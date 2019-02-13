Безумовний базовий дохід - модель майбутнього? (відео)

Безумовний базовий дохід: утопія чи модель майбутнього? (14.02.2019)

Безумовний базовий дохід - це коли держава дає громадянам гроші просто так, як гарантований мінімум доходів незалежно від того, працюєш ти чи ні. У Фінляндії експериментували з цим два роки і тепер підбивають підсумки: утопія це чи модель майбутнього?