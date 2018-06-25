Берлін про напад на ромів у Львові: Меншини в Україні мають жити в безпеці

Уповноважена німецького федерального уряду з прав людини Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) із занепокоєнням відреагувала на атаку на табір ромів у Львові. У поширеній у вівторок, 26 червня, заяві вона наголошує, що напад свідчить про те, що "ставлення до великих етнічних меншин у частинах європейського суспільства як і раніше відзначається відмежуванням, нетерпимістю та насильством".
Кофлер наголосила, що не можна миритися з тим, що права меншин утискають. За її словами, необхідно ставитися з повагою до релігійних, етнічних та культурних меншин. "Вони повинні мати змогу жити в безпеці в Україні, так само як і в Європі та скрізь у світі", - додала уповноважена з прав людини. Вона очікує, що українська влада проведе належне розслідування та покарає винних.
Таким чином Берлін відреагував на події 23 червня, коли на околиці Львова група невідомих із ланцюгами, трубами й ножами напала на табір ромів. Внаслідок атаки загинув 24-річний мешканець табору, ще четверо людей, серед яких 10-літня дитина та жінка, - поранені.
Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українську владу докласти більших зусиль із захисту ромів від радикалів та притягнення винних у нападах до відповідальності. У Європейському центрі з захисту прав ромів уважають, що Національна поліція України ігнорує прояви насилля проти ромської громади.
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Права людини: Декларація для всіх
Рівні права для всіх
"Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах" (стаття 1). 10 грудня 1948 року Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй у Парижі прийняла Загальну декларацію прав людини. Мета зрозуміла, проте до її досягнення на всій планеті ще далеко.
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Права людини: Декларація для всіх
Мати права та користуватися ними
Усі права й свободи, викладені в Декларації, поширюються на всіх людей, незалежно від "раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, майнового, станового чи іншого становища" (стаття 2). Та оскаржити недотримання цих прав на міжнародному рівні майже неможливо.
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Права людини: Декларація для всіх
Право на життя та свободу
"Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність" (стаття 3). "Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані" (стаття 4). "Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання" (стаття 5). За даними Amnesty International, упродовж останніх п'яти років тортури мали місце в 141 країні.
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Права людини: Декларація для всіх
Рівність перед законом
Кожна людина має право на справедливий суд та рівний захист законом (статті 6,8,10,12). Вона має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде доведено (стаття 11). "Усі люди рівні перед законом" (стаття 7), та "ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання" (стаття 9). За даними Amnesty International, несправедливі судові процеси мали місце у 80 країнах світу.
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Права людини: Декларація для всіх
Кожна людина законна
"Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави". Кожен має право залишити будь-яку країну (стаття 13). "Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватись цим притулком" (стаття 14). "Кожна людина має право на громадянство" (стаття 15). За даними УВКБ ООН, 10 мільйонів людей сьогодні громадянства не мають.
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Права людини: Декларація для всіх
Захист від примусового шлюбу
Повнолітні жінки й чоловіки мають рівні права до, під час та після шлюбу. "Шлюб може укладатися тільки за вільної і повної згоди сторін, що одружуються" (стаття 16). Родина має право на захист з боку суспільства й держави. Понад 700 мільйонів жінок по всьому світу, за повідомленням ЮНІСЕФ, живуть у примусовому шлюбі.
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Права людини: Декларація для всіх
Право на власність
"Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна" (стаття 17). Та по всьому світу людей витуряють з їхньої країни через відсутність необхідних паперів - аби звільнити місце для містобудівництва, видобутку корисних копалин, сільськогосподарських потреб чи для спрорудження плотини, як, приміром, у Бразилії.
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Права людини: Декларація для всіх
Право на вільні погляди
"Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії" (стаття 18). "Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення" (стаття 19). "Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій" (стаття 20). За даними організації "Репортери без кордонів", по всьому світові понад 350 журналістів та інтернет-активістів перебувають за ґратами.
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Права людини: Декларація для всіх
Право на участь у прийнятті рішень
"Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників". Людина має "право на соціальний захист", а також визнання її економічних, соціальних і культурних прав, "необхідних для підтримання її гідності й для вільного розвитку її особи" (стаття 22). 2015 року жінки Саудівської Аравії вперше зможуть проголосувати - на місцевих виборах.
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Права людини: Декларація для всіх
Право на працю
"Кожна людина має право на працю". "Кожен має право на рівну оплату за рівну працю". "Кожен, хто працює, має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне існування" та може вступати до профспілок (стаття 23). "Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля" (стаття 24). За даними Міжнародної організації праці, понад 200 мільйонів людей у світі сьогодні безробітні.
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Права людини: Декларація для всіх
Достойне життя
"Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї" (стаття 25). "Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу". Понад 2 мільярди людей у світі не отримують достатнього харчування, понад 800 мільйонів живуть у голоді.
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Права людини: Декларація для всіх
Право на освіту
"Кожна людина має право на освіту". Початкова освіта має бути обов'язковою та безкоштовною для всіх. "Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод". У світі сьогодні живе понад 780 мільйонів неписемних людей, зазначається у звіті ЮНЕСКО щодо освітньої ситуації в світі.
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Права людини: Декларація для всіх
Мистецькі та наукові права
"Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами" (стаття 27). Правовий захист повинен мати кожен "автор наукових, літературних або художніх праць". Нині точиться широка дискусія про поширення праць в електронному виді. Багато хто вбачає в цьому порушення своїх авторських прав.
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Права людини: Декларація для всіх
Права й обов'язки нероздільні
"Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, за якого права і свободи можуть бути повністю здійснені" (стаття 28). "Кожна людина має обов'язки перед суспільством" (стаття 29). Жодна держава, жодна особа чи група осіб не може обмежувати задекларовані загальні права людини (стаття 30). Усі країни-члени ООН підписали Загальну декларацію прав людини.
Автор: Гелле Єппезен, Данило Білик