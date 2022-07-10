 Бербок шкодує через незмогу Заходу втрутитися в війну в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2022

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Новини

Бербок шкодує через незмогу Заходу втрутитися в війну в Україні

Навіть обіцянка створити гуманітарні коридори для цивільних неможлива без військового втручання в конфлікт, визнала глава МЗС ФРН Анналена Бербок. Захід не зможе запровадити й безпольотні зони над Україною, каже вона.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) шкодує, що Захід не може вдатися до військового втручання у війну в Україні задля захисту мирних жителів. Про це очільниця німецького дипломатичного відомства заявила в інтерв'ю тижневику Der Spiegel, оприлюднене в номері за суботу, 9 липня.

"Я воліла б, приміром, пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори з районів України, за які точаться бої", - визнала Бербок в інтерв'ю журналістам Der Spiegel. "Але ми не можемо цього забезпечити. Така обіцянка має бути підкріплена військовими заходами", - зазначила глава МЗС ФРН.

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Саме тому вона також мусила "чітко заявити", що режим безпольотних зон над Україною запроваджено не буде, пояснила німецька міністерка закордонних справ. "Добра зовнішня політика означає зберігати тверезу голову, навіть коли у грудях все кипить", - зазначила Бербок. "Терпіти, коли нічого не можеш удіяти, - в цьому іноді полягає жорстокість зовнішньої політики", - додала вона.

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Бербок назвала одним із "найгірших моментів" свого перебування на посаді мить, коли вона побачила фотографії розстріляних дітей під час свого візиту до України. "Це вказує на те, що із цим Путіним зараз неможливо вести переговори", - сказала вона про російського президента. - Він налаштований на винищення. Навіть дітей".

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