 Берлін, Париж і Лондон засудили авіаудари сил Асада і РФ по Ідлібу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2019

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Новини

Берлін, Париж і Лондон засудили авіаудари сил Асада і РФ по Ідлібу

Бомбардування Асадом і його союзниками спрямовані не на боротьбу з тероризмом, а на повернення Ідліба під контроль режиму, йдеться в спільній заяві ФРН, Франції і Великобританії.

Бомбардування у провінції Ідліб 3 травня 2019 року

Бомбардування у провінції Ідліб 3 травня 2019 року

Німеччина, Франція і Великобританія закликали режим сирійського президента Асада і Росію припинити військові дії на північному заході Сирії і виконати взяті на себе раніше зобов'язання, націлені на зниження рівня насильства в провінції Ідліб. Про це йдеться в заяві трьох країн, поширеній в понеділок, 13 травня.

Днями цивільне населення в цьому регіоні було піддано масованим бомбардуванням авіацією сирійського режиму і Росії, йдеться в документі. Авіаудари були скоєні по густонаселених районах з використанням бочкових бомб, бомбардуванням прицільно піддавалися об'єкти цивільної інфраструктури. Берлін, Париж і Лондон засудили ці дії, які є порушенням міжнародного гуманітарного права. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, за кілька тижнів в регіоні загинуло 119 загиблих цивільних осіб.

Автори заяви висловили особливу стурбованість тим, що частина цих нальотів була здійснена на цивільні об'єкти, координати яких були відомі. Це різко погіршило і без того важке становище населення в регіонах Хама і Ідліба. За даними гуманітарних організацій, це змусило 180 тисяч осіб залишити свої будинки. В регіоні живуть близько трьох мільйонів людей, багато з них є біженцями, що раніше залишили місця постійного проживання в інших регіонах країни через бойові дій сирійського режиму.

DW.COM

Шостий день поспіль тривають масивні бомбардування провінції Ідліб, підконтрольної сирійській опозиції та ісламістам. Під удар потрапили десятки об'єктів, повідомляють спостерігачі. (05.05.2019)

Впродовж дня спостерігачі нарахували в північносирійських провінціях Ідліб та Хама понад 100 атак з повітря з боку сирійських урядових сил та їхніх російських союзників. (04.05.2019)

Той факт, що на північному заході Сирії діють угруповання, визнані ООН терористичними, включно з "Ісламською державою" і угруповання, що відкололися від "Аль-Каїди", як і раніше викликає занепокоєння. Однак жорстокі військові дії режиму Асада і його союзників проти мільйонів цивільних осіб, що живуть в регіоні, спрямовані не на боротьбу з тероризмом, а на повернення регіону під контроль режиму з використанням будь-яких засобів, йдеться в заяві.

Як повідомлялося, з кінця квітня російські військово-повітряні сили спільно з авіацією сирійський урядових військ завдали серію ударів з повітря в Ідлібі та Хамі. Росія разом з Іраном вважається найближчим союзником сирійського президента Башара Асада. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів ісламістів. Натомість представники ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначають, що від бомбардувань постраждали школи та медичні заклади. У провінціях Ідліб та Хама проживають близько трьох мільйонів цивільних, у тому числі й мільйон дітей.

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