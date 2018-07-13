 Берлін: ″Північний потік-2″ не має загрожувати транзитному статусу України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

Берлін: "Північний потік-2" не має загрожувати транзитному статусу України

Газогін "Північний потік-2" є економічним проектом та не має загрожувати статусу України, як транзитної держави, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Труби для Північного потоку-2

Труби для "Північного потоку-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" не повинно загрожувати статусу України, як транзитної держави. Про це в понеділок, 16 липня, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), цитує агенція Reuters.

Він відзначив, що новий газогін є "передусім економічним проектом", який має політичний компонент, оскільки впливає на роль України. Німеччина разом з іншими країнами Євросоюзу зроблять усе, щоб "Північний потік-2" не завдав значної шкоди Україні, відзначив Зайберт. "Україна і надалі повинна залишитася країною транзиту російського газу", - додав він.

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Після зустрічі з Меркель на полях саміту НАТО Трамп заявив, що відносини між США та Німеччиною є "грандіозними". Лідери обговорили питання торгівлі, видатків на оборону та "Північний потік-2". (11.07.2018)

Дональд Трамп під час саміту НАТО закинув Німеччині, що вона буде "повністю контролюватись Росією" та стане залежною від російського газу. Для проекту "Північний потік-2" ці закиди не означають нічого доброго. (12.07.2018)

Нагадаємо, роботи зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" у Німеччині розпочалися в травні 2018 року. Угоди щодо фінансування проекту підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він з'єднає російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. 

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