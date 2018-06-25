Берлін про напад на ромів у Львові: Меншини в Україні мають жити в безпеці

Уповноважена німецького федерального уряду з прав людини Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) із занепокоєнням відреагувала на атаку на табір ромів у Львові. У поширеній у вівторок, 26 червня, заяві вона наголошує, що напад свідчить про те, що "ставлення до великих етнічних меншин у частинах європейського суспільства як і раніше відзначається відмежуванням, нетерпимістю та насильством".

Кофлер наголосила, що не можна миритися з тим, що права меншин утискають. За її словами, необхідно ставитися з повагою до релігійних, етнічних та культурних меншин. "Вони повинні мати змогу жити в безпеці в Україні, так само як і в Європі та скрізь у світі", - додала уповноважена з прав людини. Вона очікує, що українська влада проведе належне розслідування та покарає винних.

Таким чином Берлін відреагував на події 23 червня, коли на околиці Львова група невідомих із ланцюгами, трубами й ножами напала на табір ромів. Внаслідок атаки загинув 24-річний мешканець табору, ще четверо людей, серед яких 10-літня дитина та жінка, - поранені.

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українську владу докласти більших зусиль із захисту ромів від радикалів та притягнення винних у нападах до відповідальності. У Європейському центрі з захисту прав ромів уважають, що Національна поліція України ігнорує прояви насилля проти ромської громади.