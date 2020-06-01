 Берлін має намір виступити посередником між Вашингтоном та Пекіном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2020

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Берлін має намір виступити посередником між Вашингтоном та Пекіном

ЄС не зацікавлений у тому, щоб розбіжності між КНР та США стали неподоланними, тож ФРН скористається своїм головуванням у ЄС для посередництва між Пекіном і Вашингтоном, наголосив Гайко Маас.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (архівне фото)

Німеччина під час піврічного головування в ЄС, що починається 1 липня, має намір стати посередником у подоланні розбіжностей між США та Китаєм. Про це заявив в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Фрагменти інтерв'ю опубліковані у понеділок, 1 червня.

"Якраз ми, європейці, жодним чином не зацікавлені в тому, щоб розбіжності в інтересах між Китаєм та США стали неподоланними", - сказав Маас, цитує агентство новин dpa. За словами німецького урядовця, також не можна допустити, щоб світ поділився на сфери інтересів Китаю та США. На його думку, саме тут й потрібні посередницькі зусилля Німеччини під час головування в ЄС.

Маас підтвердив також, що у вересні відбудеться запланований саміт "ЄС-Китай" у Лейпцигу. "Є дуже багато важливих тем, які ми повинні обговорити з Китаєм", - зазначив міністр. За його словами, метою є зокрема, щоб КНР взяла на себе зобов'язання щодо амбітних цілей із захисту клімату та дотримання чесної конкуренції у світі.

Нагадаємо, чергове загострення відносин між Пекіном і Вашингтоном виникло через ухвалення законодавчим органом Китаю закону про нацбезпеку Гонконгу. Президент США Дональд Трамп анонсував заходи з боку США через ухвалення цього закону, а Китай пригрозив кроками у відповідь.

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