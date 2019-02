Берлінале-2019: все, що потрібно знати про кінофестиваль

Фільм-відкриття

З 7 по 17 лютого 2019 року у Берліні триватиме 69-й кінофестиваль "Берлінале". Розпочнеться він показом фільму данської режисерки Лоне Шерфіґ "Доброта незнайомців" (The Kindness of Strangers), у якому йдеться про те, як четверо людей зустрілися серед холодної нью-йоркської зими. У фільмі дансько-канадського виробництва грають актори Зої Казан, Тахар Рахім, Андреа Райзборо і Білл Наї. Лоне Шерфіґ, яка вже отримала "Срібного ведмедя" 2001 року, змагатиметься з іншими режисерами за перемогу в головній конкурсній програмі цьогорічного Берлінського кінофестивалю. Директор "Берлінале" Дітер Косслік (Dieter Kosslick) вважає, що робота данської режисерки стане "неймовірним відкриттям", адже Шерфіґ володіє "тонким розумінням характерів, яскравою емоційністю і гарним почуттям гумору".

Конкурсна програма

Конкурсна програма є основною складовою "Берлінале". 17 фільмів змагатимуться цього року за "Золотого" та "Срібного ведмедів". Серед найвідоміших режисерів, які беруть участь у конкурсі 2019 року, француз Франсуа Озон, іспанка Ісабель Койшет, полячка Агнешка Голланд та китаєць Чжан Їмоу. Крім того, з нетерпінням очікують на фільми таких режисерів, як Ван Куанань з Китаю та Емін Альпер з Туреччини, котрі критично протистоять владі в країнах свого походження.

Кадр з фільму Фатіха Акіна "Золота рукавичка"

Німці

На "Берлінале" презентуватимуть свої фільми чимало німецьких режисерів, проте найбільше уваги привертає до себе Фатіх Акін (Fatih Akin). Режисер, якого вже неодноразово відзначали в Берліні, Каннах та на інших європейських кінофестивалях, презентує в рамках конкурсної програми "Берлінале" свою нову роботу "Золота рукавичка" (Der goldene Handschuh). В основі сюжету фільму історія гамбурзького вбивці, котрий полював на жінок у 1970-х роках. Серед конкурентів Акіна у змаганні за головні нагороди також його співвітчизниці Анґела Шанелек (Angela Schanelec) і Нора Фінґшайдт (Nora Fingscheidt). Загалом 109 із 400 кіноробіт різних секцій і спеціальної програми "Перспектива німецького кіно" зняті режисерами з Німеччини.

Україна

Фільми українських режисерів не увійшли до програми "Берлінале-2019", проте гості фестивалю зможуть відвідати національний стенд України Ukraine Is Your Destination, а також побачити фільм польсько-британсько-українського виробицтва "Гарет Джонс" (Mr. Jones). До речі, ця стрічка бере участь у головній конкурсній програмі фестивалю. У фільмі польської режисерки Агнешки Голланд йдеться про валлійського журналіста Гарета Джонса, котрий 1933 року приїжджає з Москви до Харкова. Журналіст вирушає в подорож селами Харківщини й натрапляє на жахливі свідчення голоду, спричиненого політикою примусової колективізації. Спецслужби Радянського Союзу намагаються протистояти витоку інформації за кордон, проте Джонсу таки вдається опублікувати шокуючі новини в західних медіа. Свого часу знайомство молодого письменника Джорджа Орвелла з Гаретом Джонсом вплинуло на формування ідеї антиутопії "Колгосп тварин". Українські глядачі зможуть побачити фільм у кінотеатрах восени 2019 року.

Журі

Хто отримає "Золотого" й "Срібного ведмедів", вирішуватимуть французька актриса Жульєт Бінош та її п'ятеро колег. Бінош, народжена 1964 року в Парижі, цьогоріч є президентом журі. Актриса добре знається на міжнародних подіях світу кіно завдяки своїй блискучій кар'єрі й здобутому 1997 року "Оскару" за гру в фільмі "Англійський пацієнт" (The English Patient). До складу журі, крім Бінош, увійдуть її колеги з Німеччини й Великобританії Сандра Гюллер (Sandra Hüller) і Труді Стайлер.

Том Шиллінґ у ролі молодого Брехта

Світові прем'єри

Численні німецькі, європейські й світові прем'єри супроводжують конкурсну програму фестивалю. На особливу увагу заслуговує фільм про життя письменника Бертольда Брехта (Bertolt Brecht) режисера Генріха Брелера (Heinrich Breloer). Також до програми входять документальні фільми про фотографа Петера Ліндберга (Peter Lindbergh), актора Маріо Адорфа (Mario Adorf) та німецький рок-гурт Die Toten Hosen. Сполучені Штати презентують фільм, який можна сприймати як коментар до епохи Трампа: "Watergate, або Як ми навчилися спиняти неконтрольованого президента" (Watergate - Or: How We Learned to Stop an Out-of-Control President) режисера Чарльза Фергюсона.

"Форум"

У великій секції "Форум" цього року покажуть 39 фільмів. Зазвичай до програми "Форуму" потрапляють "фільми, у яких йдуть на ризик, захищають свою думку й відкидають будь-який компроміс", тобто політично й суспільно ангажоване кіно, яке часом вдається до неконвенційних форм. Гасло 49-го "Форуму" цього року можна визначити як "Література", адже багато фільмів орієнтовані на письмові форми, працюють з листами чи віршами. Наприклад, "Діти мерців" (Die Kinder der Toten) з Австрії є експериментальною кіноінтерпретацією роману лауреатки Нобелівської премії Ельфріде Єлінек (Elfriede Jelinek). Також у "Форумі": захопливий чорно-білий фільм з африканського королівства Лесото "Мамо, я задихаюся. Це мій останній фільм про тебе" (Mother, I Am Suffocating. This is my last Film About You).

Кадр з фільму "Мамо, я задихаюся. Це мій останній фільм про тебе"

"Панорама"

У рамках програми "Панорама" покажуть 45 фільмів з 38 країн. За словами організаторів "Берлінале", цього року "Панорама" пропонує "контроверсійну, політичну й викличну" програму, в якій "в більшості фільмів люди борються за перемогу над системою тиску й контролю ззовні". Крім того, до "Панорами" цього року входять багато фільмів, знятих жінками й про жінок. Головною темою цих фільмів є портрети художниць з усіх частин світу.

"Ретроспектива"

Серія історичних кінопоказів, яка щороку супроводжує головний конкурс "Берлінале" й збирає глядачів з усього світу, також присвячена 2019 року жінкам: програма має назву "Самовизначена. Перспективи кінорежисерок" і включає 26 рольових і документальних фільмів з обох частин Німеччини в період з 1968 по 1999 роки. До програми "Нового німецького кіно" входять як фільми метрів кіно, наприклад Райнера Вернера Фассбіндера (Rainer Werner Fassbinder) , так і менш відомих режисерок, як наприклад, Май Шпільс (May Spils) та Ули Штекль (Ula Stückl). Отже, "Ретроспектива" дає можливість глядачеві відкрити щось нове й пригадати давно забуте.

Кадри з ретроспективного фільму Ули Штекль "Кішка має дев'ять життів"

Нагороди

Церемонія нагородження відбудеться у вечір суботи на гала-концерті в палаці "Берлінале". Головною нагородою фестивалю є "Золотий ведмідь". Минулого року його отримала румунська режисерка Адіна Пінтиліє. Наступними за важливістю після "Золотого ведмедя" є "Срібні ведмеді" за режисуру й акторську гру. Також нагороди отримають учасники програм інших секцій. Потім оголосять власника спеціального призу "Берлінале", почесного "Золотого ведмедя". Цього року нагороду отримає британська актриса театру й кіно Шарлотта Ремплінг, відома своїми роботами "Нічний портьє" (Il portiere di notte) (1974) й "45 років" (45 Years) (2015). Творчий доробок Ремплінг налічує більше 100 кіно- й телефільмів. Крім того, чотирма "Камерами Берлінале" нагородять діячів кіно, які мають особливий зв'язок з фестивалем. Одну з "Камер" цього року отримає легендарна французька режисерка Аньєс Варда.

Дітер Косслік

Після майже двох десятиліть завершується ера Дітера Коссліка.

Косслік, народжений 1948 року в Пфорцгаймі, перейняв керівництво кінофестивалем 2001 року. Під час 69-го "Берлінале" він святкуватиме своє прощання з фестивалем. До найбільших здобутків вихідця зі Швабії зараховують посилення промоції німецького кіно на "Берлінале", запровадження різноманітних програм та вибудову конструктивної комунікації з аудиторією. Також Косслік відомий своїми сміливими й кумедними виступами перед публікою. Критику директору кінофестивалю останніми роками адресують за нестачу мистецької якості робіт учасників конкурсу. Тим не менш, Косслік йде на спочинок і вірить в успіх "Берлінале-2019".

Дітер Косслік керував "Берлінале" майже два десятиліття