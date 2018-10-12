Берлін, Париж і Лондон вимагають розслідувати зникнення журналіста Хашоггі

Німеччина, Франція і Великобританія закликають до ретельного розслідування зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Про це йдеться у спільній заяві глав зовнішньополітичних відомств трьох країн, оприлюдненій у неділю, 14 жовтня. "Необхідне достовірне розслідування, щоб встановити правду та ідентифікувати відповідальних за зникнення Джамаля Хашоггі, а також, щоб забезпечити, що їх буде притягнуто до відповідальності", - зазначається у заяві, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства Німеччини.

У документі наголошується, що захист журналістів, вільних ЗМІ та забезпечення свободи висловлення поглядів є "центральним пріоритетом". Берлін, Париж і Лондон очікують від уряду Саудівської Аравії, у чиєму консульстві в Стамбулі востаннє бачили Хашоггі, детальної і повної відповіді. Заяву міністрів передано безпосередньо посадовцям Саудівської Аравії, зазначає агентство Reuters.

Журналіст Джамаль Хашоггі, який співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі в Туреччині. Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що, як підозрюють, там журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, катували і вбили. У Туреччині розслідують цю справу. Саудівська Аравія відкидає звинувачення у своїй причетності до зникнення Хашоггі.