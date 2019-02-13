 Безумовний базовий дохід - модель майбутнього? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.02.2019

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Політика й суспільство

Безумовний базовий дохід - модель майбутнього? (відео)

Безумовний базовий дохід - це коли держава дає громадянам гроші просто так, як гарантований мінімум доходів незалежно від того, працюєш ти чи ні. У Фінляндії експериментували з цим два роки і тепер підбивають підсумки.

Безумовний базовий дохід: в Німеччині експериментують, Фінляндія підбиває підсумки

Безумовний базовий дохід: в Німеччині експериментують, Фінляндія підбиває підсумки

Чинна система соціального захисту багатьох демотивує шукати роботу. Часто безробітними стають низькокваліфіковані працівники. І іноді, якщо вони знаходять якусь роботу, то заробляють не більше, ніж їм і так дає держава. Це - величезне навантаження на систему соціального забезпечення, вважають прихильники безумовного базового доходу:   

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У Німеччині розігрують "базовий дохід" у лотерею (відео)

У Німеччині проводять експеримент з безумовним базовим доходом. Щасливчики отримують можливість упродовж року отримувати гроші, не працюючи. Одні вважають - за цим майбутнє, інші - що це економічно необґрунтовано. (16.05.2018)  

Безробіття в ФРН впало до найнижчого з часів возз'єднання рівня

У Німеччині в червні зареєстрували рекордно низький показник безробіття з часів возз'єднання. Попит на робочу силу в країні зростає. (29.06.2018)  

Проти запровадження безумовного базового доходу висловилися 77 відсотків швейцарців

Прихильники безумовного доходу не сумують, оскільки очікували гіршого результату. Вони розраховують на продовження дискусії в суспільстві. (05.06.2016)  

Аудіо й відео до теми

Уряд Фінляндії "поховав" експеримент із базовим доходом (24.04.2018)  

1000 євро щомісяця задарма: експеримент з базовим доходом у Німеччині (15.05.2018)  

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Безумовний базовий дохід - це коли держава дає громадянам гроші просто так, як гарантований мінімум доходів незалежно від того, працюєш ти чи ні. У Фінляндії експериментували з цим два роки і тепер підбивають підсумки: утопія це чи модель майбутнього?

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У Німеччині розігрують "базовий дохід" у лотерею (відео) 16.05.2018

У Німеччині проводять експеримент з безумовним базовим доходом. Щасливчики отримують можливість упродовж року отримувати гроші, не працюючи. Одні вважають - за цим майбутнє, інші - що це економічно необґрунтовано.

1000 євро щомісяця задарма: експеримент з базовим доходом у Німеччині (15.05.2018) 15.05.2018

Не працюючи, отримувати щомісяця 1000 євро. І так весь рік. Фантастика? Ні, такий експеримент з безумовним базовим доходом нині проводять у Німеччині. Одні вважають - за цим майбутнє, інші - що це економічно необґрунтовано.

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