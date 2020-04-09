Без "поправкового спаму": як Рада розблоковувала ухвалення "антиколомойського" закону

242 депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради України у четвер, 16 квітня, підтримали внесення змін до регламенту, аби обмежити можливість подання поправок до законопроєктів. Цей крок став відповіддю на рекордні 16 тисяч поправок до законопроєкту з регулювання банківської системи. Цей документ, який уже отримав назву "антиколомойського", має запобігти можливому поверненню "Приватбанку" його колишнім власникам Ігореві Коломойському та Геннадію Боголюбову, які оскаржують у судах націоналізацію цієї фінансової установи.

Закиди у знищенні парламентської опозиції

Згідно зі змінами до парламентського регламенту, у разі подання до законопроєкту до другого читання понад 500 пропозицій і поправок, він може розглядатися за особливою процедурою. Депутатська фракція чи група має право подати не більше п'яти поправок, а кожен позафракційний депутат - не більше однієї. Профільний комітет має упродовж двох днів узагальнити ці поправки.

Успішному голосуванню за зміни регламенту передувала дискусія щодо терміну їх дії. Депутати від "Європейської солідарності", "Батьківщини" та "Голосу" заявили, що дані регламентні зміни "не вирішують проблеми, а знищують парламентську опозицію". "Турборежим зламався: до банківського закону внесли 16 тисяч 397 поправок. Парламентська опозиція готова підтримати зміни до регламенту, але тільки якщо голова Верховної Ради під стенограму оголосить його тимчасовим. Інакше це політичні ігрища, що не варті одноразової маски", - зазначила нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

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Натомість спікер парламенту Дмитро Разумков заявив про політичну домовленість між головами фракцій.

За його словами, після набуття чинності змін до регламенту він буде знову змінений з урахуванням інтересів опозиції. У результаті, три згадані опозиційні фракції проігнорували голосування. Його успіх забезпечили 204 депутати від пропрезидентської фракції "Слуга народу", 14 депутатів від групи "Довіра", 10 позафракційних і 15 депутатів від фракції "Опозиційна платформа "За життя!"

Перемога ситуативної більшості

Результати голосування довели спроможність пропрезидентських сил у Верховній Раді знаходити ситуативну більшість, сказав DW керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Політолог не погоджується з тим, що монобільшість "Слуги народу" в парламенті перестала існувати. "Такі твердження перебільшені. "Депутатів Коломойського" у фракції лише близько 20. "Слуга народу" і раніше використовувала інструмент ситуативної більшості, коли в них були проблеми з присутністю своїх депутатів на засіданнях", - вважає Фесенко.

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Обмежити кількість внесення поправок депутатами було просто необхідно, переконаний експерт, адже це відповідає європейським нормам. Ще дорадча група з реформування Верховної Ради на чолі з ексголовою Європарламенту Петом Коксом рекомендувала не лише обмежити цю процедуру, а й скоротити кількість законопроєктів, які може вносити депутат. "Парламент завалений тисячами законопроєктів, які вносяться чи то заради піару, чи з мотивацією заблокувати ухвалення альтернативних законопроєктів", - зазначив Фесенко.

Перспектива "антиколомойського" закону

У "Слуги народу" є до 180 депутатів, які після обмеження "поправкового спаму" готові остаточно ухвалити законопроєкт про регулювання банків і таким чином обмежити апетити групи Коломойського, вважає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко. Але для ухвалення проєкту цього закону потрібні щонайменше 226 голосів. Вочевидь, пропрезидентській фракції знову доведеться звертатися по допомогу до ситуативних партнерів, прогнозує експерт. "Найцікавіша ситуація буде з "Голосом" і "Європейською солідарністю". Вони можуть поставити вимогу зміни регламенту на свою користь в обмін на підтримку інших законопроєктів від "Слуги народу", уряду чи президента", - не виключає він.

На думку експерта, для групи Коломойського зараз важливіше не так завадити парламенту проголосувати за "антиколомойський" закон, як домогтися відкликання нинішньою адміністрацією "Приватбанку" позову до Високого суду Лондону на суму в 5,5 мільярда доларів. "Це дуже велика сума! До того ж цей суд заарештував майно Коломойського по цілому світі. Тому ситуація з "антиколомойським" законом може бути частиною більш масштабної гри", - вважає Петренко.