 Берлін: Про послаблення санкцій проти Росії не йдеться | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.02.2020

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Україна

Берлін: Про послаблення санкцій проти Росії не йдеться

МЗС Німеччини зазначає, що до повного виконання Мінських угод про послаблення санкцій проти Росії йтися не може. Так Берлін прокоментував озвучену у Мюнхені пропозицію "розробити дорожню карту щодо санкцій".

Підготовані до Мюнхенської конференції пропозиції щодо України не погоджувалися з німецьким МЗС

Підготовані до Мюнхенської конференції пропозиції щодо України не погоджувалися з німецьким МЗС

У відповіді на офіційний запит Deutsche Welle у міністерстві закордонних справ Німеччини наголосили, що про послаблення санкцій ЄС проти Росії з точки зору Берліна йтися не може. "Санкції пов’язані з військовим втручанням Росії у конфлікт на Сході України. Тому вони прив’язані до повного виконання Мінських угод. Про послаблення санкцій можна буде думати лише після цього", - зазначив у вівторок, 18 лютого речник МЗС.

Так у німецькому зовнішньополітичному відомстві прокоментували представлені 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки "12 кроків до більшої безпеки в Україні і євро-атлантичному регіоні".

З Берліном ніхто не радився

В аналітичній записці, розробленій групою західних експертів-міжнародників за участі Російської ради із закордонних справ, лунала пропозиція, розробити "дорожню карту", яка прояснила би, які дії з реалізації Мінських угод призвели би до поетапного зняття санкцій ЄС з Росії. 

За інформацією DW, представники федерального уряду не були ані задіяні у підготовці представлених у Мюнхені пропозицій щодо України, ані заздалегідь поінформовані про цю ініціативу. Раніше українське МЗС назвало представлені у Мюнхені пропозиції "приватною ініціативою, тези якої не відповідають офіційній позиції української держави".

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