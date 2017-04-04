Берлін, Париж і Лондон засудили авіаудари сил Асада і РФ по Ідлібу

Німеччина, Франція і Великобританія закликали режим сирійського президента Асада і Росію припинити військові дії на північному заході Сирії і виконати взяті на себе раніше зобов'язання, націлені на зниження рівня насильства в провінції Ідліб. Про це йдеться в заяві трьох країн, поширеній в понеділок, 13 травня.

Днями цивільне населення в цьому регіоні було піддано масованим бомбардуванням авіацією сирійського режиму і Росії, йдеться в документі. Авіаудари були скоєні по густонаселених районах з використанням бочкових бомб, бомбардуванням прицільно піддавалися об'єкти цивільної інфраструктури. Берлін, Париж і Лондон засудили ці дії, які є порушенням міжнародного гуманітарного права. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, за кілька тижнів в регіоні загинуло 119 загиблих цивільних осіб.

Автори заяви висловили особливу стурбованість тим, що частина цих нальотів була здійснена на цивільні об'єкти, координати яких були відомі. Це різко погіршило і без того важке становище населення в регіонах Хама і Ідліба. За даними гуманітарних організацій, це змусило 180 тисяч осіб залишити свої будинки. В регіоні живуть близько трьох мільйонів людей, багато з них є біженцями, що раніше залишили місця постійного проживання в інших регіонах країни через бойові дій сирійського режиму.

Той факт, що на північному заході Сирії діють угруповання, визнані ООН терористичними, включно з "Ісламською державою" і угруповання, що відкололися від "Аль-Каїди", як і раніше викликає занепокоєння. Однак жорстокі військові дії режиму Асада і його союзників проти мільйонів цивільних осіб, що живуть в регіоні, спрямовані не на боротьбу з тероризмом, а на повернення регіону під контроль режиму з використанням будь-яких засобів, йдеться в заяві.

Як повідомлялося, з кінця квітня російські військово-повітряні сили спільно з авіацією сирійський урядових військ завдали серію ударів з повітря в Ідлібі та Хамі. Росія разом з Іраном вважається найближчим союзником сирійського президента Башара Асада. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів ісламістів. Натомість представники ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначають, що від бомбардувань постраждали школи та медичні заклади. У провінціях Ідліб та Хама проживають близько трьох мільйонів цивільних, у тому числі й мільйон дітей.