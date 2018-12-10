Берлін причепурився до Різдва (фотогалерея)

Мішель Обама про те, хто платить у Білому домі (15.11.2018)

- Ви і за туалетний папір самі платили? - Так, самі платили за туалетний папір, за своїх гостей, за їжу, яку вони їли. Там рахунок виставляють за кожен горішок.