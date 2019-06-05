Безсмертний: У Мінську домовилися почати правове очищення утримуваних

Представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на Сході України Роман Безсмертний у четвер, 18 липня, повідомив, що за підсумками засідання в Мінську розпочнеться процедура правового очищення осіб для обміну. "Домовилися провести процедури правового очищення. Цю процедуру буде запущено - 208 на 69", - цитує слова Безсмертного інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Безсмертний розповів, що процедура правового очищення щодо різних людей може тривати від кількох днів до кількох місяців. "Ті, хто вже засуджений, мають одну процедуру, ті, стосовно кого слідство, - іншу. Не можна до всіх застосовувати поняття "обмін". "Усіх на всіх" - це рамкова домовленість. Україна в цьому питанні працює", - зазначив він.

За словами Безсмертного, до числа 69 входять тільки ті особи, які перебувають на тимчасово окупованій території Донбасу.

Напередодні прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила на своїй сторінці у Facebook: "У гуманітарній підгрупі підтверджено місцеперебування 69 наших громадян, яких ми прагнемо звільнити. В закладах української пенітенціарної системи перебувають 208 людей, яких запитує протилежна сторона".

За її інформацією, досягнуто домовленості в найкоротші терміни провести роботу в двох паралельних напрямах: юридичне очищення і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб і подальше підтвердження утримуваних осіб.

Безсмертний щодо домовленості про "режим тиші"

Як також повідомив Роман Безсмертний, домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше передбачає заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін за його порушення.

"Було досягнуто домовленості, що з 00:01 21 липня починається безстрокова заборона на обстріли", - зазначив представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ. Безсмертний наголосив, що вперше в такому документі забороняється "будь-яке ведення вогню", а також "зазначена відповідальність осіб за відкриття вогню".

Також Роман Безсмертний зауважив, що Україна має дотримуватися своєї стратегії, визначеної президентом Володимиром Зеленським у мінському процесі, незважаючи на укази президента РФ про спрощення видачі російських паспортів громадянам України на Донбасі.