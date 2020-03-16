 Без масок, але без паніки: як живе Київ під коронавірусним карантином | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.03.2020

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Україна

Без масок, але без паніки: як живе Київ під коронавірусним карантином

Після перших заражень новим коронавірусом в Україні запровадили низку обмежень. У Києві з 12 березня на карантин закрили навчальні і розважальні заклади, скасовано масові заходи. Подробиці - в репортажі DW.

Епідемія коронавірусу заскочила українську столицю зненацька

Епідемія коронавірусу заскочила українську столицю зненацька

Карантин через епідемію нового коронавірусу SARS-CoV-2 застукав чимало киян зненацька. Його оголосили посеред тижня - у середу, 11 березня. І вже наступного дня у столиці України призупинили роботу майже усі навчальні заклади - від дитячих садочків до вишів. У такому поспіху не всі батьки встигли перелаштуватися і одним із перших постало питання: куди подіти дітей?

Скупчення на подвір'ях

Моя старша донька нещодавно перенесла пневмонію і пробула вдома майже місяць. Після одужання і дозволу лікаря ми саме збиралися знову піти до садочка, натомість отримали повідомлення про тритижневі обмежувальні заходи. Водночас моїй родині, можна сказати, ще пощастило. Адже ми з чоловіком можемо працювати дистанційно, а впоратися із двома дошкільнятами допомагають родичі. Перебувати подалі від скупчень людей, як радять фахівці, виходить не завжди. Самоізолюватися з маленькими дітьми майже неможливо, тому ми щодня виходимо на кількагодинну прогулянку. На наших улюблених гральних майданчиках помітно пожвавішало. Поряд із малюками тепер там граються школярі різного віку. Батьки із дітьми роблять закупи в магазинах, сидять у кав'ярнях, відвідують аптеки. У кожного своя історія карантину: хтось екстрено взяв відпустку за власний рахунок або ж бере дитину до офісу, комусь дозволили працювати дистанційно, а деякі батьки терміново шукають няню чи делегували дітей бабусям і дідусям.

Одна з найбільших проблем киян під час карантину - куди подіти дітей

Одна з найбільших проблем киян під час карантину - куди подіти дітей

Мер Києва Віталій Кличко порадив батькам користуватися оплачуваними соціальними відпустками, правом на неповний робочий день, адже "здоров'я набагато важливіше, ніж тимчасові незручності". Проходячи подвір'ям, час від часу чую фрази на кшталт "от навіщо треба був цей карантин". Так чи інакше, але коронавірус обговорюють, здається, всі - і діти на гойдалках, і пенсіонери, які так само гуртуються на лавках біля під'їздів. Батьківські чати та стрічки у соцмережах переповнені "противірусними" порадами та фейками. Запроваджені обмеження викликають хвилю обговорень. Дехто критикує дії влади, називаючи їх занадто жорсткими та "нагнітанням ситуації". Інші, на противагу, підтримують обмеження як шанс краще підготувати медичну систему до зустрічі з реальною загрозою. 

(Не)жорсткі заходи безпеки

У віртуальному середовищі градус тривоги традиційно вищий за оффлайн-життя. Тим часом безпосередньо на вулицях міста життя видається спокійним: у магазинах і аптеках відсутні великі черги, полиці рясніють усіма необхідними товарами. Щоправда, уже кілька тижнів неможливо придбати медичні маски, а віднедавна дефіцитними стали й антисептичні засоби. Деякі аптеки на дверях розміщують оголошення, що цих товарів немає. При цьому про миття рук та дезінфекцію говорять на кожному кроці. Місцева влада звітує про санітарну обробку транспорту та громадських об'єктів. Комунальникам також доручили мити спецзасобами сходи та ліфти. У своєму будинку за чотири дні жодного специфічного прибирання я поки не помітила, однак на під'їздах з'явилися пам'ятки про коронавірус. Листівки про елементарні заходи безпеки роздають також у торгових центрах.

Дефіциту товарів у Києві поки що немає

Дефіциту товарів у Києві поки що немає

Розважальні заклади, кінотеатри й театри призупинили роботу. Однак окремі центри, приміром, досі приймають замовлення на організацію дитячих свят. Заборона у Києві поки стосується заходів за участі понад 60 осіб. Попри це у звичному режимі на вихідних працювали столичні ярмарки та ринки.

У зв'язку із коронавірусом більшість закладів все ж коригують свою роботу. Серед нововведень, наприклад, заборона партнерських пологів та відвідування породіль у кількох пологових будинках. Деякі приватні клініки також обмежують прийом пацієнтів із симптомами респіраторних захворювань або запровадили різні графіки для прийому таких відвідувачів. До фахівців у державних поліклініках запис ведеться, як і раніше, через електронну систему Helsi. Хоча стаціонари уже змінюють звичні алгоритми роботи. Так, наприклад, Центр дитячої кардіології та кардіохірургії, екскерівник якого Ілля Ємець віднедавна став міністром охорони здоров'я, чи не найпершим оголосив про припинення планових прийомів та операцій. Допомогу відтепер там надаватимуть лише пацієнтам у критичному стані. Згодом стало відомо, що такі заходи МОЗ планує поширити на усі заклади, аби підготувати лікарні до масового прийому хворих.

Без чіткого алгоритму

Попри численну кількість новин, звернень чиновників та повідомлень із відомств, знайти єдиного чіткого алгоритму, як діяти нині у ситуації, непросто. Загальні поради зводяться до принципу "захворів - сиди вдома". У випадку поганого самопочуття рекомендують зателефонувати до сімейного лікаря, а швидку викликати лише за температури тіла вище 38 градусів і ускладненого дихання.

Обмеження через коронавірус стосуються і київських лікарень

Обмеження через коронавірус стосуються і київських лікарень

Як діяти під час епідемії коронавірусу в ситуаціях, коли не завжди спрацює принцип самоізоляції, поки не дуже зрозуміло. Для прикладу, в разі домашнього лікування пневмонії у старшої доньки ми зрештою шість разів відвідували різні медзаклади: для консультації, здачі аналізів та рентгенографії. З моменту оголошення карантину мені ще тричі довелося побувати у лікарнях з молодшою дитиною. Унаслідок медичної реформи тепер не можна викликати додому дільничного лікаря або швидку, якщо у немовля, скажімо, просто нежить та кашель. Із такими симптомами фахівчиня з гарячої лінії 103 порадила нам на вихідних віднести двомісячного малюка до найближчої державної поліклініки, аби його там "послухали". Уже в понеділок наш сімейний лікар також радить приходити до нього особисто на прийом навіть попри відсутність вільних місць у електронній черзі. У деяких приватних клініках перед записом запитують, чи не подорожували ми останні два тижні або контактували з людьми із країн, де зафіксовані випадки COVID-19 - хвороби, яку викликає новий коронавірус.

Тим часом, київська влада звітує про п'ять тисяч закуплених експрес-тестів на виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Їх нібито розподілили по лікарнях, визначених як базові для прийому інфекційних хворих. Таких стаціонарів у Києві сім: три - дорослих, три - дитячих, і один - для вагітних. Тестування обіцяють проводити лише за наявності медичних показань та безкоштовно. Невдовзі столиця має поповнитися ще ста тисячами швидких тестів, обіцяє Віталій Кличко.

Триває п'ятий день карантину. Попереду - ще щонайменше три тижні та, ймовірно, ще жорсткіші обмеження.

  • Молода людина в захисній масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн

    Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.

  • Італійський військовослужбовець зупиняє машину для контролю

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Італія: вся країна на карантині

    Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.

  • Медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля з Італії.

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    Європа намагається захиститися від коронавірусу

    Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.

  • Статуя Свободи

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    США заборонили в'їзд європейцям

    З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.

  • Волонтери в захисних костюмах на виборах в Ізраїлі

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає

    В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.

  • Парад у День Святого Патрика в Дубліні

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    По всьому світу скасовують заходи

    Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.

  • Дезінфікуючі засоби в магазині

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ажіотаж на дезінфікуючі засоби

    Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.

  • Палата інтенсивної терапії в лікарні в Ухані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?

    Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.

  • Вхід в університетську клініку Дюссельдорфа

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Німеччина: перші жертви коронавірусу

    До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.

  • Дезінфекція міського автобусу з метою запобігання поширенню коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    В Україні перший летальний випадок на коронавірус

    В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.

  • Машина швидкої допомоги з медиком в захисному костюмі і пацієнтом в масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коронавірус дістався до Росії

    Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

  • Заходи боротьби з коронавірусом в Ірані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Іран: ситуація залишається складною

    Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.

  • Медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад

    Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.

  • Вчений в німецькій лабораторії працює над створенням вакцини проти коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?

    Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.

    Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький


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Докладно

Епідемія коронавірусу заскочила українську столицю зненацька

Як живе Київ під коронавірусним карантином

У Києві на карантин закрили навчальні і розважальні заклади, скасовано масові заходи. Подробиці - в репортажі DW.  

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