Берлін закликає Москву і Тегеран не допустити кровопролиття в Ідлібі

Уряд Німеччини наполегливо закликає Росію та Іран - союзників президента Сирії Башара Асада в громадянській війні у Сирії - зупинити наступ сирійської армії на провінцію Ідліб. "На Росії та Ірані лежить особлива відповідальність", - заявив у середу, 12 вересня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Він також наголосив, що Москва має вплив на Асада, який вона може використати для запобігання катастрофі в Ідлібі - останній сирійській провінції, яку контролюють опозиційні до сирійського президента озброєні угруповання. На підконтрольних постанцям територіях в провінції та прилеглих районах проживають близько трьох мільйонів цивільного населення. На думку Зайберта, саме від Росії залежить, чи вдасться встановити режим припинення вогню в Ідлібі та не допустити катастрофічних наслідків для цивільних, інформує агенція Reuters.

У п'ятницю, 14 вересня, з візитом до Берліна прибуде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, щоб обговорити зокрема і сирійську проблему.

Напередодні, 11 вересня, ситуація в Сирії стала предметом обговорення під час засідання Ради Безпеки ООН. Зокрема, Туреччина, Великобританія та Франції висловилися за ідею встановлення перемир'я в Ідлібі. А США попередили сирійську владу про "страшні наслідки" у тому разі, якщо вона розпочне широкомасштабний наступ, який призведе до великої кількості жертв в Ідлібі. У той же день генеральний секретар OOH Антоніу Гутерріш застеріг від кровопролиття у Ідлібі. "Ідліб - остання так звана зона деескалації в Сирії. Її не повинні перетворити на криваве бойовище", - зазначив він.