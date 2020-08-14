Бетон проти асфальту: які дороги кращі (відео)

Бетонні дороги служать втричі довше, ніж асфальтні. Попри це більшість автошляхів будують саме з асфальту. Чому так? Які переваги і недоліки бетонних доріг? Як їх будуть у Німеччині і коли їх стане більше в Україні?
У Німеччині третина всіх автобанів - з бетону. Першу таку дорогу побудували ще на початку 30-их років минулого століття між Кельном і Бонном. Якщо асфальт у середньому служить років 10, то бетон - до 30. А якщо вдало поклали і правильно експлуатують, то навіть ще довше. Чому ж тоді більшість автошляхів все ж асфальтні? І чи варто будувати більше бетонних доріг в Україні?
Водії фур, які нехтують ваговими правилами, "засранці", сказав Володимир Зеленський. DW перевірила, як саме Укртрансбезпека і Укравтодор хочуть боротися за збереження доріг.
Володимир Зеленський хоче стати президентом, після якого в Україні з'являться дороги. До кінця своєї каденції він обіцяє зробити дороги державного значення. Що заважало і досі заважає побудувати добрі дороги в Україні?