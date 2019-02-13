Безумовний базовий дохід - модель майбутнього? (відео)

Безумовний базовий дохід - це коли держава дає громадянам гроші просто так, як гарантований мінімум доходів незалежно від того, працюєш ти чи ні. У Фінляндії експериментували з цим два роки і тепер підбивають підсумки.
Чинна система соціального захисту багатьох демотивує шукати роботу. Часто безробітними стають низькокваліфіковані працівники. І іноді, якщо вони знаходять якусь роботу, то заробляють не більше, ніж їм і так дає держава. Це - величезне навантаження на систему соціального забезпечення, вважають прихильники безумовного базового доходу:
У Німеччині проводять експеримент з безумовним базовим доходом. Щасливчики отримують можливість упродовж року отримувати гроші, не працюючи. Одні вважають - за цим майбутнє, інші - що це економічно необґрунтовано. (16.05.2018)
У Німеччині в червні зареєстрували рекордно низький показник безробіття з часів возз'єднання. Попит на робочу силу в країні зростає. (29.06.2018)