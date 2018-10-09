Берлін висловив співчуття постраждалим у Керчі

В уряді Німеччини "шоковані" через напад, який стався у Керчі та призвів до загибелі щонайменше 19 осіб. "Виглядає на те, що передовсім загинули підлітки. Ніщо не може виправдати насильство супроти невинних школярів та школярок. Наші думки з друзями і рідними загиблих. Ми бажаємо пораненим, щоб вони якнайшвидше цілковито одужали", - йдеться у повідомленні німецького МЗС у середу, 10 жовтня.

Тим часом президент України Петро Порошенко назвав події у Керчі трагедією та підкреслив, що розслідування подібного роду терактів є важливим для України, оскільки Крим є українською територією. "Звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося, - це трагедія ", - сказав Порошенко. Президент висловив співчуття українцям, які втратили дітей і близьких внаслідок теракту в Керчі.

Як повідомлялося, у Керчі в анексованому Росією Криму сталися вибух і стрілянина у політехнічному коледжі, внаслідок чого загинули щонайменше 19 осіб. За попередніми даними російських силовиків, нападник застрелився. Українські відомства також відкрили власні провадження у цій справі, на адмінкордоні з Кримом посилено заходи безпеки.