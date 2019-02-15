Берлін стримано відреагував на заклик Трампа щодо ісламістів

Міністерство закордонних справ Німеччини поки що не підтримало заклик президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до європейських країн прийняти сотні полонених американцями ісламістів. На зроблений у неділю, 17 лютого, запит інформагенції dpa, у МЗС ФРН повідомили, що відомство знає про випадки ув'язнення в північний Сирії німецьких громадян-ісламістів, котрі воювали на боці терористичних угруповань.

Водночас у міністерстві наголосили, що не володіють власними точними даними щодо цього. Крім того, співробітники МЗС ФРН вказали на неможливість надання консульських послуг та супроводу для німецьких громадян у Сирії після закриття в цій близькосхідній країні посольства Німеччини. На додачу, вже багато років поспіль МЗС ФРН застерігає громадян Німеччини від поїздок у Сирію, йдеться у відповіді журналістам.

Попри це уряд ФРН вивчає можливість повернення з Сирії німецьких громадян як виняток, особливо з гуманітарних міркувань, наголосила співрозмовниця кореспондентів. Водночас, за даними спецслужб, з 2013 року з Німеччини в зони конфліктів у Сирії та Іраку виїхали не менше 1050 осіб. Там вони брали участь у збройному протистоянні на боці терористичних ісламістських угруповань.

На сьогодні близько третини цих осіб вже повернулись до Німеччини. У Сирії та Іраку ще й досі перебувають близько 270 жінок та дітей з Німеччини або ж дітей, народжених батьками з німецьким громадянством. Якщо вірити даним спецслужб, 75 відсотків цих дітей віком молодше трьох років, наголосили в МЗС ФРН.

Опозиція у Бундестазі вимагає повернення німців-ісламістів

Тим часом представники опозиційних фракцій у Бундестазі, зокрема Зелених та Лівої партії, наголосили на важливості повернення ісламістів, що мають громадянство європейських країн, до Європи. Так, зовнішньополітичний експерт партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) зазначив у розмові з журналістами Deutschlandfunk, що ФРН має повернути своїх громадян, незалежно від того "святі вони чи терористи".

На думку представника Зелених, цих осіб потрібно повернути й саме в Німеччині притягати їх до відповідальності за скоєне. Схожу заяву щодо повернення ісламістів до європейських країн зробив і зовнішньополітичний експерт фракції Лівої партії у Бундестазі Штефан Лібіх (Stefan Liebich), повідомляє Deutschlandfunk.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників прийняти понад 800 бойовиків "Ісламської держави", захоплених американськими військовими в Сирії.