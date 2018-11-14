"Бензинові" протести у Франції: одна загибла, 106 травмованих

Під час протестів та блокувань вулиць у Франції через високі ціни на пальне загинула жінка. Ще 106 осіб - травмовані, з них п'ятеро - у важкому стані. Про це ввечері в суботу, 17 листопада, повідомило МВС Франції. Затримали 52 людини, 38 підозрюваних у правопорушеннях перебувають під вартою. Трапилося і чимало сутичок, коли водії намагалися проїхали через перекриті вулиці, зазначає агентство dpa.

За оцінками правоохоронців, у більш ніж двох тисячах акцій на розв'язках, головних магістралях та вулицях міст взяли участь близько 244 тисяч осіб. 63-річна жінка загинула у Савої. Жінка-водій, яка везла свою дитину до лікаря, запанікувала, коли її машину оточили протестувальники та почали гримати по даху. Вона натиснула на газ та переїхала протестувальницю. На Єлисейських полях у Парижі поліції довелося застосувати сльозогінний газ проти тих, хто хотів пройти до офісу президента з вимогою його відставки.

"Жовті жилети" на Єлисейських полях

Протест "жовтих жилетів" (за кольором сигнальних накидок) ініціювали у соцмережах минулого місяця, закликавши блокувати дороги. Невдоволення викликане високими цінами на пальне, а також намірами уряду з січня наступного року підвищити акциз на нього. Оглядачі ж додають, що рух також відображає загальне невдоволення реформами президента Еммануеля Макрона, спрямованими на пожвавлення економіки. За даними соцопитуваня Elabe, 73 відсотки респондентів підтримують протестувальників.

У відео з соцмереж можна побачити сутички протестувальників та силовиків.

Минулого тижня французький уряд оголосив низку заходів, спрямованих на зменшення невдоволення цінами на пальне. Вони включають субсидії на сплату рахунків за газ та електроенергію та бонуси за заміну старих автомобілів на більш екологічні. Утім, Макрон заявив, що не скасує підвищення акцизу на пальне.