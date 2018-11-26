 Берлін і Париж пропонують посередництво у кризі щодо Азовського моря | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Берлін і Париж пропонують посередництво у кризі щодо Азовського моря

Німеччина й Франція готові виступити посередницями між Україною та Росією, щоб не допустити ескалації, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Франція й Німеччина "докладуть спільних зусиль, якщо потрібно - в ролі посередників, щоб уникнути конфлікту", запевнив Гайко Маас

Берлін і Париж пропонують Москві й Києву посередництво для вирішення кризи навколо Керченської протоки. Про це в понеділок, 26 листопада, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) під час візиту до Мадрида.

Франція й Німеччина "докладуть спільних зусиль, якщо потрібно - в ролі посередників, щоб уникнути конфлікту, який призведе до тяжкої кризи", наводить слова міністра інформагенція AFP.

Берлін не бачить виправдання діям російських військових

Берлін із великим занепокоєнням сприйняв новини про інцидент біля Керченської протоки. Німецький уряд закликає до стриманості й деескалації, заявив на прес-конференції речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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Конфлікт навколо Азовського моря: як це було (26.11.2018)

"Вільний прохід суден до Азовського моря повинен бути гарантований", - зазначив Зайберт. Він додав, що Берлін також вважає незаконним будівництво Керченського мосту, тому що Україна не брала в цьому участі.

"Ми сподіваємося, що обидві сторони прагнуть заспокоєння ситуації та протидіють ескалації, найкращим чином - шляхом переговорів", - зазначив речник у відповідь на запитання кореспондента DW.

Зайберт додав, що інцидент біля Керченської протоки піднімає значні питання, передусім у зв'язку з тим, що російські військові вдалися до насильства. "На основі тих фактів, які нам донині відомі, виправдання цьому (насильству. - Ред.) не вбачається", - констатував Зайберт.

Порошенко й Меркель провели телефонні переговори

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) 26 листопада закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб негайно звільнити українських моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці. Про це повідомила прес-служба президента.

Порошенко поінформував Меркель про ситуацію та дії України у відповідь, зокрема запровадження воєнного стану. Лідери держав домовилися продовжити двосторонні консультації.

Порошенко 26 листопада підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні.Указ має затвердити Верховна Рада.

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