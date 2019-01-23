 Берлін розраховує на швидке розв′язання питання транзиту газу Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2019

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Новини

Берлін розраховує на швидке розв'язання питання транзиту газу Україною

Берлін й надалі сприятиме переговорам між Києвом та Москвою щодо продовження контракту на транзит російського газу Україною, що спливає цього року, зазначив міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмаєр.

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр

Берлін розраховує на успішне завершення переговорів щодо подальшого транзиту газу з РФ Україною до Європи, контракт на який спливає наприкінці цього року. Про це в понеділок, 17 червня, заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) після зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем.

"Я дуже радий, що віцепрезидент Марош Шефчович активно виступає за продовження тристоронніх переговорів між Єврокомісією, Україною та Росією. Транзит газу Україною повинен тривати та бути забезпечений і після 2019 року. Німеччина й надалі сприятиме тому, щоб переговори були успішними", - заявив він.

DW.COM

Російська сторона вважає, що найпростішим варіантом є продовження чинного контракту щодо транзиту газу через Україну. Київ дорікає Москві у перенесенні переговорів щодо цього. (13.06.2019)

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Голова Східного комітету німецької економіки Вольфґанґ Бюхеле (Wolfgang Büchele) також звернув увагу на важливість укладення нової угоди про транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" цього року. "Ми сподіваємося, що переговори за посередництва федерального уряду найближчим часом дадуть відчутні результати і контракт, що спливає наприкінці року, буде замінений", - сказав він, цитує агенція Reuters.

Тим часом російська компанія "Газпром" 17 червня повідомила, що станом на 15 червня побудовано вже 58,7 відсотка морської частини газопроводу "Північний потік-2", яким планується постачати газ до Європи в обхід України. Російська компанія стверджує, що дном Балтійського моря прокладено 1441 кілометр газогону.

Як заявив минулого тижня Марош Шефчович, тристоронні переговори з пошуку компромісу щодо транзиту газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року планують на вересень цього року.

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