Берлін стримано відреагував на заклик Трампа щодо ісламістів
Заклик президента Сполучених Штатів до країн Європи прийняти сотні ісламістів з Сирії поки що не знайшов підтримки в МЗС ФРН. Натомість у Бундестазі закликали уряд негайно прийняти таких німецьких громадян.
Серед захоплених у Сирії та Іраку ісламістів з Європи багато жінок та дітей, стверджують спецслужби
Міністерство закордонних справ Німеччини поки що не підтримало заклик президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до європейських країн прийняти сотні полонених американцями ісламістів. На зроблений у неділю, 17 лютого, запит інформагенції dpa, у МЗС ФРН повідомили, що відомство знає про випадки ув'язнення в північний Сирії німецьких громадян-ісламістів, котрі воювали на боці терористичних угруповань.
Водночас у міністерстві наголосили, що не володіють власними точними даними щодо цього. Крім того, співробітники МЗС ФРН вказали на неможливість надання консульських послуг та супроводу для німецьких громадян у Сирії після закриття в цій близькосхідній країні посольства Німеччини. На додачу, вже багато років поспіль МЗС ФРН застерігає громадян Німеччини від поїздок у Сирію, йдеться у відповіді журналістам.
Попри це уряд ФРН вивчає можливість повернення з Сирії німецьких громадян як виняток, особливо з гуманітарних міркувань, наголосила співрозмовниця кореспондентів. Водночас, за даними спецслужб, з 2013 року з Німеччини в зони конфліктів у Сирії та Іраку виїхали не менше 1050 осіб. Там вони брали участь у збройному протистоянні на боці терористичних ісламістських угруповань.
На сьогодні близько третини цих осіб вже повернулись до Німеччини. У Сирії та Іраку ще й досі перебувають близько 270 жінок та дітей з Німеччини або ж дітей, народжених батьками з німецьким громадянством. Якщо вірити даним спецслужб, 75 відсотків цих дітей віком молодше трьох років, наголосили в МЗС ФРН.
Опозиція у Бундестазі вимагає повернення німців-ісламістів
Тим часом представники опозиційних фракцій у Бундестазі, зокрема Зелених та Лівої партії, наголосили на важливості повернення ісламістів, що мають громадянство європейських країн, до Європи. Так, зовнішньополітичний експерт партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) зазначив у розмові з журналістами Deutschlandfunk, що ФРН має повернути своїх громадян, незалежно від того "святі вони чи терористи".
На думку представника Зелених, цих осіб потрібно повернути й саме в Німеччині притягати їх до відповідальності за скоєне. Схожу заяву щодо повернення ісламістів до європейських країн зробив і зовнішньополітичний експерт фракції Лівої партії у Бундестазі Штефан Лібіх (Stefan Liebich), повідомляє Deutschlandfunk.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників прийняти понад 800 бойовиків "Ісламської держави", захоплених американськими військовими в Сирії.
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Мавзолеї Тімбукту в Малі
2012 року в стародавньому місті-оазі Тімбукту, розташованому на півночі Малі, бойовики ісламістського угруповання "Ансар-ад-Дін" знищили мусульманські мавзолеї, яким вже багато сотень років. Свої вчинки вони аргументували тим, що ці місця, де спочивав тлін ісламських вчених, служили поклонінню святим. Так само були зруйновані й мінарети валькованих мечетей, як той, що зображений на фото.
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Мавзолеї Тімбукту в Малі
Ось цей чоловік доглядав поховання в мавзолеях у Тімбукту. На цьому відзнятому 2014 року знімку він молиться на одному з поховань. Та наразі вони мають зовсім інший вигляд, адже…
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Відбудовано за допомогою ООН
…багато мавзолеїв змогли відбудувати за допомогою Об'єднаних Націй. Сане Чірфі (справа на фото) разом з родиною доглядає за мавзолеєм святого Альфа Мойя.
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Пальміра у Сирії
Впродовж 2015 року терористи "Ісламської держави" зруйнували в античній Пальмірі храм Баала, споруджений майже дві тисячі років тому, багато мавзолеїв та тріумфальну арку. Фотограф тримає відзнятий ним же в березні 2014 року знімок храму Баала на тлі руїн споруди. Після витіснення терористів з міста археологи зраділи, адже чимало руїн античного міста постраждали менше, ніж вони побоювалися.
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Церква Святого Юліана в Сирії
Монастир святого Юліана (Еліана) в місті Хомсі вважався одним з найважливіших місць паломництва серед християн-сирійців. Розташований в центральній частині Сирії поблизу міста Ель-Кар'ятейн він був зведений у 5-му столітті.
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Зрівняний терористами з землею
2015 року ІД зрівняла храм із землею. В інтернет екстремісти виклали кадри, на яких було видно, як вони руйнують споруду бульдозерами. Тим часом місто відбили від терористів. Середина однієї із частин споруди вигоріла дощенту. Так само відбудувати належить і цей монастир.
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Стародавня Хатра в Іраку
Ель-Хадр, або Хатра, була столицею першого арабського царства. Завдяки своїм високим, товстелезним та підсиленим баштами мурам вона змогла вистояти під час навали римських військ у 116 та 198 роках нашої ери.
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Розтрощенні тисячолітні статуї
На початку 2015 року ІД зруйнували частину руїн міста. На знімку - один з кадрів відео терористів. Агенція новин AP змогла підтвердили його автентичність. Крім того, ісламісти розтрощили тисячолітні статуї ассирійської доби в музеї північно-іракського міста Мосул та в некрополі стародавньої ассирійської столиці Ніневії. За наявною інформацією, вони зруйнували історичне місто Німруд бульдозерами.
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Баміанська долина в Афганістані
У провінції Баміан були розташовані дві монументальні статуї Будди. Монахи-буддисти висікли їх у скелі 1500 років тому. Тож таким чином ці статуї були свідками доісламського минулого Афганістану. На цьому відзнятому в 1973 році знімку ще можна побачити 53-метрову статую, яка на той час вважалася найбільшою в світі.
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Танки, ракети та динаміт
Радикальний ісламський рух "Талібан" зруйнував обидві статуї 2001 року. До знищення історичних цінностей залучили танки, ракети та динаміт. На руйнування історичних об'єктів пішло кілька тижнів. З 2003 року культурний ландшафт та археологічні знахідки в Баміанській долині є частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО.