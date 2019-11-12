Бельгійські екологи вимагають скасувати 9-хвилинний вантажний авіарейс в ЄС

Бельгійська природоохоронна організація Demain закликала скасувати вантажні рейси між бельгійським містом Льєж і нідерландським Маастрихтом протяжністю близько 38 кілометрів. Проведення вантажних рейсів між цими сусідніми містами авіакомпанією Qatar Airways є божевіллям, заявив в понеділок, 11 листопада, представник Demain Патрік Дессар.

За його інформацією, цей переліт триває лише дев'ять хвилин і може вважатися найкоротшим вантажним рейсом у світі, проте на його проведення витрачається близько 1,5 тонн авіаційного гасу. Настільки короткі польоти потрібно заборонити, закликав Дессар.

Тим часом в Qatar Airways заявили, що короткі польоти проводяться з міркувань ефективності. "Польоти, зокрема, між Маастріхтом і Льєжем, нетипові, але іноді необхідні. Вони дозволяють авіакомпаніям повністю завантажувати літаки, що, своєю чергою, забезпечує оптимальне і ефективне використання палива", - пояснили в авіакомпанії німецькому виданню Die Welt.

Нагадаємо, 9 жовтня німецький уряд ухвалив так званий "кліматичний пакет". Запропоновані у ньому заходи, в першу чергу, стосуються сфер енергетики, транспорту, будівництва та санації будівель, а також сільського господарства. Одним із цих заходів є підвищення оподаткування на перельоти на короткі відстані та скорочення ставок податків на залізничні квитки, щоб спонукати громадян пересідати з літаків на потяги.

Загалом Німеччина планує до 2030 року зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком. До середини століття ФРН хоче стати "кліматично нейтральною", повністю зупинивши викиди шкідливих для клімату парникових газів.