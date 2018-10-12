 Берлін, Париж і Лондон вимагають розслідувати зникнення журналіста Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

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Новини

Берлін, Париж і Лондон вимагають розслідувати зникнення журналіста Хашоггі

Берлін, Париж і Лондон звернулися до уряду Саудівської Аравії з вимогою розслідувати зникнення журналіста Джамаля Хашоггі.

Зниклий журналіст Джамаль Хашоггі (архівне фото)

Зниклий журналіст Джамаль Хашоггі (архівне фото)

DW.COM

Державний секретар США Майк Помпео закликав Саудівську Аравію до детального розслідування зникнення опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі. (09.10.2018)

У турецького уряду є аудіо- та відеодокази того, що журналіста Джамаля Хашоггі вбили у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, пише видання The Washington Post. На записах чути, як його допитують та б'ють. (12.10.2018)

Німеччина, Франція і Великобританія закликають до ретельного розслідування зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Про це йдеться у спільній заяві глав зовнішньополітичних відомств трьох країн, оприлюдненій у неділю, 14 жовтня. "Необхідне достовірне розслідування, щоб встановити правду та ідентифікувати відповідальних за зникнення Джамаля Хашоггі, а також, щоб забезпечити, що їх буде притягнуто до відповідальності", - зазначається у заяві, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства Німеччини.

У документі наголошується, що захист журналістів, вільних ЗМІ та забезпечення свободи висловлення поглядів є "центральним пріоритетом". Берлін, Париж і Лондон очікують від уряду Саудівської Аравії, у чиєму консульстві в Стамбулі востаннє бачили Хашоггі, детальної і повної відповіді. Заяву міністрів передано безпосередньо посадовцям Саудівської Аравії, зазначає агентство Reuters.

Журналіст Джамаль Хашоггі, який співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі в Туреччині. Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що, як підозрюють, там журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, катували і вбили. У Туреччині розслідують цю справу. Саудівська Аравія відкидає звинувачення у своїй причетності до зникнення Хашоггі.

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