "Мама Софійки контрабандистка сьогодні в цій державі, бо вона не може легально купити свої ліки дитині. Вона їх завозить з-за кордону, купує на чорному ринку. Таких хворих, як Софійка, сьогодні понад 2 мільйони. Це онкохворі, хворі на епілепсію, Альцгеймера, це наші ветерани з посттравматичним сидромом - усі вони потребують ліків на основі медичного канабісу", - намагаючись викликати емпатію своїх колег, вела далі Стефанишина і наполегливо просила підтримати законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Його підтримав і профільний комітет Верховної Рада та міністерство охорони здоров’я.

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Натомість альтернативний законопроєкт Андрія Холодова парламентський комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування просив відхилити, позаяк він пропонував дозволити мінімальний вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) - головного психоактивного компоненту канабісу - на рівні 0,3 відсотка для промислових та медичних цілей. Тоді як у європейській практиці вміст ТКГ у медичних коноплях не повинен перевищувати 0,2 відсотка, зауважив голова комітету, депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький. "Основний законопроєкт містить більш жорсткі вимоги до культивування лікарських конопель та передбачає запровадження з 25-го року квотування імпорту конопель", - сказав Радуцький.

Демонстрація за легалізацію канабісу в Києві два роки тому (фото з архіву)

Законопроєктом за авторства численної групи авторів пропонувалося виключити медичний канабіс з реєстру наркотичних речовин, а обіг лікарських конопель, продуктів їх переробки та вироблених із них ліків допустити у науковій та науково-технічній діяльності, а також у медичній практиці - за умови забезпечення контролю на всіх етапах. Відпуск лікарських засобів, виготовлених із лікарських конопель, пропонувалось винятково за призначенням лікаря. "В основі ліків, які створені з медичного канабісу, в більше як 60 країнах світу є канабідіол. Це не є наркотиком. Ліками з медичного канабісу неможливо передозуватися, неможливо померти", - переконувала колег депутатка з фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева.

Фракція "Європейська солідарність" повідомила, що законопроєкт підтримуватимуть лише депутати з "ЄС", які є авторами законопроекту, але в цілому фракція утримається. Депутатська група "За майбутнє" виступила на підтримку легалізації медичного канабісу, оскільки, на їхню думку, це спростить вирощування технічних конопель, які використовують у промисловості. "В Україні вирощується близько 2 тисяч гектарів конопель. Проблема в тому, що все зарегульовано правоохоронними органами, де до тебе прийде і МВС, і СБУ, і інші структури і не дадуть змоги займатися вирощуванням технічної коноплі. В технічній коноплі не існує наркотичних речовин взагалі", - зазначив член депутатської групи "За майбутнє" Сергій Лабазюк.

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Аргументи "проти" переконали більшість

На цьому аргументи за легалізацію канабісу в медичних цілях скінчилися. Противники узаконення конопель в лікарських цілях почали звинувачувати колег-депутатів у маніпуляціях. "Цей законопроєкт не про страждання маленької Софійки, це про гроші, і цинічні люди спекулюють стражданнями дитини. Коли поряд стоять страждання та гроші, мова завжди про гроші. І тут головне дозволити вирощувати коноплю в нашій країні. Ні - наркотикам! Хворим ми допоможемо", - безапеляційно заявив ще один представник фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко впевнена, що легалізуючи медичний канабіс, Україна "легалізує наркоторгівлю". "Цей закон не про медицину. Цей закон про те, щоб в Україні на наших золотих землях на чорноземах вирощувати не хліб, а вирощувати наркоту, продавати її, переробляти, наших дітей цим годувати, продавати біля шкіл", - наполягала з трибуни Тимошенко. Членкиня депутатської групи "Довіра" Лариса Білозір припускає, що питання про легалізацію канабісу в Україні порушується для того, аби, на її думку, українські виробники могли в промислових масштабах вирощувати канабіс і експортувати його в європейські країни. "Не треба прикриватися онкохворими дітьми, тому що це непорядно, тому що це не про них. Це можна підзаконкою дозволити і уряд може це зробити отак от, одним указом. Це про те, про великі гроші, про те, щоб могли заробляти кошти", - вважає Білозір.

Кінець-кінцем емоційні виступи противників легалізації медичного канабісу перемогли логічні пояснення прихильників узаконення лікарських конопель. Законопроєкт підтримало лише 184 депутати за необхідного мінімуму 226. Законопроєкт відправили на доопрацювання авторському колективу.