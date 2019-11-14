 Берлін вважає вагомими нові звинувачення на адресу Кремля у справі MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Берлін вважає вагомими нові звинувачення на адресу Кремля у справі MH17

Звинувачення на адресу російської влади є дуже серйозними і вона повинна допомогти розслідувати катастрофу МН17, заявили в міністерстві закордонних справ Німеччини.

Уламки літака MH17

Уламки літака MH17

Після того як Міжнародна слідча група (JIT), яка розслідує збиття літака Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року, оприлюднила нові дані, Берлін закликав Москву до співпраці у розслідуванні цієї справи. В міністерстві закордонних справ Німеччини наголосили, що звинувачення на адресу російської влади є дуже вагомими.

"Це - серйозні звинувачення. Ми, як і раніше, вважаємо, що розслідування Міжнародної слідчої групи робить вагомий внесок у з'ясування обставин збиття літака рейсу MH17, через що загинули 298 людей", - повідомила у п'ятницю, 15 листопада, у відповідь на запит Deutsche Welle речниця МЗС ФРН Марія Адебар (Maria Adebahr).

Вона наголосила, що німецький уряд підтримує позицію Нідерландів та інших країн, які вимагають, аби винні у цій трагедії були знайдені та притягнуті до відповідальності. "Звісно, Росія повинна конструктивно співпрацювати при розслідуванні цього злочину", - підкреслила представниця німецького МЗС. 

Як повідомлялося, JIT виявила, що лідери самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") мали прямі контакти з впливовими російськими посадовцями. Зокрема, за даними слідчих, тодішній "прем'єр-міністр ДНР" Олександр Бородай та "міністр оборони" Ігор Гіркін (Стрєлков) спілкувалися з призначеним РФ керівником анексованого Криму Сергієм Аксьоновим та помічником російського президента Володимира Путіна Владиславом Сурковим.

DW.COM

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок пообіцяв незалежне розслідування ролі України в причинах катастрофи рейсу MH17, яке ніяк не вплине на притягнення до відповідальності тих, хто збив літак над Донбасом. (10.10.2019)

Міжнародна слідча група, яка розслідує справу про катастрофу літака Boeing, що летів рейсом MH17, оприлюднила записи телефонних розмов сепаратистів зі Сходу України з військовими РФ і чиновниками Кремля. (15.11.2019)

Крім того, як стверджують слідчі, в іншій телефонній розмові, що відбулася на початку липня 2014 року, бойовик "ДНР" з позивним "Монгол" повідомляє місцевому командиру, що "прибудуть люди з повноваженнями від (міністра оборони РФ Сергія. - Ред.) Шойгу". Слідчі також оголосили про пошук нових свідків, які можуть надати відомості про "тих, хто контролював керівництво "ДНР" у Донецьку та віддав команду здійснити постріл з "Бука", яким було збито пасажирський літак.

У червні 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох головних підозрюваних в причетності до збиття MH17. Це троє росіян - уже згаданий Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Похмурий"), полковник Олег Пулатов (відомий як "Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Крот"). Процес над ними має розпочатися 9 березня 2020 року в Гаазі й відбуватиметься, найімовірніше, за їхньої відсутності.

Слідство також встановило, що літак був збитий ракетою, випущеною з установки зенітно-ракетного комплексу "Бук", що належала російській 53-й бригаді ППО. Росія категорично заперечує причетність до збиття MH17.

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