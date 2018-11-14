 ″Бензинові″ протести у Франції: одна загибла, понад 200 травмованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2018

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Новини

"Бензинові" протести у Франції: одна загибла, понад 200 травмованих

Загалом у акціях невдоволення взяли участь понад 280 тисяч осіб - вони блокували вулиці та автошляхи у більше ніж двох тисячах точок.

Блокування шосе Париж-Брюссель

Блокування шосе Париж-Брюссель

Під час протестів та блокувань вулиць у Франції через високі ціни на пальне загинула жінка. За уточненими даними, оприлюдненими ввечері в суботу, 17 листопада, міністерством внутрішніх справ країни, травмовані 229 людей, шестеро з них - у важкому стані. Поліція затримала 117 людей, 73 підозрюваних у правопорушеннях перебувають під вартою. Виникало чимало сутичок, коли водії намагалися проїхали через перекриті вулиці, зазначає агентство dpa.

За оцінками правоохоронців, у більш ніж двох тисячах акцій на розв'язках, головних магістралях та вулицях міст взяли участь близько 283 тисяч осіб. 63-річна жінка загинула у Савої. Жінка-водій, яка везла свою дитину до лікаря, запанікувала, коли її машину оточили протестувальники та почали гримати по даху. Вона натиснула на газ та переїхала протестувальницю. На Єлисейських полях у Парижі поліції довелося застосувати сльозогінний газ проти тих, хто хотів пройти до офісу президента з вимогою його відставки.

Жовті жилети на Єлисейських полях

"Жовті жилети" на Єлисейських полях

Протест "жовтих жилетів" (за кольором сигнальних накидок) ініціювали у соцмережах минулого місяця, закликавши блокувати дороги. Невдоволення викликане високими цінами на пальне, а також намірами уряду з січня наступного року підвищити акциз на нього. Оглядачі ж додають, що рух також відображає загальне невдоволення реформами президента Еммануеля Макрона, спрямованими на пожвавлення економіки. За даними соцопитуваня Elabe, 73 відсотки респондентів підтримують протестувальників.

У відео з соцмереж можна побачити сутички протестувальників та силовиків.

Минулого тижня французький уряд оголосив низку заходів, спрямованих на зменшення невдоволення цінами на пальне. Вони включають субсидії на сплату рахунків за газ та електроенергію та бонуси за заміну старих автомобілів на більш екологічні. Утім, Макрон заявив, що не скасує підвищення акцизу на пальне.

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