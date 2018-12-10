Берлін причепурився до Різдва (фотогалерея)

Щороку німецька столиця вбирається до Різдва. Ми зібрали найсвятковіші миті з берлінських вулиць і площ.
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