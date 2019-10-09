Берлін засудив турецький наступ у Сирії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) украй негативно розцінив початок наступальної операції турецьких військ проти сирійських курдів на північному сході Сирії. Про це Маас написав у середу, 9 жовтня, на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

За словами німецького урядовця, він "щонайрізкіше" засуджує наступ проти курдів у Сирії. Маас застеріг, що Анкарі потрібно рахуватися з тим, що наслідком її дій може стати подальша дестабілізація цього регіону та посилення терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Крім того, нинішній курс Туреччини може лише збільшити потік біженців та породити нову гуманітарну катастрофу, попередив очільник МЗС ФРН. "Ми закликаємо Туреччину припинити наступ", - написав Маас.

Нагадаємо, раніше цього дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок анонсованої раніше наступальної операції проти сирійських курдів. На цей крок Ердоган пішов попри те, що перед цим від силового сценарію Анкару застерігали Дамаск таВашингтон.

Операція під назвою "Джерело миру" покликана запобігти виникненню "терористичного коридору" в Сирії поблизу турецького кордону, а також гарантувати в цьому регіоні мир, кажуть у Анкарі.

Турецький уряд вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).