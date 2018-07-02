 Бельгійські правоохоронці заявляють, що запобігли теракту у Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

Бельгійські правоохоронці заявляють, що запобігли теракту у Франції

Бельгійська прокуратура повідомила про затримання підозрюваних у плануванні теракту на заході іранської опозиції у Франції.

Бельгійські правоохоронці затримали чоловіка і жінку, у багажнику автомобіля яких віиявили вибухівку

Бельгійські правоохоронці затримали чоловіка і жінку, у багажнику автомобіля яких віиявили вибухівку

Бельгійська прокуратура та спецслужба країни в понеділок, 2 липня, повідомили про запобігання теракту у Франції. У суботу, 30 червня, поліція затримала 38-річного чоловіка та 33-річну жінку іранського походження, яких підозрюють у підготовці терористичної атаки. В автомобілі подружжя виявили вибуховий пристрій та детонатор, кажуть у прокуратурі, повідомляє агенція Reuters.

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Окрім того, у Німеччині був затриманий дипломат посольства Ірану в Австрії. Також трьох людей іранського походження затримали у Франції.

За даними бельгійської прокуратури, теракт був запланований на 30 червня. Його мали скоїти на зібранні опозиційної Національної ради опору Ірану у французькому місті Вільпент неподалік від Парижа. На заході були присутні тисячі людей. Рада опору об'єднує іранські опозиційні групи в екзилі, які прагнуть покласти край правлінню шиїтського духовенства.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що затримання та інформація про нібито запланований теракт були обманним маневром, аби відволікти увагу від візиту президента Ірану Хасана Роухані до Австрії. Він зазначив, що Іран засуджує насильство і тероризм у будь-якій країні. 

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