Битва за Багуз: близько 300 бойовиків "Ісламської держави" здалися курдам

Під час боїв за останній бастіон терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) у східній частині Сирії - населений пункт Багуз - підрозділам "Демократичних сил Сирії" (SDF), у яких переважають курдські загони, здалися в полон близько 300 джихадистів.

Про це увечері в понеділок, 4 березня, повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. За даними спостерігачів, бойовики є вихідцями з різних країн. Командир SDF Аднан Афрік підтвердив, що в полон здалася велика група ісламістів, передає агенція dpa.

За даними представників SDF, загалом за останні дні з Багуза та його околиць було евакуйовано близько тисячі людей. Водночас ще близько 1500 бойовиків ІД перебувають в оточенні курдів.

Нагадаємо, курдські загони відновили активні наступальні дії увечері 1 березня. Вони обіцяли "швидку перемогу" над ісламістами в Багузі ще два тижні тому, однак згодом призупинили наступ, аби запобігти великій кількості цивільних жертв.