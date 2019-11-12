 Бельгійські екологи вимагають скасувати 9-хвилинний вантажний авіарейс в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

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Бельгійські екологи вимагають скасувати 9-хвилинний вантажний авіарейс в ЄС

Авіакомпанія Qatar Airways здійснює вантажні рейси між аеропортами бельгійського Льєжа і нідерландського Маастрихта, між якими 38 кілометрів. У авіакомпанії кажуть, що це - елемент ефективності.

Літак Airbus A380 компанії Qatar Airways

Бельгійська природоохоронна організація Demain закликала скасувати вантажні рейси між бельгійським містом Льєж і нідерландським Маастрихтом протяжністю близько 38 кілометрів. Проведення вантажних рейсів між цими сусідніми містами авіакомпанією Qatar Airways є божевіллям, заявив в понеділок, 11 листопада, представник Demain Патрік Дессар.

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Згідно з новими заходами, ціни на авіаквитки в Німеччині мають суттєво зрости, а на залізничне сполучення - знизитися. Це має спонукати німців пересідати з літаків на потяги задля захисту клімату. (16.10.2019)

Уряд ФРН погодив план заходів із захисту клімату, на який буде виділено 54 мільярди євро. Обсяг шкідливих викидів планується значно скоротити, зокрема завдяки збільшенню цін на пальне та вартості авіаквитків. (20.09.2019)

Уряд ФРН затвердив пакет заходів до 2030 року для захисту клімату. Зокрема, планується зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком. (09.10.2019)

За його інформацією, цей переліт триває лише дев'ять хвилин і може вважатися найкоротшим вантажним рейсом у світі, проте на його проведення витрачається близько 1,5 тонн авіаційного гасу. Настільки короткі польоти потрібно заборонити, закликав Дессар.

Тим часом в Qatar Airways заявили, що короткі польоти проводяться з міркувань ефективності. "Польоти, зокрема, між Маастріхтом і Льєжем, нетипові, але іноді необхідні. Вони дозволяють авіакомпаніям повністю завантажувати літаки, що, своєю чергою, забезпечує оптимальне і ефективне використання палива", - пояснили в авіакомпанії німецькому виданню Die Welt.

Нагадаємо, 9 жовтня німецький уряд ухвалив так званий "кліматичний пакет". Запропоновані у ньому заходи, в першу чергу, стосуються сфер енергетики, транспорту, будівництва та санації будівель, а також сільського господарства. Одним із цих заходів є підвищення оподаткування на перельоти на короткі відстані та скорочення ставок податків на залізничні квитки, щоб спонукати громадян пересідати з літаків на потяги.

Загалом Німеччина планує до 2030 року зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком. До середини століття ФРН хоче стати "кліматично нейтральною", повністю зупинивши викиди шкідливих для клімату парникових газів.

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