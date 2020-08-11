Берлін прокоментував відеозвернення Світлани Тихановської

"Той факт, що пані Тихановська, кандидатка в президенти від опозиції, була змушена виїхати в Литву, демонструє, яка атмосфера панує зараз у Білорусі, клімат залякування, страху та насильства". Так офіційний представник канцлерки ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у среду, 12 серпня, прокоментував на прохання кореспондента DW останні події в Білорусі.

Зайберт про "хвилю репресій" в Білорусі

Зайберт заявив також, что Світлану Тихановську "очевидно змусили" записати відеозвернення із закликом відмовитися від акцій протесту. "Це підтвердило би наші найгірші побоювання та дозволило би уявити, які репресивні інструменти готовий використовувати мінський режим", - заявив він.

Штеффен Зайберт

Уряд ФРН рішуче засуджує будь-яке застосування насильства проти учасників мирних протестів та демонстрацій в столиці та інших містах країни. Події в Білорусі Зайберт назвав "справжньою хвилею репресій". Він вважає неприпустимими "затримання членів політичної опозиції, громадянок та громадян, які не зробили нічого іншого, як публічно висловили своє бажання політичних змін, а також затримання журналістів - білоруських та закордонних".

Від імені канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) Зайберт вимагає від влади Білорусі, щоб "усі, хто був затриманий в Білорусі під час мирних демонстрацій за свої демократичні права", були "звільнені та почуті".

ЄС погрожує Мінську новими санкціями

У п'ятницю, 14 серпня, відбудеться нарада міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, на якій вони обговорюватимуть заходи впливу на Мінськ. Справа, як пояснив Крістофер Бурґер (Christopher Burger) з МЗС ФРН, очевидно, йде до відновлення режиму санкцій ЄС та запровадження особистих штрафних заходів проти осіб, відповідальних за останні репресії в Білорусі.

Президентські вибори, що відбулся в Білорусі 9 серпня, німецький уряд не вважає ані чесними, ані вільними. Вони, за словами Зайберта, "не відповідали навіть мінімальним стандартам, мінімальним вимогам, які висувають до демократичних виборів". Але до консультацій з партнерами по ЄС уряд ФРН утримується від того, щоб офіційно назвати Олександра Лукашенка президентом, який не має демократичної легітимації.