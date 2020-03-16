Без масок, але без паніки: як живе Київ під коронавірусним карантином

Карантин через епідемію нового коронавірусу SARS-CoV-2 застукав чимало киян зненацька. Його оголосили посеред тижня - у середу, 11 березня. І вже наступного дня у столиці України призупинили роботу майже усі навчальні заклади - від дитячих садочків до вишів. У такому поспіху не всі батьки встигли перелаштуватися і одним із перших постало питання: куди подіти дітей?

Скупчення на подвір'ях

Моя старша донька нещодавно перенесла пневмонію і пробула вдома майже місяць. Після одужання і дозволу лікаря ми саме збиралися знову піти до садочка, натомість отримали повідомлення про тритижневі обмежувальні заходи. Водночас моїй родині, можна сказати, ще пощастило. Адже ми з чоловіком можемо працювати дистанційно, а впоратися із двома дошкільнятами допомагають родичі. Перебувати подалі від скупчень людей, як радять фахівці, виходить не завжди. Самоізолюватися з маленькими дітьми майже неможливо, тому ми щодня виходимо на кількагодинну прогулянку. На наших улюблених гральних майданчиках помітно пожвавішало. Поряд із малюками тепер там граються школярі різного віку. Батьки із дітьми роблять закупи в магазинах, сидять у кав'ярнях, відвідують аптеки. У кожного своя історія карантину: хтось екстрено взяв відпустку за власний рахунок або ж бере дитину до офісу, комусь дозволили працювати дистанційно, а деякі батьки терміново шукають няню чи делегували дітей бабусям і дідусям.

Одна з найбільших проблем киян під час карантину - куди подіти дітей

Мер Києва Віталій Кличко порадив батькам користуватися оплачуваними соціальними відпустками, правом на неповний робочий день, адже "здоров'я набагато важливіше, ніж тимчасові незручності". Проходячи подвір'ям, час від часу чую фрази на кшталт "от навіщо треба був цей карантин". Так чи інакше, але коронавірус обговорюють, здається, всі - і діти на гойдалках, і пенсіонери, які так само гуртуються на лавках біля під'їздів. Батьківські чати та стрічки у соцмережах переповнені "противірусними" порадами та фейками. Запроваджені обмеження викликають хвилю обговорень. Дехто критикує дії влади, називаючи їх занадто жорсткими та "нагнітанням ситуації". Інші, на противагу, підтримують обмеження як шанс краще підготувати медичну систему до зустрічі з реальною загрозою.

(Не)жорсткі заходи безпеки

У віртуальному середовищі градус тривоги традиційно вищий за оффлайн-життя. Тим часом безпосередньо на вулицях міста життя видається спокійним: у магазинах і аптеках відсутні великі черги, полиці рясніють усіма необхідними товарами. Щоправда, уже кілька тижнів неможливо придбати медичні маски, а віднедавна дефіцитними стали й антисептичні засоби. Деякі аптеки на дверях розміщують оголошення, що цих товарів немає. При цьому про миття рук та дезінфекцію говорять на кожному кроці. Місцева влада звітує про санітарну обробку транспорту та громадських об'єктів. Комунальникам також доручили мити спецзасобами сходи та ліфти. У своєму будинку за чотири дні жодного специфічного прибирання я поки не помітила, однак на під'їздах з'явилися пам'ятки про коронавірус. Листівки про елементарні заходи безпеки роздають також у торгових центрах.

Дефіциту товарів у Києві поки що немає

Розважальні заклади, кінотеатри й театри призупинили роботу. Однак окремі центри, приміром, досі приймають замовлення на організацію дитячих свят. Заборона у Києві поки стосується заходів за участі понад 60 осіб. Попри це у звичному режимі на вихідних працювали столичні ярмарки та ринки.

У зв'язку із коронавірусом більшість закладів все ж коригують свою роботу. Серед нововведень, наприклад, заборона партнерських пологів та відвідування породіль у кількох пологових будинках. Деякі приватні клініки також обмежують прийом пацієнтів із симптомами респіраторних захворювань або запровадили різні графіки для прийому таких відвідувачів. До фахівців у державних поліклініках запис ведеться, як і раніше, через електронну систему Helsi. Хоча стаціонари уже змінюють звичні алгоритми роботи. Так, наприклад, Центр дитячої кардіології та кардіохірургії, екскерівник якого Ілля Ємець віднедавна став міністром охорони здоров'я, чи не найпершим оголосив про припинення планових прийомів та операцій. Допомогу відтепер там надаватимуть лише пацієнтам у критичному стані. Згодом стало відомо, що такі заходи МОЗ планує поширити на усі заклади, аби підготувати лікарні до масового прийому хворих.

Без чіткого алгоритму

Попри численну кількість новин, звернень чиновників та повідомлень із відомств, знайти єдиного чіткого алгоритму, як діяти нині у ситуації, непросто. Загальні поради зводяться до принципу "захворів - сиди вдома". У випадку поганого самопочуття рекомендують зателефонувати до сімейного лікаря, а швидку викликати лише за температури тіла вище 38 градусів і ускладненого дихання.

Обмеження через коронавірус стосуються і київських лікарень

Як діяти під час епідемії коронавірусу в ситуаціях, коли не завжди спрацює принцип самоізоляції, поки не дуже зрозуміло. Для прикладу, в разі домашнього лікування пневмонії у старшої доньки ми зрештою шість разів відвідували різні медзаклади: для консультації, здачі аналізів та рентгенографії. З моменту оголошення карантину мені ще тричі довелося побувати у лікарнях з молодшою дитиною. Унаслідок медичної реформи тепер не можна викликати додому дільничного лікаря або швидку, якщо у немовля, скажімо, просто нежить та кашель. Із такими симптомами фахівчиня з гарячої лінії 103 порадила нам на вихідних віднести двомісячного малюка до найближчої державної поліклініки, аби його там "послухали". Уже в понеділок наш сімейний лікар також радить приходити до нього особисто на прийом навіть попри відсутність вільних місць у електронній черзі. У деяких приватних клініках перед записом запитують, чи не подорожували ми останні два тижні або контактували з людьми із країн, де зафіксовані випадки COVID-19 - хвороби, яку викликає новий коронавірус.

Тим часом, київська влада звітує про п'ять тисяч закуплених експрес-тестів на виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Їх нібито розподілили по лікарнях, визначених як базові для прийому інфекційних хворих. Таких стаціонарів у Києві сім: три - дорослих, три - дитячих, і один - для вагітних. Тестування обіцяють проводити лише за наявності медичних показань та безкоштовно. Невдовзі столиця має поповнитися ще ста тисячами швидких тестів, обіцяє Віталій Кличко.

Триває п'ятий день карантину. Попереду - ще щонайменше три тижні та, ймовірно, ще жорсткіші обмеження.