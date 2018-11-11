Берлін відреагував на включення Шредера до списку "Миротворця"

Німецьке міністерство закордонних справ прокоментувало появу імені колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) у переліку "антиукраїнських" діячів на скандальному сайті "Миротворець". "Ми однозначно засуджуємо цей список. Ми раніше вже чітко пояснили нашу позицію українській стороні і закликали, щоб український уряд вжив заходів для закриття роботи цього сайту", - заявила речниця німецького МЗС у Берліні в середу, 14 листопада, цитує агентство dpa. У міністерстві також зазначили, що Київ пояснює подальшу роботу сайту тим, що він розміщений на закордонному сервері.

На самому сайті "Миротворця" Шредеру закидають "спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму, виправдання збройної агресії РФ проти України". Екс-канцлер потрапив до списку цього місяця після того, як в інтерв'ю виданню Aachener Nachrichten висловив думку, що анексію Криму доведеться колись визнати.

Дружина Шредера заявила, що занепокоєна повідомленнями про внесення її чоловіка до переліку "Миротворця" і що в Південній Кореї, звідки вона походить, не розуміють "подібних нападів на демократичного політика, особливо на колишнього федерального канцлера".

Нагадаємо, у жовтні посла України в Угорщині Любов Непоп викликали до угорського МЗС через оприлюднення на сайті "Миротворець" списку закарпатських чиновників, що начебто мають паспорти громадян Угорщини. Наприкінці вересня цього року міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто долучили на сайті "Миротворець" до списку у розділ "Чистилище". Автори сайту запевняють, що угорський урядовець опинився там за "замах на суверенітет і територіальну цілісність України", а також за "прямі погрози збройного вторгнення в Україну". На додачу угорському урядовцю закидають втручання у внутрішні справи України, розпалювання і підтримку сепаратистських настроїв в Україні, а також участь в організації провокацій, спрямованих на масове порушення громадянами України українського законодавства.

На сайті "Миротворець" перелічено тисячі імен, серед яких зокрема й ім'я колишньої прем'єрки Юлії Тимошенко. На Заході пов'язують скандальний сайт з людьми, близькими до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, зокрема, із народним депутатом Антоном Геращенком.

Держави ЄС озвучили рішучу вимогу до Києва закрити сайт у травні 2016 року, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, у тому числі західних, які через виконання професійних обов'язків змушені були отримувати акредитацію від влади самопроголошеної "ДНР". Під час скандалу з оприлюдненням даних журналістів сайт оголосив про своє закриття, але згодом вирішив відновити роботу.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Путін і Шредер починають разом кермувати Коли саме зародилася особиста дружба Ґергарда Шредера і Володимира Путіна, сказати важко. А от їхня "енергетична співпраця" почалася у всіх на очах 11 квітня 2005 року на Ганноверському промисловому ярмарку. Там канцлер ФРН і президент Росії не лише разом сіли за руль трактора. У їхній присутності і за підтримки "Газпрому" і BASF дали старт проекту трубопроводу "Північний потік".

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Посада канцлера чи посада у "Газпромі"? Три місяці потому, 3 липня, Шредер узяв участь у святкуванні 750-річчя Калінінграда. Він уже запустив у Німеччині доволі суперечливу процедуру дострокових виборів і незабаром дізнається, чи залишиться канцлером ФРН ще на чотири роки. Цікаво, чи обговорювалось за кавою питання про те, хто обійме найвищу посаду в створеній під "Північний потік" у Швейцарії компанії-операторі Nord Stream?

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Підписання за десять днів до виборів Ще через два місяці, 8 вересня, обидва лідери присутні в Берліні на урочистому підписанні офіційної угоди про "Північний потік". Це відбувається рівно за десять днів до дострокових парламентських виборів, під час яких Шредер втрачає владу: канцлеркою ФРН стає Анґела Меркель.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Новий співробітник "Газпрому" Ще через три місяці, 9 грудня 2005 року, глава "Газпрому" Олексій Міллер оголошує, що Ґергард Шредер очолить комітет акціонерів компанії, яку згодом перейменують у Nord Stream. Його зарплата складе 250 000 євро на рік. Навесні 2006 року колишній канцлер через суд заборонить звинувачувати його в Німеччині в тому, що він "дав контракт" фірмі, в яку незабаром перейшов працювати.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Зовсім не "весільний генерал" На новій роботі у Ґергарда Шредера не тільки представницькі функції - як, наприклад, 6 вересня 2011 року під час відвідин разом з Володимиром Путіним і Олексієм Міллером компресорної станції "Портова" під Виборгом, де починається "Північний потік". Вважається, що екс-канцлер дуже допоміг при отриманні необхідних дозволів на газопровід у країнах ЄС, зокрема, у Скандинавії.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Агітація за "Південний потік" На цьому знімку Шредера немає, але підписанню 16 вересня 2011 року домовленості про "Південний потік" він теж посприяв. Роком раніше BASF заявив, що не має наміру брати участь у цьому проекті, але Володимир Путін доручив Олексію Міллеру переконати німецький концерн. У цій роботі публічно і, напевно, також за лаштунками брав участь і колишній канцлер ФРН. Представник BASF на фото другий зліва.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії "Північний потік": справу зроблено 8 листопада 2011 року Ґергард Шредер (ліворуч) із задоволенням спостерігає за тим, як канцлерка ФРН Анґела Мекель, російський президент Дмитро Медведєв та інші офіційні особи в Любміні під Грайфсвальдом символічно запускають в Німеччину перший російський газ по "Північному потоку".

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Нове завдання: боротьба із санкціями З 2014 року Шредер, залишаючись головою комітету акціонерів Nord Stream, активно засуджує санкції проти Росії, запроваджені Євросоюзом через анексію Криму та розв'язання війни на сході України. Велику промову з критикою політики Німеччини та ЄС екс-канцлер ФРН виголошує 1 жовтня 2014 року на економічному форумі "День Росії" в східнонімецькому Ростоку.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Непохитна дружба Дружба, яку не можуть похитнути навіть українські події, надихає німецького графіка Клауса Штуттмана на малюнок в газеті Tagesspiegel. Йому вручають премію німецької преси за найкращу політичну карикатуру за підсумками 2014 року. "Обама її отримав, ЄС її отримав - я вважаю, тепер пора і тобі дати Нобелівську премію миру!", - говорить шаржований Шредер, обіймаючи Путіна.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Таємне призначення в Nord Stream 2 4 вересня 2015 року на Східному економічному форумі у Владивостоці підписується угода про будівництво газопроводу "Північний потік-2". Ґергарда Шредера як главу ради директорів його оператора Nord Stream 2 реєструють в Швейцарії 29 липня 2016 року, але "Газпром" два місяці тримає це призначення в секреті. Російські ЗМІ повідомляють про нього лише 5 жовтня з посиланням на німецьку пресу.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Відрядження до Парижа У Nord Stream 2 в екс-канцлера більше повноважень, ніж у Nord Stream. Але головне завдання - таке, як і раніше: забезпечувати в ЄС політичну підтримку проекту й розвивати відносини з його закордонними учасниками. 24 квітня 2017 року в Парижі Ґергард Шредер позує разом з Олексієм Міллером та Ізабель Кошер, гендиректором французької компанії Engie, яка приєдналася до "Північного потоку-2".

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Кар'єра в компанії "Роснефть" У 2017 році Ґергард Шредер робить новий ривок у своїй кар'єрі менеджера. 29 вересня, залишаючись на двох посадах у структурах "Газпрому", він одночасно стає головою ради директорів компанії "Роснефть", хоча це і веде до конфлікту інтересів. Адже обидві фірми конкурують одна з одною в нафтовому й газовому бізнесі. Водночас обидві контролюються державою і тим самим Кремлем.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Акція протесту в Берліні За нову посаду в "Роснефть" колишнього канцлера чимало критикують у Німеччині, а одна з неурядових організацій проводить у Берліні біля Бранденбурзьких воріт акцію протесту: активіст у масці Путіна засипає до трубопроводу символічні золоті монети, які "Шредер" збирає у великий мішок, сидячи на підставці з написом "Крим".

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Стрибок у велику нафту А ось як реагує на призначення Ґергарда Шредера головою ради директорів компанії "Роснефть" карикатурист DW Сергій Йолкін. У січні 2018 року з'являються повідомлення, що колишній канцлер відмовляється від належної йому в російському нафтовому концерні щорічної зарплати в 500 000 доларів (до сплати податків).

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Україна вимагає санкцій проти Шредера 18 березня 2018 року, в день президентських виборів у Росії і на території анексованого Криму, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зі сторінок німецької газети Bild закликає запровадити санкції щодо екс-канцлера ФРН: "Ґергард Шредер - найважливіший лобіст Путіна в усьому світі. Тому слід перевірити, яким чином у цій ситуації може діяти Євросоюз". Автор: Андрій Гурков

