Берлін обіцяє НАТО збільшити видатки на оборону

Уряд Німеччини запевнив Північноатлантичний альянс у тому, що оборонний бюджет країни збільшиться. Посол Німеччини при НАТО Ганс-Дітер Лукас (Hans-Dieter Lucas) у вівторок, 5 лютого, передав генерельному секретареві Альянсу Єнсу Столтенбергу документ, у якому викладена стратегія підвищення фінансування Бундесверу і оборонного комплексу в цілому до 1,5 відсотка ВВП, повідомляють агенція dpa і видання Der Spiegel. Таким чином, загальне підвищення витрат ФРН на оборону з 2014 до 2024 року становитиме 80 відсотків (з 33 до 60 мільярдів євро на рік).

У документі наголошується, що військовий бюджет Німеччини зростатиме і після 2024 року, проте конкретні цифри не вказуються.

4 лютого міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) повідомив, що ФРН очікує зниження податкових надходжень приблизно на 5 мільярдів євро на рік. Таким чином, до 2023 року бюджет недоотримає близько 24,7 мільярда євро, зазначає dpa.

Водночас у міноборони підтвердили плани зі збільшення фінансування Бундесверу. Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн підтвердила 5 лютого під час поїдки країнами Балтії намір Німеччини збільшити витрати на оборону до 1,5 відсотка ВВП.

Нагадаємо, на саміті НАТО 2014 року було визначено цільовий показник збільшення до 2024 року кожним членом Альянсу витрат на оборону щонайменше до двох відсотків від ВВП. На саміті НАТО влітку 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає виходу США з НАТО у разі, якщо партнери не збільшать свої військові видатки до зазначеного показника. Витрати США на оборону нині становлять близько 3,5 відсотка ВВП.