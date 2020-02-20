"Берлінале" - найочікуваніші новинки кінофестивалю (фотогалерея)

70-й кінофестиваль "Берлінале", який стартує 20 лютого у німецькій столиці, пройде під новим керівництвом та з оновленою програмою. Найбільш очікувані фільми - у фотодобірці DW.
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На німецькому кінофестивалі "Берлінале" відбудеться світова прем'єра фільму "Номери" українського режисера і колишнього політв'язня Олега Сенцова. (22.01.2020)
Український кінорежисер Олег Сенцов вийшов з російської в'язниці у вересні 2019 року. На той час друзі вже зняли його останній фільм. Прем'єра "Номерів" відбулася у Театрі імені Максима Горького в Берліні. (19.02.2020)