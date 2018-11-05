Берлін вимагає якнайшвидшого розслідування нападу на Гандзюк

Уряд Німеччини приголомшила звістка про смерть української активістки Катерини Гандзюк, котра хоробро виступала проти корупції, заявив речник зовнішньополітичного відомства ФРН у понеділок, 5 листопада. "Наші найглибші співчуття її родичам та друзям. Ми засуджуємо боягузливий напад, від наслідків якого вона померла", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті німецького МЗС.

Міністерство зазначає, що справу про напад на Гандзюк має бути розслідувано якомога швидше, а винних - притягнуто до відповідальності. "Затримання п'ятьох осіб під час розслідування показує, що українські відомства діють", - наголосили у МЗС ФРН. У заяві також зазначається, що Берлін і надалі продовжить підтримувати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані проти корупції як в Україні, так і в інших країнах.

Також притягнути винних у загибелі Гандзюк до відповідальності закликав і посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel). "Подумки ми поруч з її близькими і друзями. Ми глибоко стурбовані зростанням кількості нападів на активістів і політиків. Злочинці та їх покровителі мають бути притягнуті до відповідальності", - наводить його слова посольство на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві. 31 липня її облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення. В Євросоюзі та Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк.