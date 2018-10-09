 Берлін висловив співчуття постраждалим у Керчі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

Берлін висловив співчуття постраждалим у Керчі

У німецькому МЗС повідомили, що "шоковані" стріляниною у Керчі. Президент України заявив про важливість розслідування трагедії.

Поблизу політехнічного коледжу, де сталася трагедія

Поблизу політехнічного коледжу, де сталася трагедія

DW.COM

Держдеп США закликав Росію припинити утиски кораблів в Азовському морі і припинити перешкоджати міжнародному судноплавству. (30.08.2018)

Прокуратура АРК порушила провадження щодо подій у Керчі на анексованому Росією півострові. Тим часом кількість загиблих внаслідок стрілянини зросла до 19. (17.10.2018)

В уряді Німеччини "шоковані" через напад, який стався у Керчі та призвів до загибелі щонайменше 19 осіб. "Виглядає на те, що передовсім загинули підлітки. Ніщо не може виправдати насильство супроти невинних школярів та школярок. Наші думки з друзями і рідними загиблих. Ми бажаємо пораненим, щоб вони якнайшвидше цілковито одужали", - йдеться у повідомленні німецького МЗС у середу, 10 жовтня.

Тим часом президент України Петро Порошенко назвав події у Керчі трагедією та підкреслив, що розслідування подібного роду терактів є важливим для України, оскільки Крим є українською територією. "Звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося, - це трагедія ", - сказав Порошенко. Президент висловив співчуття українцям, які втратили дітей і близьких внаслідок теракту в Керчі.

Як повідомлялося, у Керчі в анексованому Росією Криму сталися вибух і стрілянина у політехнічному коледжі, внаслідок чого загинули щонайменше 19 осіб. За попередніми даними російських силовиків, нападник застрелився. Українські відомства також відкрили власні провадження у цій справі, на адмінкордоні з Кримом посилено заходи безпеки.

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Вибух у Керчі: що відомо про трагедію в коледжі (17.10.2018)

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Вибух у Керчі: що відомо про трагедію в коледжі (17.10.2018)  

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За даними де-факто влади анексованого Росією Криму, щонайменше 19 людей загинули, десятки поранені внаслідок стрілянини в політехнічному коледжі. Справу про теракт перекваліфіковано у справу про вбивство.

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Як німецькі ЗМІ повідомляють про напад на коледж в Керчі

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