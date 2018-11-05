Берлін вимагає якнайшвидшого розслідування нападу на Гандзюк

МЗС Німеччини вимагає якнайшвидшого розслідування справи про напад на українську активістку Катерину Гандзюк, що померла напередодні.
Уряд Німеччини приголомшила звістка про смерть української активістки Катерини Гандзюк, котра хоробро виступала проти корупції, заявив речник зовнішньополітичного відомства ФРН у понеділок, 5 листопада. "Наші найглибші співчуття її родичам та друзям. Ми засуджуємо боягузливий напад, від наслідків якого вона померла", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті німецького МЗС.
Міністерство зазначає, що справу про напад на Гандзюк має бути розслідувано якомога швидше, а винних - притягнуто до відповідальності. "Затримання п'ятьох осіб під час розслідування показує, що українські відомства діють", - наголосили у МЗС ФРН. У заяві також зазначається, що Берлін і надалі продовжить підтримувати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані проти корупції як в Україні, так і в інших країнах.
Також притягнути винних у загибелі Гандзюк до відповідальності закликав і посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel). "Подумки ми поруч з її близькими і друзями. Ми глибоко стурбовані зростанням кількості нападів на активістів і політиків. Злочинці та їх покровителі мають бути притягнуті до відповідальності", - наводить його слова посольство на своїй сторінці у Twitter.
Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві. 31 липня її облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення. В Євросоюзі та Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк.