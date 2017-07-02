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Бенуа Амон

Бенуа Амон - французький політк, член Соціалістичної партії Франції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бенуа Амон".

Бенуа Амон був кандидатом у президенти Франції від Соціалістичної партії на виборах 2017-го року. 2014-го року в уряді Мануеля Вальса обіймав посаду міністра освіти. Працював радником міністра зайнятості та солідарності в уряді Жан-Марка Еро, з 2004-го до 2009-го року був членом Європейського парламенту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Екс-кандидат у президенти Франції засновує новий рух

Екс-кандидат у президенти Франції засновує новий рух 02.07.2017

Бенуа Амон залишає Соціалістичну партію, до якої належав впродовж тридцяти років. Його нова політична сила називається "Рух 1 липня".

Вибори у Франції: найважливіше про кандидатів у президенти

Вибори у Франції: найважливіше про кандидатів у президенти 22.04.2017

У першому турі президентських виборів у Франції змагаються 11 кандидатів. DW представляє біографії та погляди найбільш відомих учасників перегонів, які борються за вихід у другий тур.
Коментар: Бунт французьких сірих

Коментар: Бунт французьких сірих 22.04.2017

Політика Франсуа Олланда була якою завгодно, але не лівою. Очікувана в неділю катастрофа соціалістів на президентських виборах у Франції дає їм можливість оновити свої програмні засади, вважає Керстен Кніпп.

Вибори у Франції: розсварені ліві (03.04.2017) 03.04.2017

Президентська виборча кампанія у Франції на повних обертах. Чому у кандидата від правлячої партії мізерні шанси? Дивіться репортаж DW з табору соціалістів.
Жорстка полеміка Ле Пен і Макрона на теледебатах у Франції

Жорстка полеміка Ле Пен і Макрона на теледебатах у Франції 21.03.2017

Основна словесна дуель на французьких теледебатах кандидатів у президенти відбулася між Марін Ле Пен і Еммануелем Макроном, які є фаворитами президентських перегонів.
Коментар: Спроба попередити найгірший сценарій у Франції

Коментар: Спроба попередити найгірший сценарій у Франції 24.02.2017

Новина про новий виборчий альянс центристських сил у Франції потішила всіх, хто воліє не допустити президентства Марін Ле Пен. Утім, загроза перемоги правих популістів лишається високою, вважає Макс Гофманн.
Коментар: Соціалістам Франції влада не потрібна

Коментар: Соціалістам Франції влада не потрібна 30.01.2017

Кандидатом у президенти від Соціалістичної партії Франції обрали Бенуа Амона. Це - крок вліво, який означає ніщо інше, як відмову соціалістів від формування уряду після виборів, вважає Барбара Везель.
Хто правитиме Францією наступні 5 років: головні кандидати (відео)

Хто правитиме Францією наступні 5 років: головні кандидати (відео) 30.01.2017

Відомі головні претенденти на президентське крісло. Лояльний до Кремля консерватор. Лідерка правопопулістів, що визнає Крим російським. Соціалісти без шансів на перемогу. Популярності набирає молодий ліберал.

Хто стане новим президентом Франції: портрети головних кандидатів (30.01.2017) 30.01.2017

У Франції після недільних праймеріз соціалістів визначилися усі основні кандидати на посаду президента країни. DW проаналізувала портрети чотирьох потенційних лідерів Франції. Хто вони і що думають про Крим та санкції проти Росії?

Французькі соціалісти обрали свого кандидата у президенти

Французькі соціалісти обрали свого кандидата у президенти 29.01.2017

Кандидатом на посаду президента Франції від соціалістичної партії стане 49-річний колишній міністр освіти Бенуа Амон. Його опонент, Мануель Вальс, уже визнав свою поразку.
Французькі соціалісти визначаються з кандидатом у президенти

Французькі соціалісти визначаються з кандидатом у президенти 29.01.2017

На висунення кандидатом у президенти від соціалістів претендують екс-прем'єр Мануель Вальс та екс-міністр освіти Бенуа Амон, які тиждень тому пройшли до другого туру праймеріз.

У другий тур праймеріз французьких соціалістів виходять Вальс і Амон

У другий тур праймеріз французьких соціалістів виходять Вальс і Амон 22.01.2017

Французькі ліві обирають кандидата в президенти. Фаворит прогнозів, колишній прем'єр Вальс, за попередніми даними, поступається екс-міністру освіти Амону. Другий тур має відбутися 29 січня.