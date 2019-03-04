Битва за Багуз: близько 150 бойовиків "Ісламської держави" здалися курдам

Під час боїв за останній бастіон терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) у східній частині Сирії - населений пункт Багуз - підрозділам "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, здалися в полон близько 150 бойовиків ІД. Про це у понеділок, 4 березня, повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. За даними спостерігачів, бойовики є вихідцями з різних країн. Командир SDF Аднан Афрік підтвердив, що в полон здалася велика група ісламістів, передає агенція dpa.

За даними представників SDF, загалом за останні дні в Багузі та на його околицях здалися та були евакуйовані з населеного пункту близько 500 людей, серед яких і бойовики ІД. Центр моніторингу повідомляє про 400 евакуйованих. Серед них як бойовики ІД, так і члени їхніх родин та нші цивільні особи. Очікується, що до кінця дня в понеділок будуть евакуйовані ще близько 200 осіб, передає агенція AP.

За словами речника SDF Мустафи Балі, наступ уповільнився через те, що бойовики використовують незначну кількість мирних жителів як живий щит. "Щоб не завдати їм шкоди, ми просуваємося повільно, але ми запевняємо, що битва за Багуз закінчиться за короткий період часу", - йшлося в оприлюдненій раніше заяві SDF.

Нагадаємо, курди відновили активні наступальні дії увечері 1 березня. Вони обіцяли "швидку перемогу" над ісламістами в Багузі ще два тижні тому, однак згодом призупинили наступ, аби запобігти великій кількості цивільних жертв.