Берлін схвалив нові поставки військових технологій Саудівській Аравії

Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання озброєнь до Саудівської Аравії. Йдеться про технології виробництва напівпричепів з низькорамною платформою, розроблених німецькою фірмою Kamag з міста Ульм. Про це повідомили в четвер, 11 квітня, агенція dpa, інтернет-видання Spiegel Online, а також суспільно-правова медіакомпанія ZDF із посиланням на письмове повідомлення міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра (Peter Altmaier), надіслане профільній комісії німецького Бундестагу. До складу федеральної ради, що засідає в режимі секретності, входять канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і кілька федеральних міністрів.

Члени парламентської комісії, котра опікується питаннями експорту озброєнь, на останньому засіданні схвалили військові поставки шести державам, включно з Саудівською Аравією та ОАЕ. Комплектуючі для низькорамних платформ мають бути доставлені до Франції "з кінцевим пунктом призначення в Саудівській Аравії", йдеться у повідомленні Альтмаєра.

В кінці березня речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) повідомив, що Німеччина на шість місяців продовжила ембарго на поставки озброєнь Саудівській Аравії. За його словами, до 30 вересня Німеччина не поставлятиме зброю королівству, в тому числі за раніше схваленими контрактами, і не буде видавати дозвіл на поставки зброї в майбутньому. Спочатку заборона на постачання зброї Саудівській Аравії була запроваджена в середині листопада 2018 року, після вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі в будівлі саудівського консульства в Стамбулі.