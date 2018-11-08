 Берлін - місто, в якому євреї хочуть жити | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.11.2018

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Європа

Берлін - місто, в якому євреї хочуть жити

Як живуть і про що думають євреї в Берліні через 80 років після єврейських погромів в Німеччині? Репортаж DW.

Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor Juden in Berlin (picture-alliance/dpa/W. Kastl)

"Те, що я виросла у Берліні, означає для мене дуже багато, - каже Ґрета Целенер (Greta Zelener). - У тому, що стосується єврейського життя, це місто пропонує найкращі можливості у Німеччині". 28-річна єврейка навчається нині в аспірантурі Берлінського університету імені Гумбольдта та мешкає в німецькій столиці останні 20 років.

Зі своїми батьками Целенер приїхала до Берліна з Одеси. Родина прибула у те місто, в якому прабабуся Ґрети мешкала до того, як перебралась до України. У те місто, з якого нацисти реалізовували план знищення європейського єврейства.

80 років тому в Німеччині і, зокрема, у Берліні палали синагоги. Натовп бив вітрини єврейських крамниць і грабував їх, нападники тягали за бороди та били ортодоксальних євреїв на вулицях. Через деякий час почалися і масові вбивства євреїв.

Зараз, 80 років по тому, у Берліні знову навчаються рабини - ліберальні, консервативні, ортодоксальні. У місті  мешкає стільки євреїв, як ніколи раніше після Голокосту. І цього тижня майже тисяча з них зустрілись на Єврейському конгресі, що проводився під гаслом "Тому що я хочу жити тут".

У п'ятому класі

Ґрета Целенер каже, що вона "не є релігійною". І коли її питаєш про місце в Берліні, з яким вона пов'язує себе як єврейка, вона називає Центр імені Анне Франк у центрі Східного Берліна. "Це було перше місце, де я перейнялася юдейством. Тоді я ходила в п'ятий клас", - пояснює дівчина. Потім вона називає Шарлоттенбург, що у Західному Берліні, де вона мешкає, - там жила її прабабуся, а нині саме у цьому районі розташований найбільший кошерний супермаркет міста.

Міхаель Бейніш

Міхаель Бейніш

Міхаель Бейніш (Michael Beynisch) кілька років тому переїхав до Німеччини також з України - з Харкова. 42-річний чоловік, його дружина та троє дітей є послідовниками іудейського руху Хабад-Любавич у берлінському районі Вільмерсдорф. Він пригадує, що в Україні - ще за часів Радянського Союзу - чув про знищення євреїв нацистами чи не щодня. "Однак ми ніколи не могли по-справжньому усвідомити, що саме відчували люди у ті темні часи", - розповідає Бейніш.

"Я не наступаю на "камені спотикання"

Для Бейніша, який працює в охоронній сфері, наявність у Берліні "каменів спотикання" є особливим символом. Це квадратні плитки, які закладені митцями в асфальт, розташовані поряд з будинками тих євреїв, яких знищили нацисти. На "каменях спотикання", що трішечки видаються над поверхнею тротуару, викарбувана інформація про жертв Голокосту - їхні імена, дата народження та дата і місце їхнього вбивства. "З поваги до пам'яті про загиблих я свідомо не наступаю на ці камені", - каже Бейніш і згадує також пам'ятний знак "Колія 17" на берлінській станції метро Грюневальд. Саме звідси потяги відвозили десятки тисяч євреїв до концтаборів. "Тут я відчуваю глибокий сум. Ця атмосфера на цій одній-єдиній колії - квіти, тиша...", - додає чоловік.

Колія 17 як пам'ять про жертв Голокосту

"Колія 17" як пам'ять про жертв Голокосту

Незважаючи на це, і Целенер, і Бейніш кажуть, що спостерігають у Німеччині антисемітизм - однак він не занадто сильно їх непокоїть. За словами Бейніша, антисемітизм повсюди однаковий, але в Україні і Росії він проявлявся набагато сильніше, ніж в Німеччині. "Тут він не такий відкритий. Може, люди тільки вдома про це говорять", - припускає Бейніш.

Держава охороняє єврейське життя в Берліні. У 2016 році, за даними місцевого сенату, у столиці силами поліції охороняли 65 місць, пов'язаних з єврейством. Зараз у центрі Східного Берліна завжди можна побачити людей у формі, загорожі чи заборонні таблички, камери спостереження. Багато місць також оточені залізними ланцюгами чи бетонними блоками, щоб унеможливити напади за допомогою автомобілів. І це Берлін 2018 року - через 80 років після "кришталевої ночі" єврейських погромів, через 73 роки після Голокосту.

Звичайно, є й єврейські місця без охорони - як от затишний єврейський ресторан в центрі, власниця якого кілька років тому приїхала до Берліна з Єрусалима. Уже на першому реченні запитання про те, що вона думає про антисемітизм в Німеччині, жінка відмахується і каже, що не бажає про це говорити. Можливо, їй пригадується випадок Йорая Файнберґа (Yorai Feinberg) - берлінського ресторатора-єврея, котрий у грудні 2017 року зробив публічну заяву про антисемітську ненависть. Йому про це нагадують до цього часу.

Поліція біла синагоги в Берліні

Поліція біла синагоги в Берліні

Ненависть на спортивному майданчику

Бейніш також колись відчув, що таке антисемітизм. Він грає у футбол, і під час однієї з ігор у Берліні проти команди, в якій грали гравці арабського походження, ситуація загострилась до того, що навіть глядачі почали вигукувати ненависницькі слова. "Я боявся тільки, що дійде до бійки і травм", - каже Бейніш, але додає, що побутового антисемітизму він взагалі-то не боїться.

Целенер розповідає, що поліція біля синагог чи єврейських центрів стала для неї буденністю. "Якщо ти тут виріс, то до цього звикаєш", - каже жінка. Звичайно, хочеться, щоб єврейське життя тут не потребувало охорони і захисту, однак напад на синагогу в американському Піттсбурзі є свідченням того, що таке може статись щодня, додає вона. За словами Целенер, поки в Бундестазі не опинилась АдН (правопопулістська німецька партія "Альтернатива для Німеччини" - Ред.), вона почувалась доволі безпечно. Тепер же жінка має побоювання, що "антисемітизм набуде центрального значення в суспільстві, а образи стануть нормальним явищем".

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Коли очевидці помирають

28-річна Целенер пише дисертацію про єврейську освіту для дорослих. Про жахи часів нацизму у ній практично не йдеться, втім аспірантка єврейського фонду ELES замислюється над цим. Вона виступає за те, щоб школярів обов'язково приводили в музеї, до меморіалів чи місця, де колись були концтабори. "Коли помирають очевидці тих подій, тим більше треба плекати пам'ять", - переконана Целенер.

Целенер та Бейніш - два приклади єврейського життя в Берліні. Незважаючи на різницю у ставленні до релігії та у побуті, їх обох поєднує те, що обоє говорять німецькою: Целенер, яка у п'ятому класі не знала жодного слова цією мовою, і Бейніш, котрий вдома говорить російською з дітьми, які між собою спілкуються німецькою, в синагозі - на івриті, а у школі ще й англійською.

І саме це є характерним для нового покоління євреїв у Берліні. У цьому місті живуть євреї зі Східної Європи, з Великобританії, Франції, а також Ізраїлю. Їхню точну кількість визначити не можна, але припускається, що тут їх до 40 тисяч, і відомо, що 12 тисяч належать до столичної єврейської громади. Є супермаркети з кошерними продуктами, щомісяця відкриваються ресторани єврейської кухні. Відбувається це через 80 років після "кришталевої ночі". Звичайне життя, але з пересторогою.

  • Berlin - Synagoge Fasanenstrasse (Foto: Staatsbibliothek München/Bildarchiv).

    Синагоги в Німеччині

    Вогонь нацистів

    Націонал-соціалісти в ніч з 9 на 10 листопада 1938 року знищили сотні синагог. Так звана "кришталева" ніч погромів стала апогеєм насильства проти євреїв. Деякі з синагог після Другої світової війни було відбудовано, а деякі - витримали нищівний удар нацистів.

  • Synagoge in Dresden (Foto: Hans Peter Schaefer)

    Синагоги в Німеччині

    Символ належності

    Місто Дрезден 2001 року святкувало відкриття нової синагоги. Споруда у формі куба має символізувати коріння єврейської громади в місті. Будівля постала на історичному місці - саме там до 1938 року стояла стара дрезденська синагога.

  • Juden in der Synagoge an der Rykestraße in Berlin (Foto: dpa)

    Синагоги в Німеччині

    Найбільша синагога Німеччини

    Три роки тривав ремонт синагоги на берлінській Рикерштрасе. 2007 року під час освячення члени громади внесли до будівлі сувої Тори. Збудована 1904 року синагога, розрахована на 1200 місць для сидіння, є найбільшою у Німеччині. 1938 року її оминув вогонь нацистів, але вермахт перетворив цю культову споруду на стайню для коней. З 1953 року будівлю знову використовують як синагогу.

  • Hauptgebäude der Synagoge in Celle (Foto: Muellermuh)

    Синагоги в Німеччині

    Синагога-"фахверк"

    У синагозі в Целле юдеї, які вижили, вже 1945 року проводили богослужіня. А раніше, у листопаді 1938 року, нацисти штурмували найстарішу, збудовану 1740 року, синагогу Нижньої Саксонії, повикидавши на вулицю сувої Тори. Згодом там зачиняли євреїв аж до часу їхньої депортації. Влада Целле потім відновила синагогу, 1974 року її було освячено.

  • Synagoge in Schwerin, Juden mit Kippas (Foto: dpa)

    Синагоги в Німеччині

    Примусове знищення

    Юдейська громада у Шверині після закінчення холодної війни продовжувала зростати: багато євреїв з колишнього Радянського Союзу тоді переїздили до Німеччини. 2008 року в місті було освячено нову синагогу, споруджену на старому фундаменті. Зруйнували синагогу самі юдеї, яких нацисти змусили це зробити.

  • Stirnseite (Gebetsraum) der Westend-Synagoge in Frankfurt am Main. Foto: Dontworry/Wikipedia)

    Синагоги в Німеччині

    Яскравий блиск

    1910 року відкрита Вестенд-синагога у Франкфурті-на-Майні виблискувала яскравими барвами. Це остання з чотирьох великих франкфуртських синагог. Вона ж була єдиною, яку не повністю зруйнували у "кришталеву" ніч погромів, оскільки вогнеборці у винятковому порядку загасили полум'я. Утім, і у Франкфурті нацисти спустошували крамниці та відправляли євреїв у концтабори.

  • Die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin (Foto: dpa)

    Синагоги в Німеччині

    Берлінський символ

    Купол нової синагоги височіє над берлінськими дахами з 1866 року. Розрахована на три тисячі людей вона тоді була найбільшою синагогою у Німеччині. У листопаді 1938 року поліцейський перешкодив її зруйнуванню. Війна та час призвели до того, що від будівлі залишилися тільки рештки фасаду. Нині у середині споруди діє виставка, що інформує про життя юдеїв, а також є місце для молитви.

  • Synagoge in Gelsenkirchen (Foto: Daniel Ullrich)

    Синагоги в Німеччині

    Особливі заходи безпеки

    "Мій дім - дім для молитви всіх народів". Ця біблійна цитата зустрічає відвідувачів Нової синагоги у Гельзенкірхені. Нова будівля постала 2007 року на місці, де 1938 року пертворилася на дим стара синагога. Заходи безпеки, наприклад, камера спостереження на стіні синагоги, засвідчують, що страх перед антисемітизмом і насильством і нині великий.

  • Synagoge in Bayreuth: gebetsraum mit Thoraschrein (Foto: dpa)

    Синагоги в Німеччині

    Від опери до синагоги

    1946 року у байройтській синагозі знову правляться служби. Це єдина синагога у стилі бароко, що збереглася, і яка й нині слугує релігійним цілям. Спершу з 1715 року споруда слугувала оперним театром, згодом єврейська громада перетворила її на свою синагогу.

  • Synagoge in Halle/Saale (Foto: dpa)

    Синагоги в Німеччині

    Незвичне місце

    Власне, будівля на єврейському цвинтарі була місцем жалоби. Але тоді націонал-соціалісти зруйнували синагогу в центрі Галле-на-Заале. 1953 року громада перетворила цей жалобний зал, споруджений 1894 року, на синагогу. Це єдина синагога в Німеччині, що розміщена на єврейському цвинтарі.

  • Rabbiner in der Synagoge in Köln (Foto: dpa)

    Синагоги в Німеччині

    Посвята в равини в Кельні

    З часів Голокосту цього не було у Кельні. 2012-го року у кельнській синагозі посвятили в равини одразу чотирьох людей. Після "кришталевої" ночі будівля перетворилася на руїну, лише 1959 синагога запрацювала знову. Так само, як і в Кельні у багатьох місцях у Німеччині відродилося юдейське життя, яскравий доказ - нові синагоги.

    Автор: Марк фон Люпке-Шварц, Наталя Неділько


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Синагоги в Німеччині

У Німеччині нині не бракує синагог, де відбуваються служби для юдеїв. Через 75 років після "кришталевої" ночі погромів у єврейських громадах в Німеччині панує спокій. (07.11.2013)  

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Докладно

Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor Juden in Berlin (picture-alliance/dpa/W. Kastl)

Берлін - місто, в якому євреї хочуть жити

Як живуть і про що думають євреї в Берліні через 80 років після єврейських погромів в Німеччині? Репортаж DW.  

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