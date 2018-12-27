Берлін: Мінські угоди залишаються дорожньою картою для миру на Донбасі

У міністерстві закордонних справ Німеччини у п'ятницю, 8 березня, привітали досягнуті напередодні Тристоронньою контактною групою домовленості про початок "режиму тиші" на Донбасі з півночі 8 березня. Водночас, як наголосили у Берліні, важливо, щоб це оголошення також принесло відчутні зміни для людей на Донбасі. "Ми продовжимо домагатися, аби перемир'я дотримувалося протягом тривалого періоду і було стабілізоване конкретними кроками. До цього належить відведення тяжкого озброєння, розведення військ і розмінування територій", - зазначено у повідомленні зовнішньополітичного відомства ФРН. У МЗС також наголосили, що "мінські угоди залишаються дорожньою картою для встановлення миру на Сході України".

Штаб операції об'єднаних сил (ООС) України на своїй сторінці у соцмережі Facebook 8 березня повідомив, що від початку поточної доби станом на 6 ранку обстрілів позицій українських військ з боку сепаратистів не було зафіксовано. Водночас у самопроголошеній "ЛНР" також заявили, що порушень "весняного перемир'я" не зафіксовано. Натомість у самопроголошеній "ДНР" вранці 8 березня звинуватили Збройні сили України в порушенні режиму тиші, передає агентство "Інтерфакс". Тим часом штабі Об'єднаних сил повідомили, що "контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню".

Нагадаємо, що напередодні на засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Сході України (ТКГ) сторони домовились про перемир'я починаючи з опівночі 8 березня. Також наміри дотримуватися перемир'я підтвердили в самопроголошених утвореннях "ДНР" та "ЛНР".

Як повідомлялось, наприкінці січня представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік представив новий мирний план для України, у якому запропонував, зокрема, щоб на Донбасі ООН та ОБСЄ діяли разом під спільним керівництвом спеціального представника. Це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і моніторингової місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях. Щодо відбудови в регіоні, то її має, за задумом Зайдіка, координувати не ООН та ОБСЄ, а Європейський Союз. Пропонується, щоб ЄС створив агенцію з відбудови, адже він уже має відповідний досвід відбудови на Балканах.