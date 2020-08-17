Берлін спростував заяву Лукашенка про дзвінок від Меркель

Речник уряду Німеччини ввечері у понеділок, 17 серпня, спростував заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що йому днями телефонувала канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

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"Такого телефонного дзвінка після виборів не було", - заявив речник уряду у коментарі інформагентству Reuters.

Раніше 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на зустрічі із працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ), що йому телефонувала Анґела Меркель, щоб "поговорити".

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"Уже вчора дзвонить Меркель: "Я хочу поговорити". Ці - Науседа (президент Литви - Ред.), там і інші (...) ми хочемо поговорити (...) Не треба мене нагинати ні з Заходу, ні зі Сходу", - стверджував Лукашенко. Як зазначає агенція новин "Інтерфакс-Захід", відеофрагмент цієї розмови показав у вечірньому ефірі телеканал "Беларусь 1".

У свою чергу пресслужба литовського президента повідомила, що Меркель у телефонній розмові з президентом Литви Гітанасом Науседою заявила про намір 18 серпня обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі.

"Канцлерка інформувала, що у вівторок у неї відбудеться розмова з президентом (Росії. - Ред.) Володимиром Путіним, і що Берлін нині дипломатичними каналами намагається зв'язатися з Лукашенком для пошуку виходу з ситуації, що склалася (в Білорусі - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає пост президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

Країни Заходу не визнають результати виборів. Міністри закордонних справ країн ЄС дали "зелене світло" на запровадження персональних санкцій проти білоруських посадовців, причетних до фальсифікації виборів та застосування насильства проти демонстрантів. Підсанкційний список складає зовнішньополітична служба ЄС. На 19 серпня президент Європейської Ради Шарль Мішель скликав екстрений саміт ЄС щодо ситуації в Білорусі, який відбудеться у форматі відеоконференції.

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