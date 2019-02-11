 Бельгія закриває повітряний простір через страйк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

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Новини

Бельгія закриває повітряний простір через страйк

Протягом 24 годин бельгійські аеропорти не прийматимуть та не відправлятимуть рейси через загальнонаціональний страйк профспілок. Страйк також зачепить залізничний та інший громадський транспорт.

Аеропорт Брюсселя

Аеропорт Брюсселя

Бельгія закриває свій повітряний простір на 24 години через загальнонаціональний страйк. Про це у вівторок, 12 лютого, повідомила служба управління повітряним рухом країни (Skeyes). Повітряний простір буде закрито з 22 години 12 лютого до 22 години наступного дня.

У заяві служби йдеться, що вона не має достатньої інформації про кадрову ситуацію під час загальнонаціонального страйку. Страйк був ініційований профспілками після провалу переговорів про підвищення зарплат співробітників транспортних компаній.

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Працівники служб безпеки німецьких аеропортів продовжують вимагати підвищення зарплат. На 15 січня страйки заплановані у восьми містах. Уже скасовані сотні рейсів. (14.01.2019)

Від страйку в аеропортах Німеччини, як очікується, постраждають щонайменше 220 тисяч пасажирів. Профспілки вимагають підвищення зарплатні персоналу, що відповідає за безпеку. (15.01.2019)

Північноатлантичний альянс розгляне заходи у відповідь на порушення Росією ДРСМД, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Водночас він підтвердив намір Альянсу не розміщувати ядерні ракети в Європі. (12.02.2019)

Щодня через аеропорт Брюсселя виконується близько 650 рейсів. Пасажирів попросили не приїжджати в цей день до аеропорту. Аеропорт у місті Шарлеруа, де щоденно виконується 140 рейсів, також не працюватиме. Усіма рейсами над територією країни керуватиме Європейська організація з безпеки авіаперевезень (Eurocontrol).

Закриття повітряного простору може позначитися на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка розпочинається 13 лютого, оскільки частина делегацій планувала прибути рейсовими літаками. Якщо окремим міністрам не вдасться дістатися Брюсселя, то їхні країни будуть представлені послами при НАТО.

Очікується, що страйк зачепить також залізничний та громадський транспорт, який не працюватиме протягом доби, передає агенція AP. Однак міжнародні поїзди Eurostar, Thalys та TGV мають продовжити працювати. Окрім того, до страйку долучаться також співробітники поліції, пошти та лікарень.

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