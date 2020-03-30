Берлін і Париж вимагають скасувати обмеження для місії ОБСЄ на Донбасі

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції Гайко Маас (Heiko Maas) і Жан-Ів Ле Дріан висловили своє занепокоєння через обмеження роботи Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі на території самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР". Про це йдеться в оприлюдненій ввечері у понеділок, 30 березня, спільній заяві Мааса й Ле Дріана.

У документі вказується зокрема на запровадження 21 березня обмеження на пересування співробітників СММ ОБСЄ у "ДНР" і "ЛНР". "Спалах пандемії коронавірусу не може слугувати приводом для перешкоджання свободі пересування СММ та виконанню нею свого мандата", - йдеться в спільній заяві обох міністрів.

Берлін і Париж вважають, що співробітники СММ ОБСЄ повинні мати безпечний та безперешкодний доступ на всій території України, в тому числі й на непідконтрольних уряду територіях. На думку міністрів, Москва повинна використати свій вплив, аби забезпечити такий доступ.

Обмеження для гуманітарних на неурядових організацій

Крім того, у спільній заяві глави дипломатичних відомств Німеччини та Франції вимагають скасувати обмеження на доступ до непідконтрольних Києву територій представників ООН, а також міжнародних гуманітарних і неурядових організацій, в тому числі й Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Вони зокрема вказали на досягнуті під час останнього саміту "нормандської четвірки" в Парижі домовленості, що передбачали безперешкодний доступ МКЧХ до утримуваних осіб на непідконтрольних Києву територіях.

Міністри нагадали також сторонам конфлікту про необхідність реалізації таких досягнутих на саміті домовленостей як відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, визначення зон розведення, втілення проєктів з розмінування та нового обміну утримуваними особами.

У заяві Мааса й Ле Дріана наголошується, що Берлін і Париж і надалі підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Так само обидві країни як і раніше виступають за досягнення тривалого й мирного вирішення конфлікту на Донбасі на основі цілковитого втілення мінських домовленостей.