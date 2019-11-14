Берлін вважає вагомими нові звинувачення на адресу Кремля у справі MH17

Після того як Міжнародна слідча група (JIT), яка розслідує збиття літака Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року, оприлюднила нові дані, Берлін закликав Москву до співпраці у розслідуванні цієї справи. В міністерстві закордонних справ Німеччини наголосили, що звинувачення на адресу російської влади є дуже вагомими.

"Це - серйозні звинувачення. Ми, як і раніше, вважаємо, що розслідування Міжнародної слідчої групи робить вагомий внесок у з'ясування обставин збиття літака рейсу MH17, через що загинули 298 людей", - повідомила у п'ятницю, 15 листопада, у відповідь на запит Deutsche Welle речниця МЗС ФРН Марія Адебар (Maria Adebahr).

Вона наголосила, що німецький уряд підтримує позицію Нідерландів та інших країн, які вимагають, аби винні у цій трагедії були знайдені та притягнуті до відповідальності. "Звісно, Росія повинна конструктивно співпрацювати при розслідуванні цього злочину", - підкреслила представниця німецького МЗС.

Як повідомлялося, JIT виявила, що лідери самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") мали прямі контакти з впливовими російськими посадовцями. Зокрема, за даними слідчих, тодішній "прем'єр-міністр ДНР" Олександр Бородай та "міністр оборони" Ігор Гіркін (Стрєлков) спілкувалися з призначеним РФ керівником анексованого Криму Сергієм Аксьоновим та помічником російського президента Володимира Путіна Владиславом Сурковим.

Крім того, як стверджують слідчі, в іншій телефонній розмові, що відбулася на початку липня 2014 року, бойовик "ДНР" з позивним "Монгол" повідомляє місцевому командиру, що "прибудуть люди з повноваженнями від (міністра оборони РФ Сергія. - Ред.) Шойгу". Слідчі також оголосили про пошук нових свідків, які можуть надати відомості про "тих, хто контролював керівництво "ДНР" у Донецьку та віддав команду здійснити постріл з "Бука", яким було збито пасажирський літак.

У червні 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох головних підозрюваних в причетності до збиття MH17. Це троє росіян - уже згаданий Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Похмурий"), полковник Олег Пулатов (відомий як "Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Крот"). Процес над ними має розпочатися 9 березня 2020 року в Гаазі й відбуватиметься, найімовірніше, за їхньої відсутності.

Слідство також встановило, що літак був збитий ракетою, випущеною з установки зенітно-ракетного комплексу "Бук", що належала російській 53-й бригаді ППО. Росія категорично заперечує причетність до збиття MH17.