Бенуа Амон - французький політк, член Соціалістичної партії Франції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бенуа Амон".

Бенуа Амон був кандидатом у президенти Франції від Соціалістичної партії на виборах 2017-го року. 2014-го року в уряді Мануеля Вальса обіймав посаду міністра освіти. Працював радником міністра зайнятості та солідарності в уряді Жан-Марка Еро, з 2004-го до 2009-го року був членом Європейського парламенту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.