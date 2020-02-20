"Берлінале" - найочікуваніші новинки кінофестивалю (фотогалерея)

Володимир Бородянський про дезінформацію, канал для ОРДЛО та виступи українських артистів в Росії (18.02.2020)

Яке покарання чекає на журналістів за дезінформацію? Як налагоджуватимуть діалог з тимчасово окупованими територіями? Коли зникнуть тварини з цирків? Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський відповів на ці та інші питання в ексклюзивному інтерв’ю DW.