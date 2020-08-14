Бетон проти асфальту: які дороги кращі (відео)

У Німеччині третина всіх автобанів - з бетону. Першу таку дорогу побудували ще на початку 30-их років минулого століття між Кельном і Бонном. Якщо асфальт у середньому служить років 10, то бетон - до 30. А якщо вдало поклали і правильно експлуатують, то навіть ще довше. Чому ж тоді більшість автошляхів все ж асфальтні? І чи варто будувати більше бетонних доріг в Україні?