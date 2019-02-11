Бельгія закриває повітряний простір через страйк

Бельгія закриває свій повітряний простір на 24 години через загальнонаціональний страйк. Про це у вівторок, 12 лютого, повідомила служба управління повітряним рухом країни (Skeyes). Повітряний простір буде закрито з 22 години 12 лютого до 22 години наступного дня.

У заяві служби йдеться, що вона не має достатньої інформації про кадрову ситуацію під час загальнонаціонального страйку. Страйк був ініційований профспілками після провалу переговорів про підвищення зарплат співробітників транспортних компаній.

Щодня через аеропорт Брюсселя виконується близько 650 рейсів. Пасажирів попросили не приїжджати в цей день до аеропорту. Аеропорт у місті Шарлеруа, де щоденно виконується 140 рейсів, також не працюватиме. Усіма рейсами над територією країни керуватиме Європейська організація з безпеки авіаперевезень (Eurocontrol).

Закриття повітряного простору може позначитися на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка розпочинається 13 лютого, оскільки частина делегацій планувала прибути рейсовими літаками. Якщо окремим міністрам не вдасться дістатися Брюсселя, то їхні країни будуть представлені послами при НАТО.

Очікується, що страйк зачепить також залізничний та громадський транспорт, який не працюватиме протягом доби, передає агенція AP. Однак міжнародні поїзди Eurostar, Thalys та TGV мають продовжити працювати. Окрім того, до страйку долучаться також співробітники поліції, пошти та лікарень.

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