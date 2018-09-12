 Берлін закликає Москву і Тегеран не допустити кровопролиття в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

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Новини

Берлін закликає Москву і Тегеран не допустити кровопролиття в Ідлібі

На Росії та Ірані лежить особлива відповідальність за розвиток ситуації в Сирії, заявив речник уряду ФРН. Москва повинна використати свій вплив на Башара Асада, щоб запобігти трагедії.

Бомбардування Ідліба продовжуються

Бомбардування Ідліба продовжуються

Уряд Німеччини наполегливо закликає Росію та Іран - союзників президента Сирії Башара Асада в громадянській війні у Сирії - зупинити наступ сирійської армії на провінцію Ідліб. "На Росії та Ірані лежить особлива відповідальність", - заявив у середу, 12 вересня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликає не допустити перетворення провінції Ідліб на криваве побоїще. Заява прозвучала напередодні очікуваної атаки сил Асада на бунтівну провінцію. (12.09.2018)

США обіцяють жорстку відповідь Сирії у випадку застосування Дамаском хімічної зброї під час наступу на провінцію Ідліб. За наявною інформацією, Башар Асад начебто схвалив застосування хлору. (11.09.2018)

Він також наголосив, що Москва має вплив на Асада, який вона може використати для запобігання катастрофі в Ідлібі - останній сирійській провінції, яку контролюють опозиційні до сирійського президента озброєні угруповання. На підконтрольних постанцям територіях в провінції та прилеглих районах проживають близько трьох мільйонів цивільного населення. На думку Зайберта, саме від Росії залежить, чи вдасться встановити режим припинення вогню в Ідлібі та не допустити катастрофічних наслідків для цивільних, інформує агенція Reuters.

У п'ятницю, 14 вересня, з візитом до Берліна прибуде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, щоб обговорити зокрема і сирійську проблему.

Напередодні, 11 вересня, ситуація в Сирії стала предметом обговорення під час засідання Ради Безпеки ООН. Зокрема, Туреччина, Великобританія та Франції висловилися за ідею встановлення перемир'я в Ідлібі. А США попередили сирійську владу про "страшні наслідки" у тому разі, якщо вона розпочне широкомасштабний наступ, який призведе до великої кількості жертв в Ідлібі. У той же день генеральний секретар OOH Антоніу Гутерріш застеріг від кровопролиття у Ідлібі. "Ідліб - остання так звана зона деескалації в Сирії. Її не повинні перетворити на криваве бойовище", - зазначив він.

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