 Бетон проти асфальту: які дороги кращі (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.08.2020

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Економіка

Бетон проти асфальту: які дороги кращі (відео)

Бетонні дороги служать втричі довше, ніж асфальтні. Попри це більшість автошляхів будують саме з асфальту. Чому так? Які переваги і недоліки бетонних доріг? Як їх будуть у Німеччині і коли їх стане більше в Україні?

Бетонне покриття на автобані в Німеччині (picture-alliance/rtn - radio tele nord)

Головна проблема бетонного покриття - треба дуже ретельно дотримуватися технології будівництва

У Німеччині третина всіх автобанів - з бетону. Першу таку дорогу побудували ще на початку 30-их років минулого століття між Кельном і Бонном. Якщо асфальт у середньому служить років 10, то бетон - до 30. А якщо вдало поклали і правильно експлуатують, то навіть ще довше. Чому ж тоді більшість автошляхів все ж асфальтні? І чи варто будувати більше бетонних доріг в Україні?

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Аудіо й відео до теми

Топ 5 доріг майбутнього (20.04.2018)  

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