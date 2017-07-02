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Бенуа Амон - французький політк, член Соціалістичної партії Франції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бенуа Амон".
Бенуа Амон був кандидатом у президенти Франції від Соціалістичної партії на виборах 2017-го року. 2014-го року в уряді Мануеля Вальса обіймав посаду міністра освіти. Працював радником міністра зайнятості та солідарності в уряді Жан-Марка Еро, з 2004-го до 2009-го року був членом Європейського парламенту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Франції після недільних праймеріз соціалістів визначилися усі основні кандидати на посаду президента країни. DW проаналізувала портрети чотирьох потенційних лідерів Франції. Хто вони і що думають про Крим та санкції проти Росії?