 Берлін причепурився до Різдва (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 13.12.2018

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Культура й стиль життя

Берлін причепурився до Різдва (фотогалерея)

Щороку німецька столиця вбирається до Різдва. Ми зібрали найсвятковіші миті з берлінських вулиць і площ.

  • Бранденбурзькі ворота у Берліні, прикрашені до Різдва

    Берлін причепурився до Різдва

    Ханука з ялинкою

    Християнський період Адвенту та юдейське свято світла Хануки збігаються у часі в грудні. Чому б не святкувати їх разом? Юдейська громада Берліна встановила біля Бранденбурзьких воріт десятиметровий ханукальний світильник. Тож поруч із величезною ялинкою у визначному місці німецької столиці пов’язані християнська та юдейська традиції.

  • Бульвар Унтер-ден-Лінден у Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    Яскрава прогулянка вздовж Унтер-ден-Лінден

    Якщо минулими роками бульвар Унтер-ден-Лінден прикрашали виключно золотистими гірляндами, то цього року ілюмінація змінює фарби - зелений, блакитний, червоний. Як це не дивно, нова концепція прикрашання спричинила бурхливі дискусії: відповідальні за охорону пам’яток називали нейприйнятною зміну кольорів на "історичній милі". Але барви перемогли: адже Берлін - барвисте місто.

  • Різдвяна ілюмінація на Тауенціенштрасе в Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    "Миля розкошів" у різдвяному сяйві

    Щороку наприкінці листопада на заході Берліна запалюються тисячі вогників: від знаменитої Курфюрстендамм через Тауенціенштрасе аж до Шенеберга вишиковуються у чотири з половиною кілометровій лінії світлові скульптури. Близько 600 дерев уздовж розкішних берлінських бульварів загортаються у 200-300-метрові гірлянди.

  • Різдвяний ринок у Берліні біля церкви кайзера Вільгельма

    Берлін причепурився до Різдва

    Вогні різдвяного ринку

    Морем вогнів зустрічає відвідувачів різдвяний ринок біля меморіальної церкви кайзера Вільгельма, що на початку Курфюрстендамм. На його 200 стендах можна знайти цікаві подарунки, як-от різноманітні аксесуари або художні вироби. А для того, хто вважає подарунком самого себе, сприятливим інтер'єром стануть ринкові вогники.

  • Різдвяний дизайн берлінського Bikini Haus

    Берлін причепурився до Різдва

    Джингл-беллз: шоппінг-центри теж святкують

    Навпроти різдвяного ринку на Брайтшайдплатц величезними різдвяними кулями покупців зустрічає торговий центр Bikini Berlin. Багато прикрашено будівлю і всередині: білі дерева, гарні тварини, а під стелею колихається 9-метрова хвиля з різдвяних куль.

  • Святкова прикраса біля універмагу KaDeWe в Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    Лускунчик з KaDeWe

    Чарівний, як завжди: 11-метрова фігура Лускунчика перед розкішним універмагом KaDeWe запалюється вже дванадцятий рік поспіль. Але чи станеться це і наступного року, невідомо: з головним спонсором Лускунчика - компанією Berliner Wall AG - спливає термін контракту.

  • Різдвяна ілюмінація Berlin Sony Center на Потсдамській площі

    Берлін причепурився до Різдва

    Казкові створіння Потсдамської площі

    Різдвяні прикраси заполонили й Потсдамську площу в берлінському середмісті: під величезними блакитними дзвонами у Sony Center з'явився цілий казковий ліс. Між гарно вбраними ялинками гуляють підсвічені казкові істоти - крилатий кінь, жар-птиця, і танцюють ельфи. Все це можна побачити до першого січня - вдосталь часу для селфі з ельфами.

  • Різдвяний ринок на Александрплатц в Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    Піраміда XXL на Александерплатц

    Історичний центр Берліна на час Адвенту перетворюється на величезний різдвяний ярмарок. Поруч із торговими ятками і старовинною каруселлю на Александерплатц стоїть найбільша у Європі різдвяна піраміда, на якій понад 5 тисяч вогників. І до неї можна зайти: на першому поверсі продають глінтвейн і сосиски, а вище - оглядовий майданчик. На вихідних для натовпу на площі грає духовий оркестр.

  • Різдвяний ринок біля Червоної ратуші в Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    Оглядове колесо і ковзанка

    Одразу за берлінською телевежею біля Червоної ратуші - ще один різдвяний ринок. Окрім мистецьких виробів, історичної каруселі та їжі на будь-який смак, на ньому встановлено ковзанку зі штучним льодом. Можна об'їхати навколо фонтану Нептуна, підсвітленого різнобарвними вогнями. Над всім цим блищить оглядове колесо заввишки 50 метрів - те саме, що розважає відвідувачів мюнхенського Октоберфесту.

  • Різдвяні прикраси біля кафедрального собору Берліна

    Берлін причепурився до Різдва

    Романтичний берег Шпрее

    Дещо скромніше прикрашений берег Шпрее. Навпроти берлінського кафедрального собору на деревах набережної блищать блакитні зірки - відповідна атмосфера для романтичної вечірної прогулянки передріздвяним Берліном. Загалом же святковою ілюмінацією у більшості місць німецької столиці можна помилуватися до початку січня, з 16 до 24 години.

    Автор: Крістіна Дайке


  • Бранденбурзькі ворота у Берліні, прикрашені до Різдва

    Берлін причепурився до Різдва

    Ханука з ялинкою

    Християнський період Адвенту та юдейське свято світла Хануки збігаються у часі в грудні. Чому б не святкувати їх разом? Юдейська громада Берліна встановила біля Бранденбурзьких воріт десятиметровий ханукальний світильник. Тож поруч із величезною ялинкою у визначному місці німецької столиці пов’язані християнська та юдейська традиції.

  • Бульвар Унтер-ден-Лінден у Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    Яскрава прогулянка вздовж Унтер-ден-Лінден

    Якщо минулими роками бульвар Унтер-ден-Лінден прикрашали виключно золотистими гірляндами, то цього року ілюмінація змінює фарби - зелений, блакитний, червоний. Як це не дивно, нова концепція прикрашання спричинила бурхливі дискусії: відповідальні за охорону пам’яток називали нейприйнятною зміну кольорів на "історичній милі". Але барви перемогли: адже Берлін - барвисте місто.

  • Різдвяна ілюмінація на Тауенціенштрасе в Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    "Миля розкошів" у різдвяному сяйві

    Щороку наприкінці листопада на заході Берліна запалюються тисячі вогників: від знаменитої Курфюрстендамм через Тауенціенштрасе аж до Шенеберга вишиковуються у чотири з половиною кілометровій лінії світлові скульптури. Близько 600 дерев уздовж розкішних берлінських бульварів загортаються у 200-300-метрові гірлянди.

  • Різдвяний ринок у Берліні біля церкви кайзера Вільгельма

    Берлін причепурився до Різдва

    Вогні різдвяного ринку

    Морем вогнів зустрічає відвідувачів різдвяний ринок біля меморіальної церкви кайзера Вільгельма, що на початку Курфюрстендамм. На його 200 стендах можна знайти цікаві подарунки, як-от різноманітні аксесуари або художні вироби. А для того, хто вважає подарунком самого себе, сприятливим інтер'єром стануть ринкові вогники.

  • Різдвяний дизайн берлінського Bikini Haus

    Берлін причепурився до Різдва

    Джингл-беллз: шоппінг-центри теж святкують

    Навпроти різдвяного ринку на Брайтшайдплатц величезними різдвяними кулями покупців зустрічає торговий центр Bikini Berlin. Багато прикрашено будівлю і всередині: білі дерева, гарні тварини, а під стелею колихається 9-метрова хвиля з різдвяних куль.

  • Святкова прикраса біля універмагу KaDeWe в Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    Лускунчик з KaDeWe

    Чарівний, як завжди: 11-метрова фігура Лускунчика перед розкішним універмагом KaDeWe запалюється вже дванадцятий рік поспіль. Але чи станеться це і наступного року, невідомо: з головним спонсором Лускунчика - компанією Berliner Wall AG - спливає термін контракту.

  • Різдвяна ілюмінація Berlin Sony Center на Потсдамській площі

    Берлін причепурився до Різдва

    Казкові створіння Потсдамської площі

    Різдвяні прикраси заполонили й Потсдамську площу в берлінському середмісті: під величезними блакитними дзвонами у Sony Center з'явився цілий казковий ліс. Між гарно вбраними ялинками гуляють підсвічені казкові істоти - крилатий кінь, жар-птиця, і танцюють ельфи. Все це можна побачити до першого січня - вдосталь часу для селфі з ельфами.

  • Різдвяний ринок на Александрплатц в Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    Піраміда XXL на Александерплатц

    Історичний центр Берліна на час Адвенту перетворюється на величезний різдвяний ярмарок. Поруч із торговими ятками і старовинною каруселлю на Александерплатц стоїть найбільша у Європі різдвяна піраміда, на якій понад 5 тисяч вогників. І до неї можна зайти: на першому поверсі продають глінтвейн і сосиски, а вище - оглядовий майданчик. На вихідних для натовпу на площі грає духовий оркестр.

  • Різдвяний ринок біля Червоної ратуші в Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    Оглядове колесо і ковзанка

    Одразу за берлінською телевежею біля Червоної ратуші - ще один різдвяний ринок. Окрім мистецьких виробів, історичної каруселі та їжі на будь-який смак, на ньому встановлено ковзанку зі штучним льодом. Можна об'їхати навколо фонтану Нептуна, підсвітленого різнобарвними вогнями. Над всім цим блищить оглядове колесо заввишки 50 метрів - те саме, що розважає відвідувачів мюнхенського Октоберфесту.

  • Різдвяні прикраси біля кафедрального собору Берліна

    Берлін причепурився до Різдва

    Романтичний берег Шпрее

    Дещо скромніше прикрашений берег Шпрее. Навпроти берлінського кафедрального собору на деревах набережної блищать блакитні зірки - відповідна атмосфера для романтичної вечірної прогулянки передріздвяним Берліном. Загалом же святковою ілюмінацією у більшості місць німецької столиці можна помилуватися до початку січня, з 16 до 24 години.

    Автор: Крістіна Дайке


Дивіться також: 

  • Бульвар Унтер ден Лінден

    Різдвяна пора в Берліні

    Липи у вогнях

    Берлінський бульвар Унтер ден Лінден ("Під липами" - Ред.) розквітає вогнями серед зими завдяки кампанії зі збору коштів, яку періодично проводить місцева радіостанція. На ділянці між Бранденбурзькими воротами та університетом імені Гумбольта триває реконструкція, тож силуети понад двох сотень дерев у яскравих вогнях дуже доречні для створення святкового настрою.

  • Площа Александерплатц

    Різдвяна пора в Берліні

    Святкова метушня

    На Александерплатц ви можете торкнутися неба, чи принаймні спробувати це зробити на оглядовому колесі висотою в понад 60 метрів. Все, куди сягає око, горить святковими вогнями, в повітрі розлиті пахощі солодкої вати і смаженого мигдалю. З ятки неподалік продавці голосно закликають зіграти в лотерею і виграти м'яку іграшку. Це улюблене місце зустрічей молоді.

  • Різдвяна пора на Курфюрстендамм

    Різдвяна пора в Берліні

    Магія Курфюрстендамму

    У грудні, коли стає темно ледь не одразу ж по обіді, святкові вогники перетворюють відомі своїми крамницями вулиці на магічно-принадні місця. Популярні серед покупців вулиці Курфюрстендамм і Таунцін освітлені особливо вигадливо. Сідайте на автобус M29, щоб подорожувати у цьому морі світла в теплі та комфорті.

  • Берлін

    Різдвяна пора в Берліні

    Охочим до шопінгу

    Навпроти Меморіальної церкви кайзера Вільгельма розташовано ще один привабливий для охочих до дозваг та шопінгу квартал. Тут архітектурний ансамбль будівель включає готелі, ресторани та відомий торговельний центр "Бікінігауз" - популярне місце для різдвяних закупів.

  • Палац Шарлоттенбург

    Різдвяна пора в Берліні

    Втіха для дітей

    Біля палацу Шарлоттенбург, стіни якого підсвічені різнокольоровими вогнями, встановили традиційну різдвяну піраміду. Навколо у дерев'яних ятках продаються новорічні прикраси ручної роботи, різдвяні наїдки та гарячі напої. А покататися на каруселях сюди приходять не лише дітлахи, а й дорослі.

  • Відомство федерального канцлера

    Різдвяна пора в Берліні

    Ялинка для канцелярії

    Щороку інша німецька земля надає відомству федерального канцлера новорічну ялинку. Цього року зелену красуню - ялицю Нордманна - доправили з Гамбурга. Її встановили на внутрішньому подвір'ї навпроти скульптури авторства Едуардо Чільїди. Загалом в урядовому кварталі можна побачити чимало гарно прикрашених ялинок.

  • Площа Жандарменмаркт

    Різдвяна пора в Берліні

    Гірлянди і зірки

    Навпроти концертного залу на площі Жандарменмаркт встановлена 20-метрова новорічна ялинка - одна з найвищих в Берліні. У наметах з обігрівом відвідувачі ярмарку можуть скуштувати традиційні різдвяні наїдки і придбати різноманітні вироби ручної роботи. Для прикраси наметів використали тисячу метрів світлодіодних гірлянд, понад тисячу яскравих кульок і 120 моравських різдвяних зірок.

  • Соні-центр

    Різдвяна пора в Берліні

    Гра світла

    Під дахом Соні-центру на Потсдамській площі відвідувачі можуть насолодитися різнокольоровим світловим шоу будь-якої пори року. А під час різдвяно-новорічних свят до світлової палітри додають ще 100 тисяч блакитних і золотих вогників. На Святвечір, 24 грудня, Соні-центр зачинено.

  • Вокзал Берліна

    Різдвяна пора в Берліні

    Під срібною зіркою

    Святково прикрашений центральний вокзал Берліна приймає до 300 тисяч туристів щодня напередодні Різдва. Під скляним дахом розташувалися два основних рівні станції і 15 тисяч квадратних метрів крамниць, де подорожні знайдуть великий вибір подарунків. До того ж, ці магазини відчинені до пізньої години, а також на Різдво.

    Автор: Ілле Сімон, Світлана Кореновська


  • Барвиста пишність

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Барвиста пишність

    Щовечора з 16:30 до 22:00 відвідувачі саду можуть побачити захопливе кольорове шоу зі світла з фігурами на круговій стежці довжиною більше двох кілометрів. Всього в берлінському ботанічному саду виставлено 30 різних інсталяцій зі світла.

  • Снігові кристали

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Снігові кристали

    Для інсталяцій використали більше 15 тисяч точок світла та три тисячі дротів. Теми стосуються як Різдва, так і ботаніки. Захід планували вісім місяців, а встановлювали обладнання 15 днів.

  • Ілюмінація в тропіках

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Ілюмінація в тропіках

    Яскраві зірки, що світяться, прикрашають галявину перед великою оранжереєю тропічних рослин. Вона є однією з найбільших у світі. Деяким рослинам в ній понад 150 років.

  • Дерева, що танцюють

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Дерева, що танцюють

    Тут справжнє диско: дерева світяться під звуки сучасної різдвяної музики та саундтреків з відомих фільмів. Струм для численних ілюмінацій виробляється виключно з відновлюваних джерел енергії.

  • Парковка Діда Мороза

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Парковка Діда Мороза

    Санчата Діда Мороза (чи, якщо хочете, Санта-Клауса) припарковані на березі. Він сидить на лавці під деревом біля свого оленя і відпочиває. Якщо знайдете його, можете присісти поруч і зробити селфі.

  • Середземноморський павільйон

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Середземноморський павільйон

    Таємничо підвіслений середземноморський павільйон субтропіків також є одним із найбільших в світі. Усі теплиці зачинені на час різдвяного шоу, але їх можна відвідати в звичайні години роботи з 9:00 до 15:30.

  • Озеро сніжинок

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Озеро сніжинок

    "Озеро сніжинок" можуть використати як унікальне тло всі, хто хоче взяти участь у цьогорічному фотоконкурсі, який організовує ботанічний сад Берліна. До 10 грудня відвідувачам пропонується завантажити свої найкрасивіші кадри на сторінці https://christmas-garden.de/fotowettbewerb. Три фотографії, що переможуть, будуть вивішені в січні в широкому форматі по всьому Берліну.

  • Льодовий каток

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Льодовий каток

    Льодовий каток площею 300 квадратних метрів був побудований спеціально для різдвяного саду поруч із великою тропічною оранжереєю. Ковзани можна привезти з собою або взяти напрокат на місці.

  • Місце для вогнища

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Місце для вогнища

    Вогнище - найкраще місце для завершення вечора. Тут можна отримати гарячий пунш та вафлі. Ті, хто хоче підкріпитися більш серйозно, можуть замовити традиційного німецького смаженого гусака із тушеною червоною капустою в сусідньому павільйоні "Санта-Клаус".

  • Блискуче мерехтіння

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Блискуче мерехтіння

    У Великобританії подібні різдвяні фестивалі світла проводять в Садах К'ю на околиці Лондона з 2013 року. Берлінці вирішили перейняти концепцію та вперше провели захід 2016 року. Незважаючи на досить дорогі вхідні квитки - дорослий коштує 17 євро, а на вихідні навіть 19 - минулого року сад відвідали більше 120 тисяч людей.

    Автор: Луїза Вольф, Олена Губар


  • Берлінський Курфюрстендамм

    Різдвяні вогні європейських бульварів

    Берлінський Курфюрстендамм

    Великі підсвічені фігури Санта Клауса, Лускунчика та інших фігур розмістились уздовж Кудамма, як його полюбляють називати місцеві жителі. Берлінці доклали неабияких зусиль, аби прикрасити свій розкішний бульвар. Завдяки 230 кілометрам гірлянд на 650 деревах нічний пейзаж західного Берліна чаруватиме своєю красою до 6 січня.

  • Єлисейські Поля Парижа

    Різдвяні вогні європейських бульварів

    Єлисейські Поля Парижа

    Святкові гірлянди прикрасили й мало не найвідоміший бульвар Європи - Єлисейські Поля в Парижі. Однак цьогоріч терористичні атаки 13 листопада дещо затьмарили передріздвяну атмосферу. На різдвяному ярмарку, який розмістився уздовж майже 70-метрового бульвару, відвідувачів можна побачити лише де-не-де, а порожні кабінки оглядового колеса на Площі Згоди посилюють меланхолійний настрій.

  • Лондонська Оксфорд-стріт

    Різдвяні вогні європейських бульварів

    Лондонська Оксфорд-стріт

    Найвідомішу торгівельну вулицю в Лондоні прикрашають 1778 підсвічених снігових куль. Різдвяні світлові декорації Christmas Lights оздоблюють Оксфорд-стріт з 1959 року. Цьогоріч запалити ліхтарі перед тисячами глядачів мала честь австралійська поп-зірка Кайлі Міноуг. Близько півмільйона відвідувачів щодня роблять Оксфорд-стріт однією з найжвавіших торгівельних вулиць Європи.

  • Віденський Грабен

    Різдвяні вогні європейських бульварів

    Віденський Грабен

    Столиця Австрії купається в казковому блиску. Грабен - пішохідна зона в центрі міста з будівлями XVII-XVIII століть, прикрашена традиційними різдвяними ілюмінаціями. Тут знаходяться історичні кав'ярні та найкращі традиційні крамнички Відня, які колись були постачальниками імператорського двору.

  • Бульвар Анспах у Брюсселі

    Різдвяні вогні європейських бульварів

    Бульвар Анспах у Брюсселі

    27 листопада бульвар Анспах у бельгійській столиці переповнили відвідувачі, які зібрались на різдвяне шоу. Ще донедавна у Брюсселі та його околицях був оголошений найвищий ступінь терористичної загрози. Проте нині атмосфера вже не така напружена. У червні частину бульвару оголосили пішохідною зоною.

  • Мадридська вулиця Веласкеса

    Різдвяні вогні європейських бульварів

    Мадридська вулиця Веласкеса

    Особливо розкішно прикрашений на Різдво центр іспанської столиці. Відомі іспанські дизайнери та архітектори спроектували ілюмінацію, яка надала багатьом площам і вулицям Мадрида креативного вигляду та святкового настрою. На фото - вулиця Веласкеса.

  • Ла Рамбла в Барселоні

    Різдвяні вогні європейських бульварів

    Ла Рамбла в Барселоні

    Барселона також випромінює святковий настрій тисячами вогників, які сяють уздовж вулиці Ла Рамбла. Бульвар близько 1,3 кілометра завдовжки приваблює туристів з усього світу. Численні кафе, сувенірні стенди, вуличні митці, музиканти та продавці квітів наповнюють вулицю яскравою атмосферою - удень і вночі.

  • Бангофштрассе Цюриха

    Різдвяні вогні європейських бульварів

    Бангофштрассе Цюриха

    Прикрасивши небом діамантами, "Люсі" знову повернулася до швейцарського міста Цюриха. Так називають традиційне різдвяне оздоблення, яке прикрашає Бангофштрассе з 2010 року. Вулиця славиться на весь світ своїми дорогими магазинами, тоді як вартість оренди торгових площ тут - найвища в Європі.

  • Римська Віа Кондотті

    Різдвяні вогні європейських бульварів

    Римська Віа Кондотті

    Ще одна відома торгівельна вулиця Європи - римська Віа Кондотті. На цій вулиці, оточеній історичними палацами, міститься найбільше модних бутіків у місті. Щороку на Різдво Віа Кондотті прикрашає романтичне освітлення, яке додає святкового шарму шопінговій метушні.

  • Королівський тракт у Варшаві

    Різдвяні вогні європейських бульварів

    Королівський тракт у Варшаві

    З першого тижня грудня Королівський тракт у Варшаві передвоюється на сліпуче різдвяне видовище. Від Королівського замку шлях простягається на десять кілометрів, що робить його одним з найдовших в світі. Сади і парки, колишні палаци і великі будинки перетворюють його на чудовий прогулянковий маршрут у польській столиці.

    Автор: Крістіна Дайке, Людмила Парасківа


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Берлін, Париж, Лондон: де найкрасивіші різдвяні вітрини? (30.11.2017)
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Берлін у вогнях

 

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Найбільша в світі різдвяна ялинка - у Дортмунді

В Німеччині почався сезон новорічних свят. По всій країні відкрились рідзвяні ярмарки, німці прикрашають будинки та закупаються ялинками. Найбільшу на планеті встановили у Дортмунді на заході ФРН: 45 метрів заввишки. (28.11.2018)  

Різдвяний ярмарок як машина часу - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Різдвяний ярмарок у Німеччині - місце, де можна відчути дух Різдва та силу середньовічних традицій. Дізнайтеся з Михайлом Малим, чим ласують на ярмарках, чому так смакує глінтвейн і що придбати у численних ятках. (22.12.2017)  

10 німецьких різдвяних звичаїв

Хто придумав різдвяний вінок? Чому раптом малюк-Ісус приносить у Німеччині подарунки на свято? Коли відбувся перший різдвяний ярмарок? DW підготувала добірку німецьких різдвяних традицій і звичаїв. (23.12.2016)  

Берлін причепурився до Різдва

Щороку німецька столиця вбирається до Різдва. Ми зібрали найсвятковіші миті з берлінських вулиць і площ. (09.12.2018)  

Різдвяна пора в Берліні

У столиці Німеччини настрій на Різдво стає більш легковажно-піднесеним. А вулиці й площі Берліна виблискують тисячами яскравих вогників. (23.12.2017)  

Чарівний різдвяний ліс у Берліні

Уже другий рік поспіль на різдвяні й новорічні свята ботанічний сад в Берліні перетворюється на чарівний ліс. Цього року тема інсталяції: "Коли спускаються сутінки, починається магія". Побачити її можна аж до 7 січня. (24.11.2017)  

Різдвяні вогні європейських бульварів

Зі святами, які не за горами, настає час витягати з полиць прикраси, аби різдвяні вогники знову замерехтіли. Вони вже осяяли бульвари Європи. Радість Різдва наближається! (03.12.2015)  

Аудіо й відео до теми

Берлін, Париж, Лондон: де найкрасивіші різдвяні вітрини? (30.11.2017)  

Берлін у вогнях  

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Щороку німецька столиця вбирається до Різдва. Ми зібрали найсвятковіші миті з берлінських вулиць і площ.

Eröffnung des Schlitzer Weihnachtsmarkts mit größter Kerze BdT

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини 28.11.2018

Німеччина уславилась своїми яскравими різдвяними ярмарками. Саме тут їх - найбільше у світі. DW обрала для вас десять найбільш оригінальних.

Weihnachtsbaum in Dortmund

Найбільша в світі різдвяна ялинка - у Дортмунді 28.11.2018

В Німеччині почався сезон новорічних свят. По всій країні відкрились рідзвяні ярмарки, німці прикрашають будинки та закупаються ялинками. Найбільшу на планеті встановили у Дортмунді на заході ФРН: 45 метрів заввишки.

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Мішель Обама про те, хто платить у Білому домі (15.11.2018)

- Ви і за туалетний папір самі платили? - Так, самі платили за туалетний папір, за своїх гостей, за їжу, яку вони їли. Там рахунок виставляють за кожен горішок. 

Поліетиленові пакети здаються: у Києві відкрили пункти прийому (31.10.2018)

З 1 листопада поліетиленові пакети можна здати в одному з понад 100 пунктів прийому вторсировини в Києві. Найближчий пункт можна знайти на спеціальній карті. Дивіться, як це працює і чому не варто викидати поліетиленові пакети. 

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Світлофорові виповнюється 150 років. DW зібрала найцікавіші зі світлофорів від Німеччини до Австралії.  

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