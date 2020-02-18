Берлін: Про послаблення санкцій проти Росії не йдеться

У відповіді на офіційний запит Deutsche Welle у міністерстві закордонних справ Німеччини наголосили, що про послаблення санкцій ЄС проти Росії з точки зору Берліна йтися не може. "Санкції пов’язані з військовим втручанням Росії у конфлікт на Сході України. Тому вони прив’язані до повного виконання Мінських угод. Про послаблення санкцій можна буде думати лише після цього", - зазначив у вівторок, 18 лютого речник МЗС.

Так у німецькому зовнішньополітичному відомстві прокоментували представлені 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки "12 кроків до більшої безпеки в Україні і євро-атлантичному регіоні".

З Берліном ніхто не радився

В аналітичній записці, розробленій групою західних експертів-міжнародників за участі Російської ради із закордонних справ, лунала пропозиція, розробити "дорожню карту", яка прояснила би, які дії з реалізації Мінських угод призвели би до поетапного зняття санкцій ЄС з Росії.

За інформацією DW, представники федерального уряду не були ані задіяні у підготовці представлених у Мюнхені пропозицій щодо України, ані заздалегідь поінформовані про цю ініціативу. Раніше українське МЗС назвало представлені у Мюнхені пропозиції "приватною ініціативою, тези якої не відповідають офіційній позиції української держави".