 Берлін спростував заяву Лукашенка про дзвінок від Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2020

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Новини

Берлін спростував заяву Лукашенка про дзвінок від Меркель

Олександр Лукашенко заявив, що йому днями зателефонувала Анґела Меркель, аби "поговорити". Утім, у Берліні наголошують, що жодного дзвінка канцлерки президенту Білорусі після виборів не було.

Відомство федерального канцлера у Берліні

Відомство федерального канцлера у Берліні

Речник уряду Німеччини ввечері у понеділок, 17 серпня, спростував заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що йому днями телефонувала канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

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"Такого телефонного дзвінка після виборів не було", - заявив речник уряду у коментарі інформагентству Reuters.

Раніше 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на зустрічі із працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ), що йому телефонувала  Анґела Меркель, щоб "поговорити".

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"Уже вчора дзвонить Меркель: "Я хочу поговорити". Ці - Науседа (президент Литви - Ред.), там і інші (...) ми хочемо поговорити (...) Не треба мене нагинати ні з Заходу, ні зі Сходу", - стверджував Лукашенко. Як зазначає агенція новин "Інтерфакс-Захід", відеофрагмент цієї розмови показав у вечірньому ефірі телеканал "Беларусь 1".

У свою чергу пресслужба литовського президента повідомила, що Меркель у телефонній розмові з президентом Литви Гітанасом Науседою заявила про намір 18 серпня обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі.

"Канцлерка інформувала, що у вівторок у неї відбудеться розмова з президентом (Росії. - Ред.) Володимиром Путіним, і що Берлін нині дипломатичними каналами намагається зв'язатися з Лукашенком для пошуку виходу з ситуації, що склалася (в Білорусі - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає пост президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

Країни Заходу не визнають результати виборів. Міністри закордонних справ країн ЄС дали "зелене світло" на запровадження персональних санкцій проти білоруських посадовців, причетних до фальсифікації виборів та застосування насильства проти демонстрантів. Підсанкційний список складає зовнішньополітична служба ЄС. На 19 серпня президент Європейської Ради Шарль Мішель скликав екстрений саміт ЄС щодо ситуації в Білорусі, який відбудеться у форматі відеоконференції.  

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Дивитись відео 01:12

Страйк робітників заводів у Мінську (17.08.2020)

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


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